Apple zou werken aan een nieuw design voor de Camera-app. Daarbij wordt een groot aantal knoppen aan de bovenkant van het scherm getoond, in plaats van onderaan.

De afgelopen jaren is de Camera-app uitgegroeid tot een app met heel veel opties. Elk jaar als de nieuwste iPhone weer nieuwe camerafuncties krijgt, komt er in de Camera-app weer ergens een knop bij. Inmiddels zit de interface van de app vol met knoppen voor ProRAW, de nachtmodus, flitser, Live Photos, macromodus, fotografische stijlen en nog veel meer. 9to5Mac zegt dat Apple werkt aan een nieuw design voor de app om al dit soort knoppen op een nieuwe manier in te delen, mede dankzij de nieuwe notch op de iPhone 14 Pro.



‘Nieuw ontwerp Camera-app: knoppen aan de bovenkant’

Volgens bronnen gaat Apple een aantal knoppen naar de bovenkant verplaatsen. Door de nieuwe notch op de iPhone 14 Pro (in de vorm van een zwart balkje) zou er iets meer ruimte bovenaan gekomen zijn. Knoppen zoals de flitser en voor Live Photos zouden naar de statusbalk verplaatst worden, dus links en rechts naast de inkeping. Andere knoppen voor bijvoorbeeld de beeldverhouding, timer en fotografische stijlen zouden zicht direct onder de inkeping bevinden. Door de verplaatsing van de knoppen van beneden naar boven, zou er meer ruimte zijn voor hetgeen je met de camera wil vastleggen.

Het lijkt erop dat de nieuwe indeling voor de camera-app alleen gepland is voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, omdat dat de enige modellen met de nieuwe notch zijn. Daardoor zou alleen bij die modellen extra ruimte zijn om de knoppen te verplaatsen. Apple heeft in het verleden wel vaker het design van de Camera-app vernieuwd voor een paar specifieke toestellen. Bij de introductie van de iPhone X kreeg de Camera-app ook alleen daar een nieuw ontwerp. Bovendien ziet de Camera-app er in iOS 16 op alle huidige toestellen nog gewoon hetzelfde uit en zijn er zelfs extra knoppen bij gekomen voor de gedeelde fotobibliotheek.

De camera in de iPhone 14 Pro krijgt waarschijnlijk een aantal verbeteringen, waaronder een 48-megapixel lens en een betere ultra-groothoeklens. Mogelijk heeft Apple ook enkele nieuwe camerafuncties gepland die we alleen op deze nieuwe modellen vinden, waardoor de nieuwe indeling van de Camera-app noodzakelijk is. Op 7 september weten we alles, als Apple de nieuwe toestellen gaat aankondigen.