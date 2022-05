Signify is bezig om meerdere apps samen te voegen. Het volgende station is de Hue Sync Box, die binnenkort vanuit de normale Hue-app te bedienen is.

Hue Sync Box in normale Hue-app

Eerder schreven we al dat de aparte Philips Hue Bluetooth-app gaat verdwijnen. Het aansturen van de lampen via Bluetooth (voor mensen die geen hub hebben), werkt sinds een paar maanden ook vanuit de standaard Hue-app. Nu komt er opnieuw een functie bij: het aansturen van de Hue Sync Box. Deze tv-kast kost €250,- en sychroniseert de lampen met je thuisbioscoop. Het is een oplossing voor mensen die geen Ambilight-tv hebben, maar wel ongeveer dezelfde ervaring qua lichteffecten zoeken.



Je kunt maximaal 4 HDMI-apparaten aansluiten op het kastje en via de Hue Sync Box-app kun je de beleving personaliseren. Dat kan binnenkort dus via de normale Hue-app, die je waarschijnlijk toch al had geïnstalleerd. Mogelijk komt het al bij de volgende update van de Hue-app.

In maart lekte al uit dat Signify werkte aan een integratie van de Sync Box en nu lijken de werkzaamheden bijna klaar te zijn. Het betekent overigens niet dat je abrupt moet overstappen. Ook bij de Bluetooth-lampen is het nog steeds mogelijk om ze met de Bluetooth-app te bedienen en dat zal bij de Sync Box waarschijnlijk ook zo zijn. In maart kreeg de Bluetooth-app nog een update. De Sync Box-app zal ook nog wel een tijdje beschikbaar blijven, maar voor nieuwe functies zul je toch gaandeweg naar de normale app moeten overstappen.

De Hue Sync Box kost bij de meeste winkels rond de 250 euro. Je kunt onder andere terecht bij Amac en bij Coolblue.