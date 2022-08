Philips Hue Lightguide

Signify gaat rond de IFA 2022 in Berlijn nieuwe producten aankondigen, maar toch ligt een deel van daarvan nu al op straat. Philips Hue Lightguide zijn nieuwe lampen die er prachtig uit zien, zeker in vergelijking met de slimme lampen van budgetmerken die er vaak wat technischer uitzien. Er zijn drie varianten, met binnenin de glazen bol een lichtstaaf die zowel wittinten als kleuren kan vertonen (White and Color Ambiance). De maximale helderheid bij 2.700 Kelvin is 500 Lumen, dus het gaat hier vooral om sfeerlicht. Ze zijn een modern alternatief voor de retrolampen met gloeidraad, die de afgelopen tijd populair werden.



Mogelijk volgen er nog meer varianten. Volgens Philips Hue verspreiden ze een helder en briljant gekleurd licht in miljoenen tinten, die je op elk niveau kunt dimmen. Meest karakteristiek is de staaf binnenin, terwijl ook de reflecterende glanzende buitenkant nieuw is. Daardoor verspreidt het licht zich op een andere manier.

Wel te bestellen, nog niet op voorraad

Al dat moois heeft wel een prijs: de goedkoopste lampen kosten 75 euro bij Amazon en de ronde vorm is met 87 euro zelfs nog iets duurder. Voor dat geld krijg je wel een uniek uiterlijk, dat je bij andere smart home-fabrikanten niet zo snel zult vinden. Bij de Duitse Amazon zijn de prijzen al te zien en zijn ze al in het winkelmandje te gooien, ook al is er nul voorraad. Bij de Nederlandse Amazon is de informatie nog summier, maar ze staan al wél online.

We verwachten de komende weken nog meer nieuwe Philips Hue-producten voor het najaar, waaronder een nieuwe Play Gradient Lightstrip om achterop de computer te plakken.