Het assortiment van Philips Hue wordt uitgebreid met een lightstrip voor achterop je beeldscherm. Het gaat om een gradient variant, die bedoeld is voor gamers en mensen die meer sfeer in hun werkkamer willen.

Rond begin september kunnen we allerlei nieuwe tech-aankondigingen verwachten, als in Berlijn de IFA-beurs losbarst. Philips Hue is ook dit jaar weer van de partij. Hoewel de aankondigingen nog niet officieel zijn gedaan, is er al wel iets uitgelekt: een gradient lightstrip voor beeldschermen van 24-inch tot 27-inch. Nu is het de vraag of je dit als Apple-gebruiker graag op je mooie 24-inch iMac zult plakken. Maar op een extern scherm van Philips of Samsung kan het toch een leuk effect geven.



De nieuwe ledstrip dook op bij de Amerikaanse online winkel van Best Buy. Het product is inmiddels weer offline gehaald, maar gelukkig “ hebben we de foto’s nog “.

Het gaat om een kortere versie van de lightstrip die al voor televisies bestaat. De strip loopt van links naar rechts via de bovenkant, dus de rand aan de onderkant is niet verlicht. Door het kleurverloop kan zo een mooi effect ontstaan, zeker als de monitor vlakbij een witte muur staat.

Het is nog onduidelijk of er ook een ledstrip voor grotere beeldschermen komt. Vooral bij games worden wel computerschermen van meer dan 30-inch gebruikt. Begin september zal alles duidelijk worden.