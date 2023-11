Het design van de Apple Watch Ultra onderscheidt zich van de gewone Apple Watch-modellen. Dat zit hem onder meer door de titanium behuizing, maar ook in de achterkant. Waar de keramische achterkant van de Apple Watch Series 9 zwart is, is die bij de Apple Watch Ultra lichtgrijs. Het lijkt erop dat Apple die wijziging last-minute doorvoerde.

X-gebruiker (voorheen Twitter) ParrotSWD plaatste afbeeldingen van een prototype van de Apple Watch Ultra die voor de release in september 2022 naar de FCC is gestuurd. Apple heeft goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder nodig om producten op de markt te mogen brengen. De beelden suggereren dat de Apple Watch Ultra oorspronkelijk een zwarte achterkant had. Er is eenzelfde zwarte keramische achterkant te zien als die Apple de laatste jaren gebruikt in zijn Apple Watch-modellen.

Apple Watch Ultra-prototype toont ook andere actieknop

De afbeeldingen tonen ook dat de actieknop van de Apple Watch Ultra er aanvankelijk iets anders uitzag dan de officiële versie. De knop lijkt op de foto’s namelijk niet van metaal, maar van kunststof te zijn gemaakt. Ook ontbreekt de inkeping in de knop. De behuizing van de Ultra lijkt op de afbeeldingen bovendien iets donkerder dan het uiteindelijke product. Dat kan echter ook aan de belichting van de foto’s liggen. Wanneer de foto’s precies zijn ingediend, is niet duidelijk.