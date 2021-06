Uit een nieuw jaarlijks onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse huishoudens smart home producten in huis heeft. Het percentage is het afgelopen jaar flink gegroeid.

Multiscope houdt regelmatig onderzoeken omtrent smart home en aanverwante producten. Vorig jaar kwam het onderzoeksbureau tot de conclusie dat 42% van de huishoudens in 2020 een smart home is, wat overeenkwam met 3,3 miljoen huishoudens. Het nieuwe onderzoek heeft opnieuw gekeken naar de huidige status van smart home in Nederland en concludeert dat 50% van de huishoudens één of meerdere smart home producten heeft. Dat staat gelijk aan 4 miljoen huishoudens. Het onderzoek is gehouden onder ruim 5200 Nederlanders in het Smart Home Monitor.



Onderzoek smart home in Nederland in 2021

In totaal staat in Nederlandse huishoudens voor €2,9 miljard aan smart home producten, wat een stijging is van €400 miljoen ten opzichte van vorig jaar (+18%). In 2018 had nog 36% van de huishoudens één of meerdere smart home producten in huis staan. De belangrijkste redenen om te kiezen voor smart home zijn gemak en comfort en kostenbesparing. Een reden om (nog) niet voor smart home producten te kiezen, is volgens het onderzoek dat huidige apparaten nog voldoen of dat de meerwaarde van een slim product niet gezien worden.

‘Slimme verlichting het populairst en meest gegroeid’

Van alle categorieën waar Multiscope onderzoek naar gedaan heeft, staat verlichting & schakelaars bovenaan. 27% van de ondervraagden zegt een product binnen deze categorie in huis te hebben. Vorig jaar was dat nog 21%, een groei van 28,6%. Op de tweede plek staan de slimme speakers, dat in 23% van de huishoudens te vinden is. Dat was vorig jaar 19% (een groei van 21%), waardoor de categorie energie & verwarming naar de derde plek gedaald is.

Het afgelopen jaar deed Multiscope meerdere onderzoeken op dit gebied. Zo bleek uit onderzoek wat in 2020 de populairste smart speakers waren. Ondanks de stijging in deze categorie, bedienen gebruikers hun smart home liever met telefoon dan met een speaker via spraak.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt niet wat de populairste merken of modellen zijn en welk domoticasysteem het meest gebruikt wordt. Voor Apple-gebruikers komen er dit jaar de nodige verbeteringen voor HomeKit in iOS 15. Ook het nieuwe platform Matter, dat een samenwerking is tussen Apple, Google, Zigbee, Amazon en andere merken, zal een boost geven in de beschikbaarheid en samenwerking tussen nieuwe producten.