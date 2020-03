In Nederland hebben steeds meer mensen een smart home. In totaal hebben 3,3 miljoen huishoudens één of meerdere smart home producten, waarbij de totale waarde van de markt gegroeid is met 800 miljoen euro.

Stapje voor stapje merk je dat steeds meer mensen kiezen voor slimme apparaten in huis. Het aanbod van producten is groter geworden en ook besteden steeds meer winkels aandacht aan de smart home. Multiscope voert jaarlijks onderzoek uit onder Nederlandse huishoudens en uit de nieuwste editie blijkt dat we in Nederland inmiddels 2,5 miljard euro aan smart home producten in huis hebben staan. Dit is een stijging van maar liefst 47% ten opzichte van een jaar eerder. Door het grotere aanbod van slimme speakers is deze categorie flink gestegen.



‘Nederlandse smart home stijgt tot 2,5 miljard euro’

Het onderzoek van Multiscope is gehouden onder 6.300 Nederlanders. Momenteel zijn er 3,3 miljoen huishoudens in het bezit van een smart home-product, wat overeenkomt met 42%. Dit aantal loopt dus gestaag op tot bijna de helft van het aantal Nederlandse huishoudens, want in 2018 was dit nog 36%, terwijl in 2017 29% een slim huishoudelijk product had. Als je kijkt naar de populairste categorieën, zie je dat de populariteit bij allemaal gestegen is. De populairste categorieën zijn slimme verlichting & schakelaars en energie & verwarming, beide met een aandeel van 21%. Een jaar geleden stond energie & verwarming nog nipt bovenaan.

Bij de vorige editie van het onderzoek waren slimme speakers nog verantwoordelijk voor 6% van het totaal, maar dat is nu gestegen tot maar liefst 19%. Dat heeft niet alleen te maken met de stijgende populariteit, maar ook door het grotere aanbod. Zo heeft Multiscope dit jaar ook de speakers van Bose, Harman Kardon, IKEA en JBL in het onderzoek meegenomen. Formeel zijn de Symfonisk-speakers van IKEA niet slim, omdat er geen microfoon in zit en je er dus niet direct mee kan communiceren.

Vooral mannen van 18 tot 49 jaar zijn verantwoordelijk voor de groei in het aantal smart home-apparaten. Wel is het opvallend dat de Nederlandse consumenten iets minder positief geworden is over smart home, wat vermoedelijk komt door negatieve berichten over privacy en beveiliging. Uit het onderzoek blijkt dat 24% van de consument positief denkt over de smart home, terwijl dit een jaar geleden nog 27% was. De belangrijkste redenen om een slim apparaat in huis te halen, zijn gemak en comfort en kostenbesparing.

Is jouw smart home in het afgelopen jaar nog slimmer geworden of heb je juist nog helemaal geen slimme apparaten in huis? Laat het ons weten in de reacties.