Start je vaak een radiozender via Siri of de standaard Muziek-app? Dan heb je misschien al gemerkt dat niet alle radiozenders meer afgespeeld worden. Alleen kleinere en themazenders worden nog gestart. Wat is hier aan de hand?

Sinds iOS 13 kun je met Siri radio afspelen, door bijvoorbeeld te zeggen “Speel NPO Radio 1”. Er zijn ook andere manieren om deze radiostations af te spelen, bijvoorbeeld door ernaar te zoeken in de Muziek-app. Heb je ook een Apple Watch, dan vind je deze radiozenders ook in de standaard Radio-app als je ze eenmaal afgespeeld hebt. Nu blijkt dat de grote Nederlandse radiostations met geen mogelijkheid meer af te spelen zijn.



Probleem met radiozenders via Siri en Muziek-app

De problemen blijken sinds vanmorgen te spelen. Wij hebben dit zelf ook ervaren bij het starten van Radio 10 en Sky Radio, terwijl iCulture-lezer Joshua hetzelfde merkte bij het starten van de zenders van de NPO. Als je nu aan Siri vraagt om NPO Radio 1, wordt NPO FunX afgespeeld. Iets soortgelijks gebeurt bij Radio 538, Sky Radio en Radio 10: in alle gevallen speelt niet de hoofdzender, maar een themavariant. Bij Sky Radio is dat vreemd genoeg Sky Radio Christmas. Ook in België worden niet alle zenders nog goed afgespeeld.

Zoeken naar de zenders in de Muziek-app levert ook geen passende resultaten meer op. Alleen de themazenders komen nog naar voren en dus niet meer de hoofdzenders van de radiostations. Kleinere zenders als Kink zijn nog te beluisteren. Had je een radiozender meegenomen in een automatisering, bijvoorbeeld zodra je met CarPlay verbindt, dan verschijnt er nu een foutmelding in de Muziek-app.

Problemen ook in het buitenland

De problemen lijken niet alleen in Nederland te spelen. In Duitsland gebeurt hetzelfde bij onder andere Radio Bayern 3. Waar het probleem precies zit, is nog onduidelijk. De radiozenders worden afgespeeld via TuneIn, maar als je gewoon naar de TuneIn-app gaat zijn alle zenders nog gewoon beschikbaar. De enige oplossing op dit moment is dan ook om gebruik te maken van één van de vele radio-apps voor iPhone en iPad.