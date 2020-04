In Nederland staat inmiddels voor 438 miljoen euro aan slimme speakers. Dat is een groei van 52% ten opzichte van 2018, blijkt uit de vierde editie van de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope.

Smart Home Monitor over slimme speakers

Multiscope ondervroeg 6.300 Nederlanders en daaruit blijkt dat zo’n 19% van de Nederlandse huishoudens een slimme speaker heeft. Het gaat om ruim 1,5 miljoen huishoudens. Sonos en Google zijn het meest gewild, vooral de Sonos One. Deze blijkt in bijna 400.000 Nederlandse huishoudens te staan. Ook Google doet het goed, maar de Apple HomePod is nergens te bekennen. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de HomePod nog steeds niet officieel in Nederland verkrijgbaar is. Wel zijn er geruchten over een goedkopere HomePod, die later dit jaar nog moet verschijnen.



De top 5 van slimme speakers ziet er in Nederland als volgt uit:

Sonos One (5%)

Google Home Mini (4%)

Google Home (3%)

JBL Link (2%)

Bose Home Speaker (1%)

Het gaat hier niet om marktaandelen maar om de aanwezigheid van de betreffende speaker in Nederlandse huishoudens. Overigens heeft Google al een tijd geleden een naamswijziging voor de speakers doorgevoerd: je zult deze in de winkels ook tegenkomen onder de naam Nest Mini. Google hanteert beide namen door elkaar. De IKEA Symfonisk-speakers staan niet in dit lijstje, omdat daar geen microfoons en ingebouwde assistent in zit. Dit zijn dus geen slimme maar Wi-Fi speakers.

Naamsbekendheid groeit

Niet alleen het bezit van de slimme speaker stijgt, ook de naamsbekendheid wordt groter. Twee op de drie Nederlanders kennen één of meerdere merken slimme speakers (62%). De bekendheid is hoger onder mannen (63%) en 18- tot 49-jarigen (76%) dan onder vrouwen (55%) en 50-plussers (48%). Google Home is de bekendste slimme speaker (37%) gevolgd door Sonos One (30%) en Google Home Mini (20%).

Helaas schrijft Multiscope niets over de privacybezwaren, maar we lezen wel hoe de bevolking staat tegenover bedienen met de stem. Net als in 2018 staat ongeveer een kwart van de Nederlanders positief tegenover spraakbesturing van apparaten (22%). Ook hier scoren mannen (28%) en 18- tot 49-jarigen (28%) hoger dan vrouwen (18%) en 50-plussers (18%). Een derde van de Nederlanders blijft sceptisch over bedienen met spraakcommando’s (32%), maar het is voor ons wat onduidelijk of dit te maken heeft met spreekangst of moeten wennen aan de interface, of dat mensen bang zijn dat er wordt meegeluisterd.

Wie meer wil weten kan het rapport van de Smart Home Monitor aanschaffen.

De twee koplopers: nogal verschillend

De prijs van de genoemde slimme speakers verschilt nogal: terwijl je bij Sonos rond de 200 euro per stuk moet betalen, krijg je de Nest Mini vrijwel gratis bij aankoop van een ander product.





Bekijk ook ons overzicht van slimme speakers met AirPlay 2, die vaak met meerdere digitale assistenten te bedienen zijn.