Nederlander geeft voorkeur smartphone voor bediening smart home

De Nederlandse huishoudens worden alsmaar slimmer en slimmer. Er zijn steeds meer smart home producten te vinden in de Nederlandse woningen, zo blijkt uit onderzoek van Multiscope. Toch verkiest het merendeel ervoor om deze producten met een telefoon te bedienen in plaats van een smart speaker.



Uit het onderzoek, dat is gehouden onder 6.300 Nederlanders, blijkt dat vier op de tien Nederlanders (39%) hun smart home producten zoals slimme verlichting bedienen met hun smartphone. Hierna volgen de afstandsbediening (8%) en de tablet (7%) als manieren om hun smart home aan te sturen. De speaker volgt op afstand met 6%. Het resultaat is ook niet zo verwonderlijk, aangezien veel meer mensen een smartphone in huis hebben dan één van de andere apparaten.

Bekijk ook 10 beginnerstips voor een smart home Met deze beginnerstips voor een smart home trap je niet in valkuilen, die ervaren gebruikers al eerder zijn tegengekomen. Bespaar geld, zorg je de juiste spullen in huis haalt en wees je bewust van mogelijke risico's rondom data, beveiliging en hackers.

Smart speaker blijft achter

Hoewel het aantal smart home producten blijft groeien in de Nederlandse huiskamers, blijft de smart speaker achter. Een groot deel van de Nederlanders staat volgens het onderzoek negatief tegenover spraakcommando’s. 22% staat hier positief tegenover. De speakers blijft dan ook steken op 6% als het gaat om het bedienen van je smart home producten, die steeds meer te vinden zijn in de huiskamers. Behalve via een speaker kun je spraakbediening ook gebruiken via je smartphone, maar daar is in dit onderzoek geen onderscheid in gemaakt.

Uit het onderzoek van Multiscope blijkt dat twee op de vijf huishoudens in bezit is van één of meerdere smart home producten. Dat is een stijging van zes procentpunt ten opzichte van 2018. Denk hierbij aan smart lampen, thermostaten of beveiligingscamera’s. Thermostaten is met 21% de populairste categorie.

Er zijn tegenwoordig tal van smart speakers op de markt. Uit het onderzoek blijkt niet welke modellen het populairst zijn. De HomePod zit daar waarschijnlijk niet bij, want de speaker van Apple is nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar. Apple bracht in 2020 wel nog de kleinere en goedkopere versie van de HomePod uit, de HomePod mini.