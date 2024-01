De smart home-toepassing Home Assistant is nu ook vanuit de auto te bedienen. Met de update naar versie 2024.1 wordt CarPlay-ondersteuning toegevoegd. Na het updaten kun je de app direct starten in CarPlay en vanuit de auto bedienen.

Het is precies een jaar geleden dat Home Assistant beschikbaar kwam in Android Auto, waardoor je je slimme apparaten vanuit de auto kunt besturen. Toepasselijke mogelijkheden zijn daarbij het openen van een garagedeur of het inschakelen van de verlichting op de oprit, maar je kunt natuurlijk ook het deurslot controleren of de verwarming lager zetten, mocht je dat zijn vergeten. Bij een garagedeur staat bijvoorbeeld of deze open of dicht is en met een druk op de knop kun je vervolgens de status wijzigen. Het werkt ook met garagedeuren die niet compatibel zijn met HomeKit. Naast de toegang tot apparaten die beschikbaar zijn in Home Assistant kun je ook allerlei acties starten via het entertainmentsysteem van de auto. Overigens waren knutselaars er eerder al in geslaagd om de acties in CarPlay te krijgen.

Home Assistant nu op CarPlay

Home Assistant is een gratis open source-project waarmee je allerlei slimme apparaten in huis kunt bedienen. Je hebt toegang tot veel meer instellingen, maar dat betekent ook dat het minder geschikt is voor beginners. Vooral de geavanceerde functies vereisen wel wat tijd om in te lezen. Je kunt bijvoorbeeld een custom action maken, die uit meerdere stappen bestaat, zoals het ontgrendelen van de voordeur en het inschakelen van de lampen op het tuinpad. Home Assistant vereist een serverapplicatie die thuis op het netwerk draait. Voor CarPlay is ook toegang van buitenaf nodig. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van een Raspberry Pi.

Home Assistant-app met vier tabbladen

De CarPlay-app is verdeeld in vier tabbladen zodat het overzichtelijk blijft: Actions, Controls, Areas en Servers. De makers hebben Apple’s richtlijnen gevolgd om te zorgen dat het meteen vertrouwd oogt. Verder is het handig dat je de CarPlay-app niet speciaal hoeft te configureren. Je krijgt automatisch de Home Assistant-servers te zien zoals je al in de app hebt geconfigureerd.

Actions zijn bedoeld om automatiseringen uit te voeren in Home Assistent. Je kunt elke automatisering uitvoeren die je kunt bedenken, zoals: “Sluit de garage en kondig in de keuken aan dat ik thuis ben”. Deze acties zaten ook al in de Apple Watch-app en zijn te activeren via de widgets van Home Assistant. En nu zijn ze ook op je CarPlay-dashboard te vinden.

Actions in Home Assistant.

Controls tonen je apparaten en items per domein. Je kunt voor deze domeinen lampen en schakelaars inschakelen, knoppen activeren en dergelijke. De belangrijkste zijn al toegevoegd, namelijk:

Button

Cover

Input boolean

Input button

Light Lock

Scene

Script

Switch

Areas laten zien waar je apparaten zich bevinden. Zo kun je snel de status in een bepaalde ruimte zien en bijvoorbeeld alle lampen in een kamer uitschakelen.

Servers zijn handig wanneer je vaak op meerdere plekken verblijft, bijvoorbeeld thuis en kantoor of je eigen huis en het huis van je ouders. Je kunt dan bijvoorbeeld de garagedeur bij je ouders openen op het moment dat je aankomt. Met het tabblad Servers kun je gemakkelijk wisselen tussen deze verschillende huizen.

Wisselen tussen Home Assistant servers.

De uitrol van Home Assistant voor CarPlay is net begonnen en de update zal binnenkort voor iedereen te downloaden zijn. Voor Home Assistant heb je minimaal iOS 15 nodig. Heb je geen auto, dan vind je in de nieuwste versie van de app ook nog wat kleine verbeteringen, namelijk ondersteuning van de Bulgaarse taal en verbeterde iOS Actions. Meer info vind je hier.