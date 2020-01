iCulture Vandaag: dit was vrijdag 3 januari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 3 januari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Op deze eerste vrijdag van januari viel er meteen al veel te lezen: van de nieuwe Nanoleaf Learning Series tot de uitrol van de HomeKit-update voor IKEA-rolgordijnen. We bespraken vandaag nog meer accessoires, want de ZENS Liberty draadloze oplader is nu te bestellen. Wij hebben hem alvast getest en delen onze ervaringen met je. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

In een paar stappen je luistergeschiedenis van Apple Music terugvinden, zo doe je dat.

Je kan in Apple Kaarten je aankomsttijd delen, zodat degene waar je naartoe gaat altijd weet hoe laat je aankomt.

In onze nieuwe aflevering van de iCulture Podcast kijken we vooruit naar 2020. Wat heeft Apple ons te bieden en wat voor jaar wordt het?

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Er zijn vandaag helaas geen noemenswaardige app-updates geweest.

Deze apps en updates waren te leuk om onopgemerkt voorbij te laten gaan:

Quantified Map (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Je kunt nu korte notities toevoegen aan Quantified Map.