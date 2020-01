Grafisch ontwerper Ayman Jaddaa heeft aan een concept voor een vernieuwde Apple Kaarten gewerkt. Zijn resultaat heeft veel toegevoegde functies die we graag zouden terugzien bij Apple. Misschien wel in iOS 14?

Apple Kaarten concept met nieuwe functies

Hoewel Apple in iOS 13 enkele mooie verbeteringen heeft toegevoegd aan Apple Kaarten, is dat voor ontwerper Ayman Jaddaa uit Canada niet genoeg. Zijn concept is gebaseerd op onderzoek. Het brengt kleine en grote veranderingen. Zo is het lettertype iets aangepast en kun je punten verdienen door suggesties voor locaties te doen. In een blogpost legt Jaddaa de wijzigingen en de theorieën erachter uit.



Een veelgehoord verzoek voor Apple Kaarten is de mogelijkheid om tussenstops toe te voegen. Jaddaa heeft dit in zijn concept ingebouwd. Eenmaal aan het navigeren zie je ook duidelijker over hoeveel minuten je aankomt. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers lang kijken naar veel soorten informatie, terwijl ze eigenlijk op de weg moeten letten. Daarom zijn de geschatte aankomsttijd en de resterende kilometers kleiner gemaakt. Je ziet sneller hoe lang de rit nog duurt en je kunt beter opletten. We hopen dat Apple een dergelijke verandering in iOS 14 ook doorvoert.



Links zie je de huidige weergave in iOS 13 en rechts het concept. Rood betekent dat gebruikers er vaak naar kijken.

Een andere wijziging in het concept is de indeling van de app. De designer heeft in Apple Kaarten een knoppenbalk toegevoegd, voor zoeken, reizen en een ik-overzicht. In iOS 13 voegde Apple ook al zo’n Ik-knop toe aan de Zoek mijn-app, waarin je allerlei persoonlijke instellingen kunt vinden. In dit concept vind je daar je verzamelingen van opgeslagen locaties en aankomende afspraken vanuit je agenda.

Andere voorstellen in het concept die we de moeite waard vinden, is een subtielere versie van Siri en de mogelijkheid om je muziek te bedienen vanuit de app. Laatstgenoemde kennen we al van Google Maps. Je kan namelijk in Google Maps Spotify en Apple Music bedienen, zodat je niet tussen apps hoeft te wisselen.

Puntensysteem voor Apple Kaarten

Naast nieuwe functies heeft Jaddaa ook een manier bedacht om de data in Kaarten te verbeteren. Omdat het vrijwel onmogelijk is voor Apple om alle winkels, musea en andere locaties toe te voegen is het belangrijk om gebruikers te betrekken bij het verzamelen. Op dit moment kun je als gebruiker wel voorstellen doen voor nieuwe locaties en je kunt informatie wijzigen als het niet klopt. Je krijgt er echter niks voor terug en dat pakt dit concept aan.

Het onderzoek van Jabbaa bevestigt dat gamification een goede manier is om gebruikers te betrekken. Dat houdt in dat er een puntensysteem wordt ingevoerd. Met de punten verdienen gebruikers bijvoorbeeld een maand gratis Apple Arcade of een gratis film te huur. Door bijvoorbeeld een beoordeling achter te laten of een correctie door te voeren verdien je punten.

In zijn blogpost verdedigt Jabbaa de constatering dat enkele nieuwe functies overgenomen zouden zijn van Google Maps. Dat is misschien wel zo, maar als het bewezen effectief is moet dat gewoon kunnen, zo stelt hij.

Ben je benieuwd naar de vele andere nieuwigheden, bekijk die dan op de website van Ayman Jabbaa.

Concepten lang niet altijd realistisch

We moeten concepten als deze niet beschouwen als iets wat Apple ongetwijfeld zal overnemen. Verwacht in iOS 14 dus geen één-op-één kopie vanuit Apple. Het kan natuurlijk wel dat sommige functies worden ‘overgenomen’. Zo verwachten we dat het toevoegen van een tussenstop binnenkort wel mogelijk is. Wat we wel weten is dat Apple aandacht geeft aan de Kaarten-app. Je kunt nu in de Verenigde Staten gebruikmaken van Look Around; een soort Google Streetview. Verder maak je nu verzamelingen met je favoriete locaties.