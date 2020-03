Netatmo-deurbel met HomeKit komt er nu echt aan

Netatmo-deurbel goedgekeurd

Eigenlijk zou de Netatmo Smart Video Doorbell al in de tweede helft van 2019 uitkomen. Maar daarna bleef het stil. Bij de Amerikaanse toezichthouder FCC zijn nu echter documenten opgedoken, waaruit blijkt dat er nog steeds aan wordt gewerkt. De deurbel met Full-HD camera en infrarood beschikt ook over ondersteuning voor IFTTT en het eigen Netatmo Security-systeem. Tenminste, dat was bij de aankondiging in januari 2019 het geval. Ondertussen hebben we HomeKit Secure Video en het ligt voor de hand dat Netatmo dat ook meteen gaat ondersteunen. Op de bestaande Netatmo Welcome-camera werkt het namelijk al wel.



De documenten van de FCC bevatten enkele foto’s van slechte kwaliteit, onder andere van het design en de onderdelen aan de binnenkant. Ook is er een gebruiksaanwijzing en een installatiehandleiding aangetroffen. Netatmo is van plan om een gong en een kabelverbinder mee te leveren. Het werkt met Wi-Fi dus het bereik zou goed genoeg moeten zijn. Wel moet je een trafo installeren, dus het kan minder ideaal zijn als je met meerdere mensen één voordeur deelt.

Deurbel met HomeKit

Netatmo beloofde eerder al een HDR-functie, waarmee je sterk contrasterende beelden goed kunt onderscheiden. Via de Netatmo Security-app kun je zien wanneer er is aangebeld en welke videobeelden er toen zijn opgenomen. De HomeKit-ondersteuning zorgt ervoor dat je op al je iOS-apparaten een notificatie krijgt met een livestream van wie er voor de deur staat. Je kunt dan snel in contact komen, zonder dat je thuis hoeft te zijn. Ook kun je via de Woning-app kijken wie er voor de deur staat.

De deurbel werkt ook met IFTTT. Zo kun je bijvoorbeeld de lampen laten knipperen als de bel gaat, of je kunt de lamp in de gang inschakelen zodat je goed kunt zien wie er voor de deur staat. De kijkhoek is 160 graden, waardoor het dus niet veel uitmaakt waar je bezoeker staat om hem of haar goed te kunnen zien. Je kunt de deurbel overigens ook onder een hoek plaatsen en het is mogelijk om zones in te stellen, zodat niet elke voorbij rijdende auto wordt gezien als bezoeker.

Het wachten is nu op de officiële aankondiging van de releasedatum.

