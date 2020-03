Een aankondiging op 31 maart kwam er niet. En ook de eerder vandaag opgedoken hoesjes voor de iPhone 9 zijn nog geen bewijs dat de iPhone 9 er echt komt. Volgens twitteraar Jon Prosser is er gisteren een interne meeting bij Apple geweest, waarin het volgende is besloten: een aankondiging op woensdag 15 april en beschikbaarheid een week later, op woensdag 22 april. Dit is uiteraard nog geen garantie.



Prosser voorspelde eerder dat er een media-briefing zou zijn op 26 maart, maar zei toen nog dat het niet zeker was. Deze keer houdt Prosser wat minder een slag om de arm: het zou daadwerkelijk zijn besloten, al kan er vanwege het coronavirus nog wel wat gaan schuiven. Apple zou verder bezig zijn om iMacs naar retail-medewerkers te sturen, die daarmee op afstand moeten werken. Deze medewerkers zouden zowel sales als technische support moeten leveren aan de klanten.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020