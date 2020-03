iOS 14 komt er later dit jaar aan en wordt in juni aangekondigd. Voordat het zover is, maken ontwerpers allerlei concepten die een beeld geven van de mogelijkheden. Zo ook de Nederlander Stijn van Oosterwijk, die een tof iOS 14-concept gemaakt heeft.

De afgelopen maanden hebben we op iCulture al een aantal keer aandacht besteedt aan diverse concepten van iOS 14. Zo liet een concept de nieuwe lijstweergave zien en is er een concept met een kleiner bel-scherm en meer. Maar de Nederlandse maker van dit nieuwe iOS 14-concept is helemaal los gegaan met tal van nieuwe functies. Het concept is zeer de moeite waard, al vragen wij ons af of Apple daadwerkelijk zo ver zou gaan met al deze vernieuwingen.



Nederlands iOS 14-concept

Het concept is gemaakt door de Nederlandse Cross Media Design student Stijn van Oosterwijk. Hij heeft niet alleen bestaande functies opnieuw ontworpen, want er is ook veel aandacht voor allerlei nieuwe mogelijkheden. De video vat het concept samen.

Zo heeft het beginscherm een make-over met de nieuwe lijstweergave, die er volgens de geruchten aan zit te komen. Ook nieuw zijn de widgets die als een soort complicaties op het toegangsscherm staan. Je ziet bijvoorbeeld meteen het weer, je eerstvolgende agenda-afspraak of een handige suggestie voor je HomeKit-accessoires.

Nieuw is de Tools-app. Deze app combineert zaken als het kompas, zaklamp, rekenmachine, waterpas, vergrootglas en meer in één app. Ook de Meten-app is onderdeel van deze app. De iPhone krijgt in dit concept ook de decibelmeter die we al kennen van de Apple Watch. De rekenmachine laat nu eindelijk ook je daadwerkelijke berekeningen zien, zodat je beter kan zien wat je ingetoetst hebt.

Zoeken en vertalen met Apple en nog veel meer

Andere nieuwe functies en diensten waar de maker op hoopt, zijn de introductie van een vertaal-app en een eigen zoekmachine. Dit zijn twee populaire diensten van Google die ook door iPhone-bezitters nog veel gebruikt worden. Gaat Apple net zoals met Apple Kaarten met een eigen alternatief komen? Als het aan Stijn van Oosterwijk ligt wel. Met de Translate-app kun je makkelijk vertalen, zowel door de tekst in te voeren als via de camera. Apple Search maakt onderdeel uit van een nieuwe versie van Safari, waarbij de zoekbalk onderaan in plaats van bovenaan staat.

Het concept bespreekt bijna alle huidige functies van van iOS. Van het Bedieningspaneel tot de standaardapps zoals Mail. De Mail-app krijgt bijvoorbeeld een nieuwe vormgeving die geïnspireerd is op de Herinneringen-app van iOS 13 en in het Bedieningspaneel kun je wisselen van gebruiker, functies van je Apple Watch bedienen en nog veel meer.

Het volledige concept is zonder twijfel de moeite waard om te bekijken en om te dagdromen over alle dingen die Apple in iOS 14 kan aanpakken. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Apple zover wil gaan, gezien ze na de kritiek op iOS 13 de ontwikkeling van iOS 14 anders aan zouden willen pakken. In ons overzicht van iOS 14 lees je welke functies van deze aankomende update al gelekt zijn.