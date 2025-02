Afgelopen december dook voor het eerst een gerucht op dat Apple werkt aan een slimme deurbelcamera met Face ID. Dit is voor Apple een geheel nieuw type product, maar wel eentje die erg welkom is. Het aanbod van HomeKit-deurbellen is nog altijd schaars en eigenlijk is er maar een optie als je alle uitgebreide HomeKit-functies wil. Als Apple inderdaad met een HomeKit-deurbel komt, wordt het aanbod in ieder geval direct flink opgeschroefd. Maar wat komt daar dan allemaal in? Volgens de nieuwste geruchten krijgt Apple’s slimme deurbel een hele unieke functie: MagSafe.

‘MagSafe in Apple’s slimme deurbel’

De informatie wordt verspreid door geruchtenlekker Kosutami, die op een cryptische manier op X (Twitter) suggereert dat de deurbel MagSafe-support krijgt. Het is nog de vraag wat je precies met MagSafe en een deurbel kan doen, maar daar valt natuurlijk wel over te speculeren. Je zou bijvoorbeeld de deurbel via MagSafe kunnen opladen (met een MagSafe-powerbank), wat weer impliceert dat je hem draadloos zou kunnen gebruiken.

Normaal gesproken sluit je een slimme deurbel aan op je bestaande bedrading, waardoor je helemaal geen omkijken hebt naar batterijen of een accu. Er zijn echter deurbellen die je ook draadloos kan gebruiken, waaronder de G4 van Aqara. Deze gebruikt meerdere batterijen die je eens in de paar maanden moet vervangen (bij gebruik van zware batterijen). Ondersteuning voor MagSafe zou het opladen echter een stuk makkelijker maken, in combinatie met een ingebouwde accu.

Of heeft Apple toch iets anders in gedachte voor MagSafe op een deurbel? Daar is nu nog niks over bekend. Je zou het ook kunnen gebruiken om er allerlei accessoires aan te bevestigen, al is de kans op diefstal dan natuurlijk wel groot. Hoe dan ook gaat het nog wel even duren voordat Apple’s eigen deurbel daadwerkelijk op de markt komt. Volgens eerdere bronnen verschijnt hij op z’n vroegst in 2026. Dit jaar wordt eerst nog een smart display van Apple verwacht.

Wil je nu graag een HomeKit-deurbel en wil je niet wachten op Apple’s mogelijke variant, dan is de Aqara G4-deurbel wat ons betreft de beste keuze. In onze review lees je er meer over.