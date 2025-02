Sommige mensen gebruiken twee Apple Accounts voor verschillende doeleinden. Sinds iOS 8 is het al mogelijk om aankopen te delen via Delen met gezin, maar veel accounts bestonden al vóór deze functie werd geïntroduceerd. Daarom hebben sommige gebruikers één account voor iCloud en een ander account voor alle media-aankopen, zoals apps, muziek en films. Meestal is dat een langer bestaand Apple ID, nog voor de tijd van iCloud. De wens om dit te combineren bestaat al jaren en nu is Apple daar in de VS mee begonnen.

Waarom zou ik mijn aankopen overzetten?

Als je al jaren twee Apple Accounts gebruikt – één voor iCloud en één voor aankopen – dan weet je hoe onhandig het kan zijn om steeds te wisselen tussen accounts. Met de nieuwe functie voor het overzetten van aankopen biedt Apple een oplossing, zodat je alles onder één account kunt beheren. Helaas is deze functie niet beschikbaar voor gebruikers in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en India. De reden daarvoor is onduidelijk. Het is ook nog niet bekend of de functie uiteindelijk wel hier beschikbaar komt.

Door je aankopen over te zetten, krijg je toegang tot al je gekochte apps, muziek, films en abonnementen via je hoofdaccount. Apple noemt dit het primaire Apple Account. Dit betekent dat je niet langer hoeft in te loggen op een apart account (door Apple het secundaire Apple Account genoemd) om eerder gekochte content te downloaden of updates te krijgen. Je behoudt ook toegang tot abonnementen en in-app aankopen, zolang je oude account actief blijft tijdens het overdrachtsproces.

Houd er wel rekening mee dat je deze overdracht maar één keer kunt doen en dat bepaalde aankopen, zoals geschenken en verborgen apps, mogelijk niet worden meegenomen. Het is dus belangrijk om goed te controleren of deze optie voor jou de beste keuze is.

Via Instellingen > je naam kun je checken of je twee aparte accounts gebruikt voor enerzijds iCloud (het adres bovenaan) en anderzijds media en aankopen.

Wanneer kan het wel/niet

Het migreren van je Apple Account-aankopen is niet zomaar mogelijk; er is een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moeten beide accounts al tegelijkertijd op je apparaat ingelogd zijn en moet Delen met gezin voor het secundaire account uitgeschakeld zijn. Daarnaast is het verplicht om tweefactorauthenticatie in te schakelen en moeten beide accounts dezelfde land- en regio-instellingen hebben. Ook is het belangrijk dat het openstaande saldo van het te migreren account volledig is opgemaakt, aangezien dit niet kan worden meegenomen. Bovendien mogen er in de afgelopen 15 dagen geen aankopen zijn gedaan met het secundaire account en mogen er geen vooruitbestellingen of lopende abonnementen actief zijn. Tot slot heb je een geregistreerde betaalmethode nodig om de migratie te voltooien.

Er zijn ook situaties waarin het niet mogelijk is om je aankopen over te zetten. Als het gaat om een kinderaccount dat via Delen met gezin is aangemaakt, is migratie uitgesloten. Ook als je Apple One gebruikt en je iCloud-opslag deelt met een ander account, is overzetten niet mogelijk. Staan er op zowel het primaire als secundaire account muziekbibliotheekgegevens, dan is de migratie niet mogelijk. Daarnaast kun je de functie niet gebruiken als je Apple Account vergrendeld of uitgeschakeld is of als er content op staat die door je werkgever is verstrekt. Belangrijk om te weten is dat je na de migratie één jaar lang geen nieuwe overdracht kunt doen, dus het is goed om vooraf te overwegen of dit de juiste keuze is. In een uitgebreid supportpagina lees je wat de voorwaarden nog meer zijn.

Tot op zekere hoogte was het al mogelijk om je Apple Accounts te combineren. In dit artikel leggen we uit welke opties er zijn en hoe dit precies werkt.