‘Apple gaat stoppen met HomeKit Secure Routers’

Het gerucht is verspreid door Andrew O’Hara van de website Apple Insider. Tijdens de nieuwste aflevering van de HomeKit Insider podcast meldt hij (na ca. 7:15 minuten), dat meerdere mensen hem tijdens CES 2024 hierover hebben ingelicht. Medewerkers van enkele routerfabrikanten benadrukten dat het niet meer mogelijk is om nieuwe producten aan te melden bij Apple. Daarbij werden geen namen genoemd, maar de kans is groot dat het hierbij om Linksys gaat. Dit is namelijk het enige routermerk dat nog HomeKit-routers maakt. De andere fabrikant is Eero (onderdeel van Amazon), maar die biedt op de nieuwere modellen al lang een HomeKit-functies meer. Apple heeft nog niet gereageerd.

‘Apple moet weer AirPort-routers gaan maken’

Het mogelijke einde van HomeKit-routers zorgt ook voor de terugkeer van een veelgehoorde wens: Apple moet weer AirPort-routers gaan maken. De routers waren in hun hoogtijdagen enorm populair, maar intern lijkt Apple er nog niet van overtuigd dat de AirPorts moeten terugkeren. Apple’s routerbusiness was succesvol toen het onder leiding stond van Robert Para. Deze man is echter uit frustratie bij Apple vertrokken en begon zijn eigen routerbedrijf: Ubiquiti.

Twee populaire AirPort-routers van Apple.

Bekijk ook Apple AirPort: alles over de verschillende AirPorts van Apple Apple AirPorts zijn routers die je kunt gebruiken om je Wi-Fi-bereik in huis te vergroten. In dit artikel leggen we uit welke modellen AirPorts er zijn, wat de verschillen zijn en hoe je ze kunt gebruiken. Apple heeft aangegeven met de AirPorts te zullen stoppen. Is het dan nog verstandig een AirPort te kopen?

Waarom Apple met HomeKit-routers wil stoppen is een raadsel. Een mogelijke theorie is dat het niet is gelukt om voldoende fabrikanten te interesseren. De Eero-routers waren in 2020 de eerste met HomeKit-ondersteuning en daarna volgden een aantal modellen van Linksys. Maar nieuwe merken kwamen er niet bij. Routerfabrikanten waren waarschijnlijk drukker met ontwikkelingen die voor een breder publiek interessant waren, zoals aanpassingen voor wifi 6E en wifi 7.

Een andere mogelijke oorzaak is dat gebruikers het nut er niet van inzagen, of dat Apple er niet in geslaagd is om de voordelen goed te communiceren. HomeKit-routers beloofden meer controle over je veiligheid en privacy. Zo kun je je smart home-accessoires afschermen van de rest van je netwerk door de schakelaar ‘HomeKit-accessoirebeveiliging’ om te zetten.

HomeKit router instellen en opties aanpassen.

HomeKit Secure Router werd tijdens WWDC 2019 aangekondigd en in 2020 verschenen de eerste routers. Omdat de Eero-routers alleen via Amazon Duitsland te krijgen waren, zullen Nederlandse en Belgische gebruikers vooral voor Linksys hebben gekozen. Gebruikers zijn nu bang dat de bugs die nog in HomeKit-routers zaten, niet meer zullen worden opgelost.

Het alternatief: een VLAN

Een andere vraag is of HomeKit Secure Routers nog wel nodig zijn, nu je zelf een Virtual LAN kunt opzetten. Met een VLAN kun je je netwerk opsplitsen zonder extra switches en routers te kopen. Je deelt je apparaten op je thuisnetwerk in op basis van virtuele instellingen. In het Nederlands noemen we dit ook wel ‘logisch gescheiden netwerken’. Je zou je smart home dan op de volgende manier kunnen inrichten:

Hoofdnetwerk privé: 2,4GHz, 5GHz en LAN

VLAN-gastnetwerk: 2,4GHz en LAN op VLAN

VLAN IoT-netwerk: 2,4GHz en LAN op VLAN

VLAN Beveiligingscameranetwerk: 2,4GHz en LAN op VLAN

Je belangrijkste apparaten zoals HomeKit-hubs (Apple TV, HomePod) bevinden zich op je privénetwerk, dat je ook gebruikt om zelf te internetten. Bezoekers maken altijd gebruik van het VLAN-gastnetwerk, smart home-accessoires zitten op een apart virtueel IoT-netwerk en de beveiligingscamera’s hebben ook een eigen VLAN. Dit zorgt ervoor dat je smart home-accessoires helemaal afgescheiden zijn, waardoor je ook accessoires met twijfelachtige privacyvoorwaarden uit China kunt gebruiken. Ze kunnen immers alleen communiceren met andere smart home-accessoires en hebben geen toegang tot jouw hoofdnetwerk. Dat de 2,4GHz-frequentie wordt gebruikt hoeft geen probleem te zijn: veel smart home-accessoires werken nog op die frequentie.