Lidl Home-app heeft nu support voor Matter

De Lidl Home-app is aangepast voor Matter, zodat je bij aanschaf van de accessoires binnenkort niet meer hoeft te controleren of het wel met HomeKit werkt.

Lidl Home-app krijgt Matter

In februari 2022 werd het Lidl smart home-systeem geschikt voor HomeKit en nu wordt de volgende stap genomen. In de update-omschrijving in de App Store is te lezen dat de Lidl Home-app nu ondersteuning biedt voor Matter-apparaten. Ook is het koppelingsproces geoptimaliseerd en is de performance verbeterd. Maar het belangrijkste is toch wel de ondersteuning voor Matter, waardoor je je accessoires met veel meer smart home-protocollen kunt aansturen.



Vorig jaar schreven we een review over het Lidl Smart Home-systeem en waren best tevreden over de mogelijkheden. De accessoires zijn niet moeders mooiste, maar ze zijn goedkoop en werken goed. Om die werking nog verder te verbeteren is de iPhone -app alvast voorbereid op Matter

Hart van het systeem is de vierkante gateway (€15), die op een Tuya TYZS4-module draait. De ondersteuning voor Matter komt dan ook niet helemaal als een verrassing: vorig jaar was Tuya één van de sprekers op het event in Amsterdam waar officieel Matter 1.0 van start ging.

Lidl werkt ondertussen aan een steeds verdere uitbreiding van het assortiment, met onder andere plafondlampen en slimme knoppen. De producten worden uitgebracht onder het Lidl-merk ‘Silvercrest’ en te herkennen aan het logo ‘Lidl Home’. Niet allemaal zijn compatibel met HomeKit, maar je kunt bijvoorbeeld wel de slimme stekkers (€9,99) gebruiken die verbinding maken via Zigbee en snel reageren als je ze in- of uitschakelt.

Er is ook een redelijk goedkope Livarno starterset, maar die werkt alleen met Google Assistent en niet met HomeKit. Door de komst van Matter zou je ook die Zigbee-accessoires kunnen aansturen, zodat je meer keuze hebt en bij je aankoop niet steeds hoeft te controleren of alles wel met HomeKit werkt.

