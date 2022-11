Tijdens een event in Amsterdam is de Matter smart home-standaard officieel gepresenteerd. Wij waren erbij en vertellen welke producten eraan zitten te komen en wat je eraan hebt.

De toekomst van Matter

Het heeft even geduurd, maar de Matter-standaard is nu eindelijk officieel van start gegaan. Tijdens het event in Amsterdam waren bedrijven van over de hele wereld ingevlogen om te vertellen over het de lange weg tot het opstellen van de standaard én welke producten er het eerst zullen verschijnen. Als je bedenkt dat de EU er meer dan tien jaar over heeft gedaan om tot de invoering van usb-c te komen, dan is het een knappe prestatie dat zo’n grote groep bedrijven die vaak ook nog onderlinge concurrenten zijn, erin geslaagd zijn om honderden pagina’s aan specificaties en andere documentatie op te stellen.



Dat heeft heel wat vergaderingen gekost, zo vertelde een engineer van Infineon ons tijdens de beurs na afloop van de presentaties. Hij is zo’n drie jaar betrokken geweest met het vastleggen van alle security-aspecten, een periode waarin hij “nauwelijks zijn vrouw heeft gezien”.

190 Matter-producten, 4 nieuwe categorieën

Tijdens het event had de Connectivity Standards Alliance (CSA) ook internationale media ingevlogen om verslag te doen van alle aankondigingen – en die waren er genoeg. Bijna alle fabrikanten die consumentenproducten verkopen hadden iets te melden. Meer dan 190 producten zijn nu al Matter-gecertificeerd of bijna klaar, waaronder bewegingssensoren, slimme stekkers en thermostaten. Dit is meer dan de 130 stuks die aanvankelijk werden verwacht.

De CSA heeft ook vier nieuwe categorieën aangekondigd:

Bediening voor garagedeuren en elektronische poorten

Omgevingssensoren voor luchtkwaliteit en luchtzuiveraars

Rook- en koolmonoxide-detectors

Ambient sensoren voor beweging en aanwezigheid

De meeste van deze worden al ondersteund door HomeKit. Ambient sensoren maken gebruik van wifi mesh-netwerken, ultrageluid en bewegingsdetectie door camera’s, om automatiseringen te starten. De gewone aanwezigheidssensoren werden al ondersteund door Matter.

CSA is van plan om ongeveer elke zes maanden de Matter-specificaties te updaten met nieuwe functies, prestatieverbeteringen en extra accessoire-types. Rond maart 2023 kunnen we de volgende update zien, waarbij we het meest uitkijken naar devices zoals camera’s, robotstofzuigers, huishoudelijke apparaten, wifi-toegangspunten en energiebeheer-apparaten.

Voor HomeKit-gebruikers zijn robotstofzuigers en huishoudelijke apparaten een mooie toevoeging, want die zitten nog niet in HomeKit.

Zoals bekend is Matter de smart home-standaard die het instellen en bedienen van slimme apparaten een stuk makkelijker moet maken, ongeacht op welk protocol ze werken. Je kunt met je favoriete app lampen aanzetten, de temperatuur regelen en meer, zonder dat je je druk hoeft te maken of het wel met elkaar samenwerkt. Producten zijn onderling compatibel. Het is het resultaat van inspanningen die in 2017 zijn begonnen en die in 2019 pas echt goed op stoom kwamen. Apple, Google, Amazon, Samsung en vrijwel alle andere grote namen uit de techindustrie doen eraan mee. In onze Matter FAQ lees je hoe fabrikanten van accessoires zoals Philips Hue, Netatmo, Eve en Nanoleaf hun uitrol hebben gepland. Apple heeft Matter-ondersteuning in iOS 16.1 toegevoegd. Zodra de eerste Matter-producten in de winkel liggen kun je ze toevoegen aan de Woning-app.

Volgens de CSA is de Matter-specificatie meer dan 4.400 gedownload en is de officiële SDK 2.500 keer gedownload. Dit bewijst dat er heel wat interesse is en dat er in de nabije toekomst nog meer accessoires aan kunnen komen.