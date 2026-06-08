Wat zijn de meest recente iOS 27 geruchten? In dit snelle overzicht lees je wat er nu nog gezegd is over de grote aankomende iOS-update.

Nog maar even en dan weten we echt alles over iOS 27. Vanavond om 19:00 uur start Apple met de presentatie, waarin niet alleen iOS 27, maar ook watchOS 27, macOS 27, iPadOS 27, tvOS 27 én de nieuwe Siri onthuld worden. De afgelopen weken zijn er al talloze details uitgelekt, maar hier hebben we nog enkele van de laatste korte geruchten voor je op een rij gezet.

Dit schreven we eerder over iOS 27





























































Last-minute iOS 27 geruchten

Mark Gurman van Bloomberg bleek de laatste tijd veelal de bron te zijn van veel van de iOS 27-geruchten, zo ook deze keer. In een uitgebreide preview deelt hij alles wat hij al van de update weet en wij hebben de belangrijkste en nieuwste info voor je samengevat.

Geschikte toestellen: Volgens Instant Digital komt iOS 27 niet naar de iPhone 11-serie en iPhone SE 2020. Dit gerucht ging eerder al.

Volgens Instant Digital komt iOS 27 niet naar de iPhone 11-serie en iPhone SE 2020. Dit gerucht ging eerder al. Opgeschoond : Veel onderliggende code is opgeschoond, waardoor iOS 27 minder bugs en glitches moet krijgen. Ook is de beveiliging verbeterd en is Liquid Glass verder geoptimaliseerd.

: Veel onderliggende code is opgeschoond, waardoor iOS 27 minder bugs en glitches moet krijgen. Ook is de beveiliging verbeterd en is Liquid Glass verder geoptimaliseerd. Batterij : De batterijduur van je iPhone zou met iOS 27 verbeterd zijn, zoals eerder ook al gemeld is. Het is nog onduidelijk of Apple specificeert hoeveel langer de accuduur wordt.

: De batterijduur van je iPhone zou met iOS 27 verbeterd zijn, zoals eerder ook al gemeld is. Het is nog onduidelijk of Apple specificeert hoeveel langer de accuduur wordt. Meldingen: Inkomende meldingen komen niet meer van boven naar beneden, maar van links naar rechts in beeld. Dit is waarschijnlijk de animatie terwijl je je iPhone gebruikt. Om je meldingenoverzicht te bekijken, moet je straks van linksboven naar beneden vegen. Je kan dus niet meer vanaf het midden bovenaan het scherm naar beneden vegen.

Inkomende meldingen komen niet meer van boven naar beneden, maar van links naar rechts in beeld. Dit is waarschijnlijk de animatie terwijl je je iPhone gebruikt. Om je meldingenoverzicht te bekijken, moet je straks van linksboven naar beneden vegen. Je kan dus niet meer vanaf het midden bovenaan het scherm naar beneden vegen. Safari: De startpagina krijgt een update, waardoor je bovenaan vier tabbladen krijgt om te wisselen tussen je favorieten, bookmarks, leeslijst en opgeslagen artikelen en je geschiedenis.

De startpagina krijgt een update, waardoor je bovenaan vier tabbladen krijgt om te wisselen tussen je favorieten, bookmarks, leeslijst en opgeslagen artikelen en je geschiedenis. Weer : Er komt een apart Condities-blokje in de Weer-app, waarmee je voor de locatie kan zien hoeveel regen er komt, hoe de wind staat en meer. Dit geeft een snellere blik op nuttige informatie.

: Er komt een apart Condities-blokje in de Weer-app, waarmee je voor de locatie kan zien hoeveel regen er komt, hoe de wind staat en meer. Dit geeft een snellere blik op nuttige informatie. Beginscherm : Er komt een undo/redo-knop (om je bewerkingen te herstellen of opnieuw uit te voeren) bij het bewerken van het beginscherm. Dit is vooral handig als je per ongeluk een app verkeerd plaatst.

: Er komt een undo/redo-knop (om je bewerkingen te herstellen of opnieuw uit te voeren) bij het bewerken van het beginscherm. Dit is vooral handig als je per ongeluk een app verkeerd plaatst. Zoek mijn: De Zoek mijn-app krijgt een visuele opfrisser, met onder andere nieuwe icoontjes in de menubalk voor het zoeken naar vrienden, apparaten en objecten.

Bekijk ook iOS 27: dit weten we al over de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Er zijn al talloze geruchten over iOS 27 geweest en ook andere informatie over aankondiging en release zijn al goed te voorspellen. Dit kun je verwachten.

Visuele Intelligentie: Deze handige camerafunctie vind je straks ook met een Siri-knop in de gewone Camera-app. Ook kan je voedingsetiketten en contactinfo scannen.

Deze handige camerafunctie vind je straks ook met een Siri-knop in de gewone Camera-app. Ook kan je voedingsetiketten en contactinfo scannen. Fotobewerking : Er komt een nieuwe Extend-, Reframe- en Enhance-functie. Met Extend kun je met AI extra content aan een foto toevoegen, zoals een groter landschap dan oorspronkelijk is vastgelegd. Met Reframe kun je het perspectief van een foto aanpassen en met Enhance wordt de beeldkwaliteit verbeterd.

: Er komt een nieuwe Extend-, Reframe- en Enhance-functie. Met Extend kun je met AI extra content aan een foto toevoegen, zoals een groter landschap dan oorspronkelijk is vastgelegd. Met Reframe kun je het perspectief van een foto aanpassen en met Enhance wordt de beeldkwaliteit verbeterd. Fotobewerking met natuurlijke taal : Je zou bij een latere versie van iOS 27 ook natuurlijk taalgebruik kunnen inzetten om een foto te bewerken.

: Je zou bij een latere versie van iOS 27 ook natuurlijk taalgebruik kunnen inzetten om een foto te bewerken. Image Playground : De kwaliteit van gegenereerde afbeeldingen in Image Playground wordt verbeterd en ook de app krijgt een make-over. Het maken van een afbeeldingen zou simpeler geworden zijn.

: De kwaliteit van gegenereerde afbeeldingen in Image Playground wordt verbeterd en ook de app krijgt een make-over. Het maken van een afbeeldingen zou simpeler geworden zijn. Gezondheid-app: De Gezondheid-app krijgt mogelijk enkele nieuwe functies, die oorspronkelijk bedoeld waren voor een nieuwe Health+ dienst. Zo zou je de camera kunnen gebruiken om iemands workout te monitoren. Deze verbetering wordt mogelijk pas na de WWDC onthuld.

iOS 27 wordt vanavond om 19:00 uur aangekondigd tijdens Apple’s WWDC-keynote. Lees ook onze special over de WWDC 2026, waar je vanavond niet alleen live mee kan kijken, maar ook onze liveblog kan volgen en later de samenvatting terug kan lezen. Uiteraard vind je op iCulture alle artikelen over de aankondigingen, zodra ze gedaan worden.