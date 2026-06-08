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iPhone Fold-dummy gelekt: is dit het definitieve ontwerp?

Nieuws Geruchten iDevices
Voordat Apple een nieuw product presenteert, duiken er vaak al dummy’s op in de aanloop ernaartoe. Nu krijgen we het meest duidelijke beeld tot nu toe van Apple’s ontwerp van de eerste opvouwbare iPhone.
Sasha Koevoets -

De geruchtenmolen rondom de iPhone Fold draait op volle toeren en leaker Sonny Dickson heeft nu nieuwe foto’s gedeeld van een dummy van het toestel. Daarmee krijgen we een goed idee van hoe Apple’s eerste vouwbare iPhone eruit zou kunnen zien.

‘Definitieve ontwerp iPhone Fold te zien’

Hoewel Apple de iPhone Fold nog volop in ontwikkeling is, duiken er steeds meer beelden en dummy’s op die zouden zijn gebaseerd op informatie uit de toeleveringsketen. Zulke modellen worden doorgaans gebruikt door accessoiremakers om hun hoesjes en andere accessoires tijdig op nieuwe toestellen af te stemmen. Leaker Sonny Dickson deelt nu wat mogelijk de duidelijkste blik tot nu toe geeft op Apple’s eerste vouwbare iPhone.

De getoonde beelden sluiten goed aan bij eerdere geruchten. Zo zou de iPhone Fold een 5,5-inch scherm aan de buitenkant krijgen en een 7,8-inch OLED-scherm aan de binnenkant, met een opvallende 4:3‑beeldverhouding die doet denken aan de iPad. Het coverscherm lijkt bovendien vrijwel van rand tot rand door te lopen, met subtiel afgeronde zijkanten.

Ook over de beschikbare kleuren van de iPhone Fold zijn al de nodige geruchten verschenen. Naar verluidt houdt Apple de keuze bij de introductie bewust beperkt en zou wit zelfs de enige kleurvariant kunnen zijn. Dat past in lijn met eerdere productaankondigingen: zowel de Apple Watch Ultra als de Vision Pro verschenen aanvankelijk in één uitvoering, terwijl ook de iPhone X bij de start slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar was en pas later werd uitgebreid.

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Gerucht: ‘Dit is een van de kleuren van de iPhone Fold’

De iPhone Fold is verreweg de meest opvallende iPhone die Apple ooit gaat uitbrengen en heeft daardoor ook de nodig aandacht gekregen. Maar qua kleuren lijkt Apple wat minder groots uit te gaan pakken.

De leaker toonde eerder ook al een grove dummy van de iPhone Fold, van waaruit we de verhoudingen van het toestel konden afleiden. De dummy die nu gedeeld is, toont veel meer het definitieve ontwerp. Het meeste dat opvalt is dat de iPhone Fold (of iPhone Ultra) opgevouwen linksboven een puntige hoek heeft, omdat daar het scharnier zit. iPhones zijn kenmerkend vanwege de duidelijk afgeronde hoeken, zowel aan de behuizing als het scherm. Of het voorste scherm zelf wel in alle hoeken afgerond is (en dus op twee punten niet gelijk loopt met de vorm van het toestel zelf), weten we pas als we een werkend display zien.

Wanneer komt de iPhone Fold?

Zoals het er nu naar uitziet, kondigt Apple de iPhone Fold in september 2026 aan, tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Het standaardmodel iPhone 18 laat waarschijnlijk wat langer op zich wachten en verschijnt pas in het voorjaar van 2027.

De prijs van de iPhone Fold lijkt bovendien flink aan de hoge kant te liggen. Volgens de laatste geruchten wordt het toestel aanzienlijk duurder dan de huidige iPhone 17 Pro Max. Daarmee is de iPhone Fold niet alleen Apple’s eerste vouwbare iPhone, maar ook een van de duurste iPhones ooit.

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De iPhone Fold wordt Apple’s eerste opvouwbare iPhone. Volgens de nieuwste geruchten wordt dit meteen ook een van Apple’s duurste toestellen.

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iPhone Fold

De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/
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