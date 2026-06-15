Apple Music is een van Apple’s belangrijkste diensten van Apple en wordt daarom regelmatig vernieuwd. In iOS 27 krijgt de Muziek‑app opnieuw een reeks verbeteringen, met de nadruk op visuele vernieuwingen. In dit artikel lees je wat er allemaal verandert in de Muziek‑app en Apple Music in iOS 27.

#1 Vernieuwd artiestenprofiel

De grootste visuele verandering zie je op de pagina’s van artiesten. De achtergrondkleur loopt hier nu door over de hele pagina en stopt niet meer halverwege – zoals in iOS 26 – wat doet denken aan de vernieuwde playlist-weergave uit iOS 26.4. In deze nieuwe artiestenweergave staat de afspeelknop centraal en zie je in één oogopslag belangrijke info over de artiest, kun je hem aan je favorieten toevoegen en heb je snel toegang tot de nieuwste releases. Artiesten die op tour zijn, krijgen bovendien een prominente knop om direct concertkaartjes te kopen via Apple Music. Als leuke extra kunnen artiesten ook hun eigen lettertype gebruiken, zodat hun uitstraling op alle platforms beter op elkaar aansluit.

Artiestenpagina’s in Apple Music – Links: iOS 26 Rechts: iOS 27

#2 Liggende stand

Lange tijd zat je bij veel Apple-apps, waaronder Muziek, vast aan de staande oriëntatie. In iOS 27 kun je het afspeelvenster eindelijk ook in liggende stand gebruiken. De vertrouwde bedieningselementen zijn daarbij iets verschoven, maar blijven gemakkelijk bereikbaar zodat je je muziek zonder moeite kunt bedienen. De rest van de Muziek-app werkt voorlopig nog steeds alleen in portretmodus.

De liggende stand op Apple Music in iOS 27

#3 Verbeterde AutoMix

In iOS 26 introduceerde Apple met AutoMix een nieuwe manier om tussen nummers te wisselen. Met behulp van AI worden overgangen automatisch gematcht op ritme en beat, wat vaak tot vloeiende overgangen leidt, al waren de resultaten niet altijd even indrukwekkend.

In iOS 27 wordt AutoMix verder aangescherpt met nieuwe algoritmes, waardoor overgangen nog natuurlijker moeten klinken. De vertrouwde Crossfade‑optie blijft gewoon beschikbaar. Bovendien verschijnt AutoMix voor het eerst op de Apple TV en HomePod via de bijbehorende software-updates. Op de Apple TV kun je daarbij ook muziek in hi-res lossless kwaliteit afspelen.

#4 Verbeterde prestaties

Zoals bij veel onderdelen van iOS 27, heeft Apple ook prestatieverbeteringen doorgevoerd voor Apple Music. Zo zegt Apple dat het afspelen van muziek betrouwbaarder gaat en dat het Huidige-scherm (met je huidige afgespeelde nummer) sneller reageert. Ook het afspelen van nummers gaat nu sneller. Dit is allemaal het gevolg van de versterkte focus op prestaties in iOS 27.

Bekijk ook De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.

#5 Ondersteuning voor Siri AI

Apple Music werkt bovendien samen met de nieuwe Siri AI. Je kunt Siri om informatie over een artiest vragen en in gewone taal iets zeggen als: “Wat is het meest recente nummer van Taylor Swift?” Je krijgt dan niet alleen een antwoord, maar je kan ook opdracht geven om deze meteen laten af te spelen.

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