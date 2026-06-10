Opvouwbare iPhone komt eraan: deze iOS 27-wijzigingen verklappen het

In iOS 27 zitten nieuwe en veranderde functies die op de komst van een opvouwbare iPhone zinspelen. In dit artikel vertellen we je hoe Apple dat doet.

Er zijn al jaren geruchten over de iPhone Fold; Apple’s eerste opvouwbare iPhone. De laatste tijd gaat het steeds harder en er is nu ook een iPhone Fold dummy gelekt. Op softwaregebied bleef het stil, maar dat lijkt nu voorbij. In de eerste beta van iOS 27 zijn verschillende aanwijzingen gespot, waardoor we met veel zekerheid kunnen zeggen dat de iPhone er echt aan komt.

#1 Veel horizontale apps

Tijdens het testen van iOS 27 valt op dat veel Apple-apps in deze update ook een horizontale weergave hebben. Nieuwe functies zie je niet, maar het is wel netjes ingedeeld. Dit duidt er dus op dat het geen foutje is, maar bewust design. Een iPhone gebruik je echter meestal niet liggend, dus er moet meer achter zitten.

Horizontale weergave Weer-app iOS 27

Horizontale weergave Muziek-app iOS 26

Deze apps werken vanaf iOS 27 ook liggend:

Conditie

Herinneringen

Gezondheid

Muziek

Wachtwoorden

Watch

Weer

Woning

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#2 In grootte verstelbare appsimulator

Voor ontwikkelaars die hun apps willen testen is er een verbeterde appsimulator. Hiermee kunnen ontwikkelaars hun apps in allerlei soorten schermformaten testen. Tijdens de Platforms State of the Union hintte Apple meerdere keren naar het ondersteunen van ‘alle’ schermtypes. Daarnaast voegt Apple hulpmiddelen toe om ontwikkelaars te helpen met het oplossen van formaatproblemen.

#3 Grote aanwijzingen in iOS 27-code

De grootste aanwijzing voor een opvouwbare iPhone is in de code te vinden. Ontwikkelaar @samhenrigold deelt twee strings op X; foldState en angleDegrees. Hiermee kan worden uitgedrukt of het toestel is opgevouwen. Als het is geopend, wordt gemeten op hoeveel graden het scherm is geopend. Daarnaast is er ook een string voor het aantal geïnstalleerde schermen op de iPhone. Apps kunnen deze waardes uitlezen. Het is natuurlijk overduidelijk dat deze strings voor een opvouwbare iPhone zijn bedoeld.

iOS 27 framework references “foldState” and “angleDegrees” but I’m sure that’s nothing pic.twitter.com/PcYNVvymms — sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026

#4 Kleine klok op het toegangsscherm

Zoals we bespreken in ons artikel over het iOS 27 toegangsscherm, kun je vanaf deze update de klok heel klein tonen. Hoe dat eruitziet, check je in het artikel. De reden van deze wijziging zou zomaar eens de opvouwbare iPhone kunnen zijn. Zoals te zien is aan de iPhone Fold-dummy (zie foto bovenaan), is dit een wat lager scherm dan andere iPhones. Dat betekent dat een kleinere klok op je toegangsscherm wenselijk is om niet te veel kostbare ruimte in te nemen.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.