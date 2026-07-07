Dit is er nieuw in iOS 27 Beta 3: de verbeteringen op een rij

In de derde beta van iOS 27 heeft Apple weer een aantal verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd. We zetten alle veranderingen in iOS 27 Beta 3 voor je op een rij.

Nu we alweer bij de derde beta van iOS 27 zijn aanbeland, krijgen we een steeds beter beeld van hoe de uiteindelijke versie van iOS 27 eruit gaat zien. Beta 3 is bovendien een belangrijke stap, want op deze versie zal de eerste publieke beta van iOS 27 hoogstwaarschijnlijk gebaseerd zijn. Maar welke verbeteringen kun je dan straks zelf gaan proberen als je de publieke beta op je iPhone zet? Dit heeft Apple allemaal gewijzigd in iOS 27 Beta 3.

#1 Siri-stem aanpassen (niet in de EU)

Apple kondigde met de komst van Siri AI ook de optie aan om de stem zelf aan te passen. Je kunt niet alleen kiezen uit standaardstemmen, maar zelf de spreeksnelheid en de mate van expressie aanpassen. Dit was nog niet actief in de eerste twee beta’s, maar met ingang van Beta 3 is dit ook in te stellen. Dit kan alleen op een iPhone Air en iPhone 17 Pro (Max), vanwege de vereiste 12GB RAM. Maar omdat Siri AI voorlopig niet in de EU werkt, kunnen wij het helaas nog niet gebruiken. Op de Mac kun je dit wel gebruiken met macOS 27.

Overigens moet de iPhone na het installeren van de derde beta wel nieuwe modellen voor Apple Intelligence en Siri downloaden, vermoedelijk om de aanpasbare stem mogelijk te maken. Hierdoor zijn sommige functies ook tijdelijk niet beschikbaar, totdat de download voltooid is.

#2 Siri AI op Apple Watch (niet in de EU)

Met ingang van de derde beta van watchOS 27, is Siri AI en de nieuwe Siri-app beschikbaar op de Apple Watch. Daarmee krijg je de nieuwe Siri-ervaring ook op je pols. Maar helaas zal dit niet zichtbaar zijn op de Apple Watch binnen de EU, want voor Siri AI op de Apple Watch heb je ook Siri AI op de iPhone nodig. Omdat dat bij ons niet beschikbaar is, vissen we dus ook op de Apple Watch achter het net.

#3 Bedieningspaneel toont mobiele verbinding, ook als je met wifi verbonden bent

Een kleine wijziging in het Bedieningspaneel: je ziet nu altijd wat voor mobiele dataverbinding je hebt, zelfs als je met wifi verbonden bent. Zo kun je dus snel zien of je bijvoorbeeld wel een 5G-verbinding hebt, ook al ben je op dat moment in de buurt van een bekend wifi-netwerk. Het wifi-icoontje is daarom ook zichtbaar.

#4 Opdrachten-app: kies hoe nieuwe shortcuts beginnen

In de Instellingen-app kan je bij Opdrachten kiezen hoe je nieuwe shortcuts begint. Je kan kiezen voor de nieuwe weergave, waarbij je met eenvoudige taal kan beschrijven wat een opdracht moet doen. Maar als je fervent opdrachtenbouwer bent en liever zelf alles in elkaar zet, kan je ook kiezen voor de bestaande editor zodra je een nieuwe opdracht maakt of een bestaande wil bewerken.

#5 Nieuwe wallpaperanimatie bij openen meldingencentrum

Apple heeft een nieuwe animatie toegevoegd bij het openen van het meldingencentrum en het tonen van je achtergrond op je toegangsscherm. Zodra je vanaf helemaal boven naar beneden veegt, verschijnt het object op je achtergrond (een persoon, een voorwerp, etcetera) geleidelijk op het scherm. Voorheen verscheen deze pas als laatste, maar nu wordt deze al getoond terwijl je naar beneden veegt.

iOS 27 beta 3 adds a new wallpaper animation which is so smooth pic.twitter.com/8LzBOx3HMD — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

#6 Nieuw appicoontje voor Herinneringen

De Herinneringen-app heeft een bijgewerkt appicoontje met meer Liquid Glass gekregen. De gekleurde bolletjes hebben aan de binnenkant een glasachtig rondje, in plaats van de meer abstracte platte rondjes.

#7 AirPods: mate van adaptieve audio aanpassen

In de instellingen van je AirPods kun je nu rechtstreeks vanuit het scherm voor je luistermodi kiezen hoeveel ruis er doorgelaten wordt door de modus voor adaptieve audio. Voorheen moest je daarvoor dieper in de instellingen duiken.

#8 Icoontjes op toegangsscherm zijn zwart

Het is niet helemaal duidelijk of dit een bug of een bedoelde wijziging is, maar de twee knoppen onderaan het toegangsscherm (bijvoorbeeld voor camera en zaklamp) hebben nu zwarte icoontjes bij bepaalde achtergronden. We zien dit onder andere bij de standaardachtergrond van iOS 27.

#9 Duidelijkheid rondom nieuwe HomeKit-functies en iCloud+

Apple heeft met ingang van deze beta gespecificeerd welk iCloud+-abonnement je nodig hebt om te profiteren van enkele verbeteringen in de Woning-app en HomeKit-camera’s. In de Woning-app komen Apple Intelligence-functies beschikbaar, zoals gegroepeerde meldingen met activiteiten die door je beveiligingscamera gesignaleerd zijn. Ook krijg je uitgeschreven samenvattingen van wat er op de beelden te zien is. Apple zei al dat dit beschikbaar zou komen voor “de meeste iCloud+-abonnementen”, maar het was onduidelijk vanaf welke dit was. Nu weten we dat je minimaal een 2TB iCloud+ abonnement moet hebben. Je krijgt deze verbeteringen dus niet met een 50GB- of 200GB-bundel.

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Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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