Apple maakt per direct elke Mac, iPad, Apple TV en HomePod fors duurder: dit zijn alle nieuwe prijzen
Apple kondigde onlangs al prijsverhogingen aan, als gevolg van de stijgende kosten voor werkgeheugen. Maar wat we nog niet wisten, is welke producten getroffen zouden worden en wat de schade precies zou zijn. Dat weten we nu wel: Apple heeft alle prijzen in de Apple Store aangepast en daarmee zijn ook de nieuwe adviesprijzen en prijsverhogingen bekend.
Mac, iPad en meer nu duurder
De prijsverhogingen gelden niet bij alle productcategorieën. Alleen bij de Mac, iPad, HomePod en Apple TV zijn de prijzen flink verhoogd. Dit zijn alle oude en nieuwe vanafprijzen per model:
Mac
- MacBook Neo:
- 256GB: €799,- (was €699,-)
- 512GB + Touch ID: €899,- (was €799,-)
- MacBook Air M5:
- 13-inch: vanaf €1.429,- (was €1.199,-)
- 15-inch: vanaf €1.729,- (was €1.499,-)
- MacBook Pro M5/Pro/Max:
- 14-inch M5: vanaf €2.229,- (was €1.929,-)
- 14-inch M5 Pro: vanaf €2.949,- (was €2.549,-)
- 14-inch M5 Max: vanaf €4.849,- (was €4.249,-)
- 16-inch M5 Pro: vanaf €3.449,- (was €3.049,-)
- 16-inch M5 Max: vanaf €5.149,- (was €4.549,-)
- iMac M4:
- M4 met 2 Thunderbolt-poorten: vanaf €1.819,- (was €1.519,-)
- M4 met 4 Thunderbolt-poorten: vanaf €2.019,- (was €1.769,-)
- Mac Studio:
- M4 Max: vanaf €3.029,- (was €2.329,-)
- M3 Ultra: vanaf €6.349,- (was €4.849,-)
- Mac mini:
- M4: vanaf €969,- (was €719,-)
- M4 Pro: vanaf €1.919,- (was €1.719,-)
Bij de Mac mini is wat anders aan de hand. Apple verhoogde in mei al de prijs van de Mac mini M4 door het instapmodel met 256GB uit het assortiment te halen. Die is nu weer terug, maar dan wel voor de prijs van het vorige 512GB-model. Dat betekent dat de versie met 512GB ook weer €220,- duurder geworden is.
iPad
- iPad (A16):
- 128GB: vanaf €509,- (was €389,-)
- 256GB: vanaf €639,- (was €519)
- 512GB: vanaf €889,- (was €769,-)
- iPad mini (A17 Pro):
- 128GB: vanaf €689,- (was €559,-)
- 256GB: vanaf €819,- (was €689,-)
- 512GB: vanaf €1.069,- (was €939,-)
- iPad Air (M4):
- 11-inch 128GB: vanaf €829,- (was €669,-)
- 11-inch 256GB: vanaf €959,- (was €799,-)
- 11-inch 512GB: vanaf €1.209,- (was €1.049,-)
- 11-inch 1TB: vanaf €1.589,- (was €1.299,-)
- 13-inch 128GB: vanaf €1.029,- (was €869,-)
- 13-inch 256GB: vanaf €1.159,- (was €999,-)
- 13-inch 512GB: vanaf €1.409,- (was €1.249,-)
- 13-inch 1TB: vanaf €1.789,- (was €1.499,-)
- iPad Pro (M5):
- 11-inch 256GB: vanaf €1.319,- (was €1.119,-)
- 11-inch 512GB: vanaf €1.569,- (was €1.369,-)
- 11-inch 1TB: vanaf €2.049,- (was €1.849,-)
- 11-inch 2TB: vanaf €2.669,- (was €2.329,-)
- 13-inch 256GB: vanaf €1.669,- (was €1.469,-)
- 13-inch 512GB: vanaf €1.919,- (was €1.719,-)
- 13-inch 1TB: vanaf €2.399,- (was €2.199,-)
- 13-inch 2TB: vanaf €3.019,- (was €2.679,-)
Apple TV en HomePod
- Apple TV 4K (3e generatie, 2022):
- Wifi (64GB opslag): €229 (was €169,-)
- Wifi + Ethernet (128GB opslag): €299,- (was €189,-)
- HomePod (2e generatie, 2023): €399,- (was €349,-)
- HomePod mini (1e generatie, 2020): €139,- (was €109,-)
In Duitsland gooit Apple er bij de Vision Pro ook nog een schepje bovenop: deze kost nu €3.999,- in plaats van €3.699,-.
iPhone, Apple Watch en AirPods ongeschonden
Wat goed is om te weten, is dat de prijzen van enkele populaire producten zoals de iPhone, Apple Watch en AirPods (ongeacht het model) hetzelfde gebleven zijn. Ook de prijzen van accessoires zijn gelijk gebleven. De reden: de prijsverhoging heeft alles te maken met het tekort aan werkgeheugen. Wereldwijd heerst er door de enorme vraag naar RAM een tekort, waardoor de prijzen voor fabrikanten alleen maar toegenomen zijn. Apple heeft de boot lang weten af te houden; andere merken zoals Nintendo en Sony moesten eerder al hun prijzen verhogen. Maar nu moet Apple er dus ook aan geloven.
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7 reacties
Pascal
Blij dat ik toevallig vanochtend op Amazon nog de Macbook Neo met 512gb in Indigo kleur heb kunnen scoren voor €639.
Luc
Ik kocht afgelopen jaar een Mac Studio M3 Ultra 28 core met 96GB werkgeheugen en 4TB ssd nieuw in de doos bij Used Products Beverwijk voor 4500 euro…. Kost nu 7999 op de website.. En eerder dit jaar de Ipad Pro M5 13″ met 512 GB ssd voor 1250.. Nu voor 1912 bij Apple. Absurd!
Armand
Deze is wel heel pittig. Klopt dat echt?
Wifi + Ethernet (128GB opslag): €299,- (was €189,-)
Benjamin Kuijten iCulture
Helaas wel.
Ferry
“De enige uitzondering is de Mac mini M4. Dat is ook niet verwonderlijk, want Apple verhoogde in mei al de prijs van de Mac mini M4 door het instapmodel uit het assortiment te halen.”
Dit klopt niet! Het instapmodel van 256 gb is weer terug en heeft nu de prijs van 512 gb. De 512 gb is nu dus 220 euro duurder dan voor de prijsverhoging van vandaag.
Benjamin Kuijten iCulture
Scherp! Dit heb ik nu in het artikel aangepast.
Sander Brouwer
Die Apple TV is niet normaal. Vorige week eentje gekocht, ben je nu dus €110 duurder uit.