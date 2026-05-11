Gerucht: ‘Tabbladen in Safari worden veel slimmer in iOS 27 dankzij deze nieuwe functie’

Safari krijgt in iOS 27 een handige nieuwe functie voor tabbladen, zo zegt een bron. Met een nieuwe functie worden Safari-tabbladen automatisch gegroepeerd.
Benjamin Kuijten -

Safari krijgt er ieder jaar bij de grote software-updates voor iPhone, iPad en Mac wel weer wat handige nieuwe functies bij. Voor dit jaar verwachten we ook het nodige nieuwe voor Safari met iOS 27, maar de eerste functie is nu al gelekt. Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt Apple met een functie waarmee je veel makkelijker je tabbladen kan beheren.

‘Safari in iOS 27 met nieuwe tabbladfunctie’

Intern test Apple een functie waarmee je je tabbladen automatisch kan organiseren. Er komt een nieuwe knop genaamd Organize Tabs waarmee je al je geopende tabbladen makkelijker bij elkaar kan zetten. Schakel je dit in, dan worden tabbladen die bij elkaar horen (zoals gelijke websites of tabbladen met sites die over hetzelfde onderwerp gaan) automatisch bij elkaar gezet in een tabgroep. Ben je een vakantie aan het plannen en heb je meerdere tabbladen voor hotels, autoverhuur en bezienswaardigheden open staan, dan zal dit systeem deze vermoedelijk allemaal automatisch bij elkaar zetten.

Het lijkt dan ook een uitbreiding te worden van de bestaande tabgroepenfunctie. Het is nu al mogelijk om tabbladen in groepen bij elkaar te zetten. Deze geef je vervolgens een naam, zodat je ze makkelijker kan herkennen en er meer structuur ontstaat in al je geopende tabbladen. Nu moet dat nog handmatig, maar de nieuwe functie zou dit automatisch doen.

Met tabgroepen kun je tabbladen zelf indelen in groepen. Handig voor iedereen die altijd veel tabbladen open heeft staan. En je kunt zelfs samen aan tabgroepen werken sinds iOS 16. In deze tip lees je hoe je het gebruikt.

De functie zou niet onder Apple Intelligence vallen, maar desalniettemin zou er van AI gebruikgemaakt worden om de tabbladen automatisch bij elkaar te zetten en te labelen. Dat het niet onder Apple Intelligence valt, lijkt goed nieuws te zijn. Dat betekent namelijk dat je er niet per se een iPhone 15 Pro of nieuwer voor nodig hebt.

De functie zou onderdeel zijn van iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Deze updates worden op 8 juni 2026 aangekondigd en verschijnen in september voor iedereen.

Safari

Safari is de Apple's eigen webbrowser die standaard beschikbaar is op iPhone, iPad en Mac. Safari draait op WebKit, de motor achter de browser en ondersteunt alle huidige internetstandaarden. Safari heeft allerlei handige functies, zoals het instellen van favoriete websites, bladwijzers, het Safari-privacyrapport, het aanmaken van Safari-profielen en nog veel meer. De browser krijgt regelmatig nieuwe functies, samen met grote iOS-, iPadOS- en macOS-updates. Lees hier alles over Safari en nuttige tips.

Alles over Safari Handige tips voor Safari op iPhone en iPad De beste Safari-extensies Adresbalk in Safari boven of onder Favoriete websites openen met Safari op iPhone en iPad Websites vertalen via Safari Zo werkt de Safari-leeslijst Safari-tabbladen sluiten doe je zo Safari-wallpaper op de Mac instellen Zo werkt de Safari-startpagina

