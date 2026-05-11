Safari krijgt in iOS 27 een handige nieuwe functie voor tabbladen, zo zegt een bron. Met een nieuwe functie worden Safari-tabbladen automatisch gegroepeerd.

Safari krijgt er ieder jaar bij de grote software-updates voor iPhone, iPad en Mac wel weer wat handige nieuwe functies bij. Voor dit jaar verwachten we ook het nodige nieuwe voor Safari met iOS 27, maar de eerste functie is nu al gelekt. Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt Apple met een functie waarmee je veel makkelijker je tabbladen kan beheren.

Intern test Apple een functie waarmee je je tabbladen automatisch kan organiseren. Er komt een nieuwe knop genaamd Organize Tabs waarmee je al je geopende tabbladen makkelijker bij elkaar kan zetten. Schakel je dit in, dan worden tabbladen die bij elkaar horen (zoals gelijke websites of tabbladen met sites die over hetzelfde onderwerp gaan) automatisch bij elkaar gezet in een tabgroep. Ben je een vakantie aan het plannen en heb je meerdere tabbladen voor hotels, autoverhuur en bezienswaardigheden open staan, dan zal dit systeem deze vermoedelijk allemaal automatisch bij elkaar zetten.

Het lijkt dan ook een uitbreiding te worden van de bestaande tabgroepenfunctie. Het is nu al mogelijk om tabbladen in groepen bij elkaar te zetten. Deze geef je vervolgens een naam, zodat je ze makkelijker kan herkennen en er meer structuur ontstaat in al je geopende tabbladen. Nu moet dat nog handmatig, maar de nieuwe functie zou dit automatisch doen.

De functie zou niet onder Apple Intelligence vallen, maar desalniettemin zou er van AI gebruikgemaakt worden om de tabbladen automatisch bij elkaar te zetten en te labelen. Dat het niet onder Apple Intelligence valt, lijkt goed nieuws te zijn. Dat betekent namelijk dat je er niet per se een iPhone 15 Pro of nieuwer voor nodig hebt.

De functie zou onderdeel zijn van iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Deze updates worden op 8 juni 2026 aangekondigd en verschijnen in september voor iedereen.