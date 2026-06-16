Op deze 8 manieren verbetert Apple iMessage in iOS 27

Apple legt bij veel standaardapps in iOS 27 de focus op een verbeterde werking van huidige functies. Vooral in iMessage en de Berichten-app komt dat duidelijk naar voren. Dit zijn acht verbeterde functies in iMessage in iOS 27 op een rij.

Terwijl WhatsApp aan de lopende band nieuwe functies uitrolt, krijgen we bij Apple slechts een keer per jaar nieuwe functies in iMessage. Met de grote najaarsupdate van iOS stelt Apple nieuwe functies in iMessage beschikbaar, zo ook in iOS 27. Alhoewel: dit jaar draait het niet per se om blinkende nieuwe functies, maar subtiele (prestatie)verbeteringen voor Apple’s eigen berichtendienst. In deze round-up nemen we ze met je door.

#1 Nieuwe Tekening-app

Om toch te beginnen met een nieuwe functie: in iMessage vinden we in iOS 27 een nieuwe Tekening-app. Met deze app, te vinden achter het plusmenu, kun je snel een tekeningetje maken om deze als afbeelding te versturen. Je krijgt wit (of zwart, bij donkere modus) canvas waar je naar hartelust kunt tekenen met virtuele stiften, markers, fineliners, potloden en meer. Alle tekentools die je ook in de Notities-app vindt, zijn hier ook beschikbaar. Hierdoor hoef je in ieder geval niet meer apart naar de Notities-app te gaan.

#2 Wel of geen audioknop in het tekstveld

Heb jij wel eens per ongeluk op de audioknop getikt in het tekstveld, in plaats van dat je een bericht wil versturen? Justin Bieber in ieder geval wel. Zodra er geen tekst in het tekstveld staat, vind je op de plek van de verstuurknop een knop om een audiobericht te maken of om de dicteerfunctie te starten, afhankelijk van wat je onlangs gebruikt hebt. In iOS 27 kun je zelf kiezen welke knop er staat: een dicteerknop, een audioberichtenknop of helemaal niks. Wel zo overzichtelijk.

#3 Nieuwe Apple Intelligence-functie (maar niet in het Nederlands)

Als je veel in het Engels werkt, komt deze functie goed van pas. In iMessage kan Apple Intelligence in iOS 27 suggesties geven op basis van de inhoud van het gesprek. Zegt iemand tegen jou dat je diegene moet helpen herinneren aan iets, dan verschijnen er onder het bericht meteen suggesties om bijvoorbeeld een herinnering op te slaan of een aantekening te maken. Ook kunnen er andere suggesties verschijnen, bijvoorbeeld voor het delen van foto’s uit de Foto’s-app. Helaas werkt deze functie alleen in het Engels, maar we verwachten dat dit op den duur ook wel in het Nederlands beschikbaar komt.

#4 Verzoeken om te browsen van kinderen goedkeuren

Apple verbetert in iOS 27 ook de Schermtijd-functie, zodat je als ouder meer in de hand hebt wat je kind online doet. Nieuw daarin is de Ask to browse-functie, waarmee kinderen toestemming kunnen vragen aan een ouder om een bepaalde website te bezoeken. Deze toestemming wordt via iMessage verstuurt, waar een ouder direct een preview krijgt en het verzoek kan accepteren of afwijzen.

#5 Verbeterde weergave van afbeeldingen in iCloud

Je iPhone bewaart afbeeldingen die via iMessage gedeeld worden vooral in iCloud, met name wat oudere plaatjes. Op dit moment worden dit soort afbeeldingen vaak met een standaard thumbnail getoond in het afbeeldingenoverzicht in een chat, terwijl ze ook niet makkelijk te vinden zijn met de zoekfunctie. In iOS 27 verbetert Apple dit, waardoor dergelijke afbeeldingen die niet meer lokaal in de chat staan beter vindbaar en zichtbaar zijn.

#6 Verzendbalkje per bericht en verbeterde verzending

Is het wel eens gebeurd dat je een foto in iMessage verstuurt, terwijl je een slechte verbinding had? De Berichten-app kon daar best wel eens van vastlopen, omdat berichten die je daarna verstuurt ook blijven hangen. Apple lost dit probleem op een aantal manieren op. Allereerst zie je per bericht een verzendbalkje, zodat je duidelijker kan zien waar de vertraging bij het versturen door veroorzaakt wordt. Daarnaast worden tekstberichtjes die je ná een grote foto stuurt, niet meer tegengehouden door een foto die nog in de verzendstatus zit. Je kan dus berichten blijven sturen die gewoon binnenkomen bij de ander, zonder dat je hoeft te wachten tot die ene foto eindelijk verzonden is.

En lukt het toch niet om een bericht te verzenden? Dan wordt het vanaf iOs 27 automatisch nog een keer geprobeerd. Op dit moment moet je dit zelf nog actief doen, waarbij je ook kan kiezen om iets als sms te versturen.

#7 Samengevoegde meldingen van meerdere tapbacks

Als je in een groepsgesprek zit en er meerdere mensen een tapback-reactie gegeven hebben (zoals een duimpje omhoog of een andere emoji direct als reactie op je bericht), dan krijg je daar nu nog meerdere meldingen van. Vanaf iOS 27 gaat Apple dit soort meldingen samenvoegen tot een notificatie. Je ziet dan dus in een melding welke mensen jouw bericht allemaal leuk vinden. Dit komt ook vooral van pas in CarPlay, waardoor Siri niet elke melding hardop hoeft op te lezen.

#8 Verbeterde iMessage-prestaties

Net als in de gehele iOS 27-update, heeft Apple ook in iMessage-specifiek enkele prestaties verbeterd. Zo worden recent gemaakte afbeeldingen sneller geladen in de fotokiezer in een iMessage-gesprek en is de synchronisatie van je gesprekken over meerdere apparaten volgens Apple ook verbeterd. Ook heeft Apple de zoekfunctie verbeterd: je kan straks zoeken op bijnaam of telefoonnummer om het juiste gesprek te vinden. Dit alles moet zorgen voor een soepelere ervaring in iMessage.

Bekijk ook De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.