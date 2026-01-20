Dit jaar presenteert Apple iOS 27. Bijna elk jaar vallen er bij nieuwe software-updates weer iPhones buiten de boot en ontvangen in het najaar geen grote updates meer. Dit jaar is dat hoogstwaarschijnlijk weer het geval.

Elk jaar is het de vraag: krijgt mijn oude iPhone nog de nieuwste update? Ook dit jaar geldt dat weer. iOS 27 belooft nieuwe functies voor je iPhone en in dit artikel zetten we op een rij welke toestellen naar verwachting de update ontvangen.

Deze iPhones krijgen iOS 27

Apple ondersteunt iPhones gemiddeld zo’n vijf jaar met grote iOS‑updates, met sommige toestellen – zoals de iPhone 6S, iPhone XR en iPhone XS (Max) – die zelfs tot 6 jaar mee gingen. Het lijkt erop dat iOS 27 weer voor een flink aantal toestellen beschikbaar gaat komen. We verwachten dat in ieder geval deze iPhones ondersteuning krijgen voor iOS 27:

Er zijn op dit moment nog geen geruchten van betrouwbare bronnen over de geschikte toestellen voor iOS 27, maar op basis van het verleden kunnen we wel al deze voorspelling doen. Van de bovenstaande toestellen kunnen we met enige zekerheid zeggen dat ze dit jaar de update naar iOS 27 krijgen. Twijfelgevallen blijven de iPhone 11‑modellen en de iPhone SE uit 2020 (die dezelfde chip heeft). Deze toestellen waren in 2019 echte verkooptoppers, waarvoor Apple zelfs de productie opschroefde. Met iOS 26 heeft de iPhone 11 al zes jaar updates binnen, waardoor het plausibel is dat Apple de serie nog één jaar meeneemt naar iOS 27.

Tegelijk is het – juist om die reden – verdedigbaar dat Apple hier de ondersteuning beëindigt en de iPhone 11 niet meer bijwerkt met nieuwe functies. Beveiligingsupdates worden nog wel gewoon verwacht, in de vorm van aanvullende iOS 26-updates.

Aan de andere kant: iOS 27 wordt waarschijnlijk een veel minder grote en aangrijpende update dan iOS 26, waardoor er een mogelijkheid blijft dat de iPhone 11-serie wel een update krijgt.

Dit zijn desondanks de twijfelgevallen voor de iOS 27-update en dus mogelijk afvallen:

Hoe zit het met mijn iPad en Mac?

Niet alleen bij iPhones vallen er dit jaar waarschijnlijk modellen af. Ook bij de iPads en Macs zijn er vermoedelijk toestellen die geen grote update meer krijgen. Waar iPhones doorgaans vijf tot zes jaar grote iOS‑updates ontvangen, rekken iPads die periode vaak net iets langer. Dat zou kunnen betekenen dat de iPad Pro van vóór 2020 geen updates meer krijgt. Ook iPad‑modellen met de A12‑chip (iPad en iPad mini) vallen waarschijnlijk af, net als iPad Air-modellen zonder M1‑chip. Voor de Mac lijkt dit het jaar waarin de laatste Intel‑modellen buiten de boot vallen. De verwachting is dat macOS 27 alleen nog wordt uitgerold naar Macs met Apple Silicon: M1 of nieuwer.

Neem dit alles nog met een korreltje zout: officieel is er niets bevestigd. In juni tijdens WWDC presenteert Apple traditiegetrouw de nieuwe software en deelt het welke apparaten dit jaar worden bijgewerkt naar de nieuwe softwareversies.