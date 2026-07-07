Nooit meer zoeken: Safari ordent je tabbladen automatisch in iOS 27 en zo stel je het in
Ben je bezig met het plannen van een vakantie, een studieproject of je werk, dan heb je al snel een groot aantal tabbladen openstaan. Dat wordt al gauw onoverzichtelijk. Safari biedt al tabbladgroepen, maar in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 gaat Apple een stap verder. Met een nieuwe functie worden gerelateerde tabbladen automatisch gegroepeerd, zodat je sneller tussen verschillende onderwerpen kunt schakelen.
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Ordenen van tabbladen
In iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 krijgt Safari een nieuwe functie waarmee je automatisch meer overzicht houdt in je tabbladen. Vooral op de Mac heb je al snel tientallen tabbladen openstaan zonder dat je het doorhebt. Safari kan vergelijkbare tabbladen automatisch bundelen in een tabbladengroep, die Apple Topics noemt. Zo worden bijvoorbeeld alle tabbladen over je vakantie of studie in één groep geplaatst, zodat je snel tussen verschillende onderwerpen kunt schakelen.
De functie is een soort slimme variant van de bestaande tabgroepenfunctie. Daarmee kun je handmatig een groep aanmaken en tabbladen daarin organiseren. De nieuwe slimme ordenfunctie doet dit dankzij AI automatisch voor jou. De twee functies blijven dan ook naast elkaar bestaan.
Vereisten automatisch ordenen in Safari
Deze functie maakt gebruik van Apple Intelligence en werkt daarom alleen op recentere apparaten. Je hebt minimaal een van deze modellen nodig:
- iPhone 15 Pro of nieuwer
- iPad Air met M1-chip of nieuwer
- iPad Pro met M1-chip of nieuwer
- iPad mini met A17 Pro-chip of nieuwer
- MacBook Neo met A18 Pro-chip
- MacBook Air met M1-chip of nieuwer
- MacBook Pro met M1-chip of nieuwer
- Mac mini met M1-chip of nieuwer
- Mac Studio met M1 Max-chip of nieuwer
- Mac Pro met M2 Ultra
Zo stel je het in op iPhone of iPad
Op je iPhone kan het zijn dat je veel verschillende tabbladen open hebt staan. Deze kan je in iOS 27 instellen, dat doe je als volgt:
- Open Safari op je iPhone of iPad.
- Ga naar je tabblad-overzicht. Dit doe je door bij de adresbalk omhoog te swipen.
- Tik in dit overzicht op de drie streepjes linksboven in het scherm.
- Tik op Orden tabbladen.
- Selecteer Maak automatisch onderwerpen aan.
- Nu groepeert Safari automatisch relevante tabbladen samen.
Zo stel je het in op Mac
Ook op de Mac kan je heel gemakkelijk tabbladen samen groeperen. Dat doe je als volgt:
- Klik in de menubalk op Safari > Instellingen.
- Ga naar het tabblad Tabbladen.
- Onder de instelling Orden tabbladen kies je Maak automatisch onderwerpen aan.
- Nu gaat Safari automatisch je tabbladen ordenen.
Naast dat je iPhone en Mac automatisch je tabbladen kunnen categoriseren, is het ook mogelijk om ze na een bepaalde tijd automatisch te laten sluiten. Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip.
Meer over iOS 27 en iPadOS 27
iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.
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Apple Intelligence en AI van Apple
Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.