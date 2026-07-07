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Nooit meer zoeken: Safari ordent je tabbladen automatisch in iOS 27 en zo stel je het in

Tips Basisfuncties
Safari krijgt in iOS 27 een slimme verbetering voor het beheren van tabbladen. Met hulp van Apple Intelligence worden gerelateerde tabbladen automatisch gegroepeerd, zodat je sneller overzicht houdt. Zo werkt het.
Sasha Koevoets -

Ben je bezig met het plannen van een vakantie, een studieproject of je werk, dan heb je al snel een groot aantal tabbladen openstaan. Dat wordt al gauw onoverzichtelijk. Safari biedt al tabbladgroepen, maar in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 gaat Apple een stap verder. Met een nieuwe functie worden gerelateerde tabbladen automatisch gegroepeerd, zodat je sneller tussen verschillende onderwerpen kunt schakelen.

Inhoudsopgave

Ordenen van tabbladen

In iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 krijgt Safari een nieuwe functie waarmee je automatisch meer overzicht houdt in je tabbladen. Vooral op de Mac heb je al snel tientallen tabbladen openstaan zonder dat je het doorhebt. Safari kan vergelijkbare tabbladen automatisch bundelen in een tabbladengroep, die Apple Topics noemt. Zo worden bijvoorbeeld alle tabbladen over je vakantie of studie in één groep geplaatst, zodat je snel tussen verschillende onderwerpen kunt schakelen.

De functie is een soort slimme variant van de bestaande tabgroepenfunctie. Daarmee kun je handmatig een groep aanmaken en tabbladen daarin organiseren. De nieuwe slimme ordenfunctie doet dit dankzij AI automatisch voor jou. De twee functies blijven dan ook naast elkaar bestaan.

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Groepeer je tabbladen: zo werken tabgroepen in Safari

Met tabgroepen kun je tabbladen zelf indelen in groepen. Handig voor iedereen die altijd veel tabbladen open heeft staan. En je kunt zelfs samen aan tabgroepen werken sinds iOS 16. In deze tip lees je hoe je het gebruikt.

Vereisten automatisch ordenen in Safari

Deze functie maakt gebruik van Apple Intelligence en werkt daarom alleen op recentere apparaten. Je hebt minimaal een van deze modellen nodig:

Zo stel je het in op iPhone of iPad

Op je iPhone kan het zijn dat je veel verschillende tabbladen open hebt staan. Deze kan je in iOS 27 instellen, dat doe je als volgt:

  1. Open Safari op je iPhone of iPad.

  2. Ga naar je tabblad-overzicht. Dit doe je door bij de adresbalk omhoog te swipen.

  3. Tik in dit overzicht op de drie streepjes linksboven in het scherm.

  4. Tik op Orden tabbladen.

  5. Selecteer Maak automatisch onderwerpen aan.

  6. Nu groepeert Safari automatisch relevante tabbladen samen.

Categoriseren tabbladen op iOS 27

Zo stel je het in op Mac

Ook op de Mac kan je heel gemakkelijk tabbladen samen groeperen. Dat doe je als volgt:

  1. Klik in de menubalk op Safari > Instellingen.
  2. Ga naar het tabblad Tabbladen.
  3. Onder de instelling Orden tabbladen kies je Maak automatisch onderwerpen aan.
  4. Nu gaat Safari automatisch je tabbladen ordenen.
Geordende tabbladen in Safari

Naast dat je iPhone en Mac automatisch je tabbladen kunnen categoriseren, is het ook mogelijk om ze na een bepaalde tijd automatisch te laten sluiten. Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip.

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Safari-tabbladen automatisch laten sluiten regel je zo

In Safari kun je tabbladen automatisch laten sluiten. Handig voor als je het altijd vergeet. Je kunt hiervoor zelf een periode kiezen. We leggen in deze tip uit hoe je het instelt.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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Apple Intelligence en AI van Apple

Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.

Apple Intelligence op Apple-apparaten
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