Met Connectivity Assist probeert je iPhone altijd de meest betrouwbare internetverbinding te gebruiken. Daardoor hoef je minder vaak zelf tussen wifi en mobiele data te schakelen.

In iOS 27 ligt de nadruk vooral op grote verbeteringen, maar ook de kleinere vernieuwingen maken je iPhone dit najaar een stuk slimmer. Een daarvan is Connectivity Assist, een wifi-functie die ervoor zorgt dat je toestel beter schakelt tussen mobiele data en wifi. In dit artikel lees je wat dat precies voor jouw iPhone betekent.

Wat is Connectivity Assist?

In iOS 27 heeft Apple de huidige bekende functie Wi-Fi-assistentie vervangen door de nieuwe Connectivity Assist. Hoewel de naam nieuw is, blijft het achterliggende doel grotendeels hetzelfde: ervoor zorgen dat je iPhone verbonden blijft met internet wanneer je wifi-verbinding niet goed werkt.

Bekijk ook WiFi Assistentie op iPhone en iPad gebruiken: handig als je slechte WiFi hebt Wi-Fi Assistentie (Wi-Fi Assist) is een functie waarmee je automatisch kunt overschakelen naar het mobiele netwerk, als je Wi-Fi te zwak is. Dit kan handig zijn als je thuis last hebt van slecht bereik of trage snelheid op je draadloze netwerk.

Waar de oude naam vooral de nadruk op wifi legde, kijkt Connectivity Assist breder. Wifi-assistentie zorgt ervoor je toestel vooral overschakelde naar mobiele data zodra de wifiverbinding slecht werd. Connectivity Assist lijkt agressiever in te grijpen. De functie schakelt sneller tussen wifi en mobiele data om steeds de best mogelijke verbinding te bieden en maakt de overgang tussen beide netwerken soepeler. Zodra je internetverbinding onbetrouwbaar of erg traag wordt, grijpt Connectivity Assist in en schakelt automatisch over naar een andere beschikbare verbinding, zoals mobiele data. Zo hoef je zelf niet meer handmatig van netwerk te wisselen als je wifi hapert. Er wordt met Connectivity Assist meer een combinatie gemaakt tussen je wifi en mobiele datanetwerk, in plaats van dat de een de ander vervangt.

Links: Wifi-assistentie in iOS 26 – Rechts: Connectivity Assist

Wat doet Connectivity Assist in iOS 27?

Connectivity Assist houdt op de achtergrond continu in de gaten of je internetverbinding stabiel genoeg is. Ben je verbonden met een wifi-netwerk dat wel bereik heeft, maar geen of nauwelijks internettoegang biedt, dan kan je iPhone automatisch overschakelen naar mobiele data. Zo voorkom je dat apps blijven laden of websites niet meer reageren.

Dat kan bijvoorbeeld handig zijn in een hotel, op een openbaar wifi-netwerk of thuis wanneer je router tijdelijk problemen heeft. In plaats van handmatig de wifi uit te schakelen, neemt je iPhone die beslissing automatisch wanneer dat nodig is. Zodra de wifi-verbinding weer goed werkt, kan het toestel weer gebruikmaken van dat netwerk.

Voor de meeste gebruikers is het daarom verstandig om Connectivity Assist ingeschakeld te laten. Heb je echter een beperkte databundel of betaal je extra voor mobiel dataverbruik, dan kan het slim zijn om de functie uit te schakelen. Zo voorkom je dat je iPhone ongemerkt mobiele data verbruikt wanneer de wifi-verbinding tegenvalt.

Bij Connectivity Assist krijg je bovendien een melding als de iPhone mobiele data gebruikt ter aanvulling van je wifi-verbinding.

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