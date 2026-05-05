‘Wallet-app krijgt in iOS 27 langverwachte functie: zelf je eigen kaarten maken’

Volgens een betrouwbare bron krijgt de Wallet-app in iOS 27 een handige nieuwe functie, namelijk het zelf maken van je eigen Wallet-kaarten. Momenteel heb je daar vaak nog een app van derden voor nodig.
Benjamin Kuijten -

De Wallet-app is een van onze favoriete standaardapps op de iPhone, omdat je daarmee niet alleen je betaalpassen en zelfs je digitale huis- of autosleutel bij je hebt, maar ook dingen als toegangstickets, klantenkaarten en kortingscoupons. Alles is snel binnen handbereik, simpelweg door twee keer op de zijknop te klikken. Ook kunnen kaarten automatisch verschijnen op basis van je locatie. Hoewel het aanbod van winkels dat ondersteuning biedt voor de Wallet-app de laatste tijd stilaan groeit, doen nog lang niet alle winkels mee. Om dat op te vangen krijgt de Wallet-app in iOS 27 een hele handige nieuwe functie, zo meldt Bloomberg.

‘iOS 27 laat je zelf Wallet-kaarten maken’

In de Wallet-app in iOS 27 komt een nieuwe knop genaamd Create a Pass, verstopt onder de grote plusknop. Vervolgens kun je met de camera een bestaande QR-code scannen om deze te digitaliseren in de Wallet-app. Maar zelfs als er geen QR-code is, kun je deze handmatig via de Wallet-app genereren, zo zegt de bron. Apple zou standaard drie kaarttypes ondersteunen, namelijk toegangskaartjes voor events, klantenkaarten en overige pasjes. Bij elk type hoort een eigen kleur, respectievelijk paars, blauw en oranje.

Maar om het gebruik nog makkelijker te maken, zou je ook de mogelijkheid krijgen om zelf een eigen kleur te kiezen. Ook afbeeldingen op de digitale kaartjes (zoals de logo van een winkel) en de tekst zou je naar eigen wens aan kunnen passen. Op die manier kan je in iOS 27 eenvoudig je eigen digitale klantenkaarten maken. Of je er ook een locatie aan kan koppelen, zodat de kaart automatisch op de juiste plek in beeld verschijnt, is niet duidelijk.

De beste apps voor klantenkaarten op je iPhone

Tegenwoordig kun je bijna overal je klantenkaarten of andere pasjes laten scannen vanaf je iPhone. Dit zijn de beste apps voor klantenkaarten op je iPhone, met en zonder Wallet-ondersteuning.

De functie lijkt heel erg op wat diverse apps van derden momenteel al bieden. De afgelopen jaren hebben wij vooral gebruikgemaakt van Pass4Wallet, maar onlangs bespraken we op iCulture al de app NeatPass en het Nederlandse Bijdehand. Vooral van die laatste waren we erg onder de indruk, al is een standaard ingebouwde functie wat ons betreft ook meer dan welkom.

Met de Wallet-app kan je nu al veel doen en dat lijkt in iOS 27 dus nog verder uitgebreid te gaan worden. Voordat het zover is, vind je in onze gids de beste tips voor Apple Wallet.

De beste tips voor Apple's Wallet-app: zo haal je er meer uit

Met de Wallet-app op de iPhone en Apple Watch kun je veel doen, maar ken je deze tips en trucs al? We laten je de beste tips voor Apple Wallet zien.

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

