Europeanen zijn een petitie gestart om Siri AI naar de EU te brengen. Met de petitie hopen ze de EU en Apple zover te krijgen om er onderling uit te komen, zodat wij niet meer achterlopen op de rest van de wereld.

Het was misschien wel de grootste teleurstelling van de WWDC en iOS 27: het feit dat Siri AI voorlopig niet naar de EU komt. De reden volgens Apple: de strenge DMA-wetgeving en het feit dat de EU niet wil luisteren naar de voorstellen van Apple. Maar volgens de EU is het puur een beslissing van Apple om Siri AI hier niet uit te brengen. Ondertussen hebben gebruikers in de EU het heft in eigen hand genomen: zij zijn een petitie gestart om druk uit te oefenen op zowel de EU als Apple. Maar gaat dit iets uithalen?

Petitie voor Siri AI in de EU

In de petitie roepen de oprichters zowel Apple als de Europese Commissie op om tot overeenstemming te komen, zodat Siri AI gewoon in Europa beschikbaar komt op iPhone, iPad en Apple Watch. Onder de noemer “Europe asked for fair markets. Nobody asked to be left out” zijn er vijf redenen opgenomen waarom de vernieuwde assistent in Europa beschikbaar moet komen:

Toegang is geen privilege: Technologie die voor iedereen gemaakt is, zou ook voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Privacy en concurrentie zijn bondgenoten, geen vijanden: Er zou een “valse keuze” zijn tussen een open markt en privéapparaten. Europa zou beiden moeten beschermen, terwijl een bedrijf als Apple ook voor beide principes zou moeten ontwikkelen. Regulering moet gebruikers beschermen, niet functies tegenhouden: De DMA-regels bestaan om Europeanen te beschermen, maar het moet er niet voor zorgen dat gebruikers daardoor oneindig op functies moeten wachten. De implementatie van de regels moet dan aangepast worden, niet het principe zelf. Uitstel heeft een prijs: Elke maand zonder moderne assistent, betekent dat Europese gebruikers en bedrijven elke maand verder achterlopen op de rest van de gebruikers. Europa verdient een plek op de eerste rij: Wij in Europa vragen niet om een uitzondering, maar dat Apple en de EU aan dezelfde tafel zitten en er samen uit komen voor een privacyvriendelijke oplossing.

Op moment van schrijven is de petitie al ruim 11.000 keer ondertekend, door gebruikers uit 27 landen. Het doel is om de 100.000 gebruikers te halen, zodat het als geheel naar de EU gezonden kan worden. In een update laten de oprichters weten dat er wel al een officiële inzending gedaan is via de Europese website voor online petities, maar dat ze nog wachten op goedkeuring.

Heeft zo’n petitie nou wel zin?

Voor dergelijke petities geldt natuurlijk het principe “wie niet waagt, wie niet wint”. Maar je kunt je serieus afvragen of dit in deze situatie wel zin heeft. Apple stelt al alles te hebben gedaan om goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie en zegt zich te blijven inzetten om Siri AI naar de EU te brengen, maar dat de Europese Commissie met geen enkel voorstel van Apple akkoord gegaan is. Anderzijds zegt de Europese Commissie dat het volledig Apple’s eigen keuze is om Siri AI niet in de EU uit te brengen. Volgens de EU is Apple niet in staat gebleken om een systeem te maken dat voldoet aan de regels en de privacy- en beveiligingsstandaarden in de EU. In plaats van een oplossing die voldoet aan de regels, deed Apple simpelweg een verzoek om een uitzondering te krijgen op de regels, zo zegt de EU in een reactie.

Oftewel: het is het ene woord tegen het andere. Terwijl Apple zegt er alles aan te doen, zegt de EU dat Apple’s voorstellen niet realistisch zijn. Apple lijkt vooral in te zetten op boze gebruikers om druk uit te oefenen op de EU, terwijl de EU voet bij stuk houdt en simpelweg zegt dat Apple zich aan de regels moet houden en daarmee de schuld bij Apple zelf legt.

Een petitie als deze zal waarschijnlijk weinig uithalen, vooral omdat de EU alleen een reactieplicht heeft als de petitie via de officiële route ingediend wordt. Als er voldoende handtekeningen verzameld worden, moet het Europese Parlement of de Europese Commissie het verzoek behandelen en een reactie geven, maar het is geen garantie dat het voorstel overgenomen wordt. In dit geval zal de EU waarschijnlijk de bal weer bij Apple leggen. Het helpt hoogstens om politieke druk uit te oefenen, maar het is nog maar de vraag in hoeverre de politiek aan de kant van Apple staat. Het is immers de politiek die de DMA-regels gemaakt heeft.

Wil je toch straks gebruikmaken van Siri AI, dan moet je daarvoor bij de Mac zijn. Omdat de Mac niet onder Apple’s poortwachterregels vallen, is Apple vrij om de functie daar aan te bieden. Wij gingen alvast hands-on met Siri AI op de Mac en hebben onze eerste ervaringen gedeeld.