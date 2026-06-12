Apple Home wordt beter met iOS 27: dit is er nieuw in de Woning-app en HomeKit

Apple Home, het smart home platform van Apple, krijgt met de iOS 27 en andere updates weer een aantal fijne verbeteringen. Zowel aan de achterkant als aan de voorkant zijn er fijne verbeteringen in aantocht.

Apple’s HomeKit-raamwerk en de Woning-app krijgen ieder jaar met de grote iOS-update wat fijne verbeteringen. Het ene jaar is het lijstje wat langer dan het andere jaar, maar toch zit er bijna altijd wel wat bij. Deze keer focust Apple op twee onderwerpen: een stabieler smart home en verbeterde beveiligingscamera’s. Dit moet je weten over HomeKit in iOs 27.

#1 AI in de Woning-app

De Woning-app krijgt een flinke boost dankzij Apple Intelligence. Apple gaat AI gebruiken om de beelden van je beveiligingscamera’s te analyseren, om zo via tekst aan te geven wat er op de beelden zichtbaar is. In combinatie met de bestaande gezichtsherkenning omschrijft de Woning-app wat er op de opnames te zien is. Bijvoorbeeld “Tim loopt naar de voordeur met een pakketje in zijn handen”. Het kan ook beelden van meerdere camera’s combineren in een opname, zodat je een completer beeld krijgt van de gebeurtenissen.

Apple heeft meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om de interface van de opnames van je HomeKit Secure Video-camera’s op te frissen. Zo is er een zoekfunctie toegevoegd, waarmee je via tekst kan zoeken naar bepaalde fragmenten. Ook is er een nieuwe filteroptie om te filteren tussen personen, voertuigen, dieren en pakketjes en bezorgingen.

#2 Beveiligingscamera’s nu tot 4K ondersteund

Een groot nadeel van beveiligingscamera’s in HomeKit is dat de resolutie in de Woning-app beperkt was tot 1080p, inclusief de opname in Secure Video. Zelfs als de camera qua hardware een hogere resolutie ondersteunt. Vanaf iOS 27 ondersteunt de Woning-app beveiligingscamera’s tot 4K-resolutie, zowel voor de liveweergave als opnames. Het is nog niet duidelijk of camera’s hier ondersteuning voor toe moeten voegen of dat alle huidige camera’s met hogere resolutie automatisch ondersteuning krijgen. Apple spreekt alleen over “geschikte camera’s”.

#3 Meerdere acties in een melding

Met AI gaat Apple ook het tonen van meldingen van de Woning-app stroomlijnen. Als je een beveiligingscamera, slim deurslot en een deursensor hebt, kan het zomaar zijn dat je van al deze drie accessoires een melding krijgt als er iemand thuiskomt. Dankzij AI worden deze acties samengevoegd in een melding. Deze melding wordt continue bijgewerkt met nieuwe gebeurtenissen. Dit staat los van het samenvattingen van meldingen, waarbij individuele meldingen gegroepeerd worden.

#4 Energieweergave in Woning-app

Accessoires die het energieverbruik meten, zoals een slimme stekker, tonen dit verbruik nu ook in de Woning-app. Er is een nieuwe categorie bovenaan de Woning-app toegevoegd, genaamd Energie. Tik je hierop, dan zie je het stroomverbruik van geschikte accessoires. Ook in de knop en in het detailscherm van het accessoire zelf, zie je het huidige stroomverbruik. Apple geeft geen uitgebreide grafieken en laat je dit verder ook (nog?) niet automatiseren.

#5 Ondersteuning voor Thread 1.4

De Apple TV krijgt met tvOS 27 ondersteuning voor Thread 1.4, een nieuwere versie van het smart home-protocol. Apple zegt dat iOS 27 zorgt voor verbeterde verbindingen voor Thread-accessoires, maar Thread 1.4 opent ook de deuren voor het delen van gegevens van je Thread-netwerk. Je zou dan makkelijker accessoires kunnen toevoegen aan je bestaande Thread-netwerk, zonder dat een Thread Border Router een eigen Thread-netwerk aanmaakt.

#6 Kinderslot bij bepaalde deursloten

Bij sommige slimme deursloten, zoals de Aqara U200, is in de instellingen een nieuwe optie genaamd Kinderslot verschenen. Het is ons op dit moment nog onduidelijk wat deze functie precies doet, maar we weten wel dat dit in iOS 26 afwezig was. Er zijn twee opties: ontgrendeld en vergrendeld. Maar in de beta lijkt de functie momenteel nog niks te doen.

#7 Verbeterde smart home-prestaties

Tot slot zegt Apple dat sommige aspecten van Apple Home beter werken. Zo gaat het koppelen van nieuwe accessoires sneller, werken updates van accessoires sneller en zijn de opnames van je HomeKit-camera’s ook betrouwbaarder. Dit is het gevolg van de focus op prestaties in iOS 27, waar we eerder al een artikel over schreven.

Bekijk ook De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.