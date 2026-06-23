Dit is visionOS 27: nieuwe update maakt Vision Pro beter (voor als wij hem ooit krijgen)

Ruim twee en een half jaar na de komst van de Vision Pro in de VS, is Apple’s headset nog altijd niet in Nederland te koop. Mocht je toch geïnteresseerd zijn (en niet willen wachten), dan is een Apple Store in Duitsland momenteel de plek waar je moet zijn. En als je dan de gelukkige eigenaar van zo’n luxe headset bent, dan kun je voor dit najaar ook rekenen op een gloednieuwe update. Net als van iOS, macOS en alle andere updates, krijgt visionOS ook een nieuwe versie in de vorm van visionOS 27. Op deze pagina lees je er alles over.

visionOS 27 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van visionOS 27:

Opvolger van visionOS 26

Grote nieuwe update voor de Vision Pro

Veranderingen en nieuwe functies: Siri AI, Apple Intelligence in meer standaardapps, nieuwe ruimtelijke ervaringen, verbeteringen aan de bediening van het besturingssysteem

Aangekondigd tijdens de WWDC 2026

Vanaf nu te testen met de beta

Release gepland voor september 2026

visionOS 27 aankondiging

De aankondiging van visionOS 27 vond plaats op 8 juni 2026, tijdens de WWDC. De update werd tegelijkertijd aangekondigd met iOS 27, watchOS 27, macOS 27 en de andere updates. Wil je meer lezen over iOS 27, dan moet je bij onze uitlegpagina zijn.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.

Functies visionOS 27

Apple verbetert visionOS op drie vlakken: Siri en Apple Intelligence, nieuwe ruimtelijke ervaringen en algehele verbeteringen in de werking en bediening van visionOS. We nemen ze kort met je door:

#1 Siri AI, ook in de EU

Siri AI, Apple’s nieuwe slimme assistent, weet veel meer van jou als gebruiker en combineert data uit al je apps om op maat gemaakte antwoorden te geven en content op te zoeken en aan elkaar te linken. Zo kan Siri informatie uit Mail en Berichten gebruiken om jouw vragen te beantwoorden over gesprekken die je met vrienden of familie gehad hebt. Ook is Siri AI zich bewust van wat er op je scherm getoond wordt, dus ook daar kun je vragen over stellen. Je Siri-gesprekken kun je teruglezen in de nieuwe standaard Siri-app, die ook op de Vision Pro beschikbaar komt.

#2 Nieuwe Apple Intelligence-functies

Er komen in iOS 27 diverse Apple Intelligence-functies beschikbaar, ook in het Nederlands en in de EU. Enkele van deze functies werken ook op de Vision Pro, waaronder Safari. Zo kan Safari je bookmarks en leeslijst in onderwerpen indelen en kan de Wachtwoorden-app automatisch je gelekte en onveilige wachtwoorden repareren. Ook de verbeterde Image Playground komt naar visionOS. Je kan dan fotorealistische afbeeldingen genereren.

#3 Nieuwe ruimtelijke functies

Er komen nieuwe ruimtelijke functies naar de Vision Pro. Zo kun je je eigen panoramafoto’s omzetten in een ruimtelijke scène, zodat je letterlijk rond kan kijken in je mooie landschapspanorama. Je kunt ze daarna zelfs als Environment instellen. Dat is de functie waarmee je je gehele omgeving virtueel aanpast, zodat je ongestoord kan werken. En over Environments gesproken: er komt ook een nieuwe van Thórsmörk, een natuurplek in het zuiden van IJsland.

#4 Gebogen vensters voor meer overzicht

Apps kunnen op de Vision Pro ook in gebogen vensters getoond worden. Hierdoor is er meer overzicht, omdat je dan meer kan zien dan dat de vensters gewoon recht in je blikveld staan. Je kan er op die manier ook makkelijk doorheen scrollen, omdat het als een soort carrousel om je heen draait.

#5 3D-modellen in de echte wereld

Met visionOS 27 kun je 3D-modellen die je op de Mac maakt in het echt tentoonstellen. Als je werkt met een virtueel Mac-scherm, verplaatst je het 3D-object buiten het vensters waarna wijzigingen in real time in je 3D-model verschijnen. Tegelijkertijd verbetert Apple de Quick Look-functie. Daarmee kun je direct op het 3D-model van je ontwerpen aanpassingen maken.

#6 Verbeterde notificaties

Krijg je een melding binnen op de Vision Pro, bijvoorbeeld van een iMessage-bericht, dan kun je deze eenvoudig uitklappen door ernaar te kijken. Je krijgt dan een preview van het gesprek waarin je ook direct kunt reageren, net als op de iPhone. Je hoeft dan niet helemaal de Berichten-app meer te openen. Dit werkt ook voor andere apps, mits zij de nieuwe previewmeldingen ondersteunen.

#7 Vernieuwd Bedieningspaneel

Apple vernieuwt het Bedieningspaneel op de Vision Pro. Deze is nu in drie delen verdeeld: links de mediabediening en recente meldingen, in het midden systeemfuncties en rechts je Environments. Door ernaar te kijken, kun je schakelen tussen de individuele onderdelen.

#8 Overige vernieuwingen

Apple verbetert visionOS ook op een aantal andere vlakken. We lichten de belangrijkste uit:

Nieuwe widgets : Er is een nieuw formaat extra kleine widgets, die je in je ruimtelijke omgeving kan plaatsen. Er is ook een nieuwe widget voor het virtuele Mac-scherm.

: Er is een nieuw formaat extra kleine widgets, die je in je ruimtelijke omgeving kan plaatsen. Er is ook een nieuwe widget voor het virtuele Mac-scherm. Vernieuwde Freeform-app: Maak mappen voor je werkplekken en beheer ze makkelijker vanaf de Vision Pro.

Maak mappen voor je werkplekken en beheer ze makkelijker vanaf de Vision Pro. Snellere synchronisatie van iMessage-berichten: iMessage-berichten tussen je apparaten synchroniseren nu beter. Dat komt vooral van pas als je de Vision Pro na enige tijd weer eens gebruikt.

iMessage-berichten tussen je apparaten synchroniseren nu beter. Dat komt vooral van pas als je de Vision Pro na enige tijd weer eens gebruikt. Snellere wifi: Het maken van een wifi-verbinding van de Vision Pro gaat nu tot drie keer sneller.

Geschikte toestellen visionOS 27

Alle huidige Vision Pro-modellen bieden ondersteuning voor visionOS 27. Dat zijn dus deze twee modellen:

Release visionOS 27

visionOS 27 wordt gedurende de zomer getest met diverse beta’s, maar vanaf het najaar is de update voor iedereen beschikbaar met een Vision Pro. De release zal tegelijkertijd zijn met de andere updates zoals iOS 27, dus vermoedelijk ergens midden september. Dit is de planning:

Aankondiging: 8 juni 2026

Beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers: 8 juni 2026 tot en met augustus 2026)

Release: september 2026 (week van 14 september 2026)

Daarna zal Apple nog regelmatig aanvullende updates uitbrengen, zoals visionOS 27.1 en visionOS 27.7. Deze worden om de paar maanden uitgebracht, te beginnen in oktober. Deze updatecyclus loopt tot en met september 2027 door, waarna het tijd wordt voor visionOS 28.

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Informatie Laatst bijgewerkt juni 2026 Software visionOS 27

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