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Eve Outdoor Cam HomeKit beveiligingscamera bij de voor voordeur.

Voor deze nieuwe iOS 27-functies heb je een iCloud+ abonnement van 2TB of meer nodig

Nieuws iOS en iPadOS
Apple heeft laten weten welk iCloud+ abonnement vereist is voor sommige nieuwe functies in de Woning-app in iOS 27. Met het 2TB-bundel ligt de eis aan de hoge kant.
Benjamin Kuijten -

Eerder kon je op iCulture al lezen welke nieuwe functies HomeKit en de Woning-app krijgen in iOS 27. De Woning-app krijgt namelijk een flinke upgrade dankzij Apple Intelligence, waarbij AI je camerabeelden analyseert en ze makkelijker doorzoekbaar zijn. Apple liet eerder al weten dat je voor sommige van de AI-functies van de Woning-app een iCloud+ abonnement nodig hebt, maar nu weten we ook welke dit precies is. Maar welke functies krijg je dan?

2TB iCloud+ vereist voor deze HomeKit-functies

In de releasenotes van de derde beta van macOS 27 Golden Gate, zegt Apple dat je minimaal het 2TB-abonnement van iCloud+ nodig hebt voor de nieuwe Apple Intelligence-functies in de Woning-app. Dit abonnement kost €9,99 per maand. Met deze bundel kun je een onbeperkt aantal HomeKit Secure Video-camera’s in gebruik nemen. Daarnaast heeft Apple nog de 6TB en 12TB-opties, die dus ook geschikt zijn. Met de 50GB en 200GB-bundels, waarmee je respectievelijk één en vijf HomeKit Secure Video-camera’s kan instellen, zijn dus uitgesloten.

Maar welke functies krijg je dan als je een van deze bundels hebt? Deze Apple Intelligence-functies zijn alleen voor HomeKit-gebruikers met een 2TB iCloud+ abonnement of hoger:

  • Beschrijving van camerabeelden van Secure Video-camera’s
  • Zoeken naar fragmenten op basis van wat er te zien is

Het zijn dus vooral tekstgedreven functies die alleen beschikbaar zijn voor deze iCloud+ abonnees. Apple Intelligence analyseert je camerabeelden en geeft daarvan een tekstuele omschrijving. Zo kun je met de beschrijving al zien wat er op je beelden te zien is, nog voordat je ze zelf bekijkt. En met de nieuwe zoekfunctie kun je bijvoorbeeld zoeken op “pakket bezorgen”, waarna je de camerabeelden te zien krijgt dat de pakketbezorger voor je deur stond.

Voor de gecombineerde meldingen met daarin activiteiten rondom je HomeKit-huis (een van de andere nieuwe functies), is geen specifiek iCloud+ abonnement vereist. Wel moet je een iPhone of iPad hebben waarop Apple Intelligence ingeschakeld is.

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iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

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