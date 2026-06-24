In iOS 27 breidt Apple Schermtijd uit met nieuwe functies voor ouderlijk toezicht. Zo krijg je meer mogelijkheden om het apparaatgebruik van kinderen te beheren en te beperken.

Apple geeft Schermtijd in iOS 27 een flinke update. Ouders krijgen meer controle over hoe kinderen hun iPhone en iPad gebruiken, met onder meer goedkeuring voor websites en uitgebreidere tijdslimieten voor apps. Dit zijn de nieuwe functies die eraan komen.

#1 Vernieuwd Schermtijd-overzicht

Ouders krijgen in iOS 27 een vernieuwde Schermtijd-omgeving. Daarmee zien ze in één oogopslag hoe lang hun kinderen hun apparaten hebben gebruikt en kunnen ze met één tik de toegangs- en tijdslimieten aanpassen. Zo kun je ervoor zorgen dat je kind niet te veel tijd achter een scherm doorbrengt, maar ook eenvoudig extra schermtijd geven wanneer dat nodig is.

#2 Kindaccounts tussen de 13 en 18 jaar

Het was al langer mogelijk om een kinderaccount aan te maken, maar in iOS 27 verandert Apple de aanpak. Voor kinderen jonger dan 13 jaar wordt zo’n account verplicht. Ouders worden daarbij stap voor stap begeleid tijdens het instellen en krijgen direct suggesties voor instellingen en beperkingen die passen bij de leeftijd van hun kind.

Voor kinderen van 13 jaar en ouder blijft een kinderaccount beschikbaar, maar is het niet langer verplicht. Het account kan gebruikt worden tot het kind 18 jaar wordt. Daarna wordt het automatisch omgezet naar een standaardaccount voor volwassenen. Naarmate kinderen ouder worden, kunnen ouders ervoor kiezen om bepaalde beperkingen geleidelijk te versoepelen.

Bekijk ook Zo kun je een Apple ID voor kinderen tot 16 jaar aanmaken Je kunt een apart Apple ID aanmaken voor kinderen, zodat ze zelf apps kunnen installeren onder een eigen account. Ondertussen houd je wel controle over wat er gebeurt. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt voor kinderen tot 16 jaar. Oudere kinderen hebben dezelfde mogelijkheden als volwassenen.

#3 Vraag om te bladeren (Ask to Browse)

Al sinds iOS 8 biedt Apple de functie Vragen om te kopen binnen Gezinsdeling. Daarmee kunnen ouders voorkomen dat kinderen zonder toestemming geld uitgeven aan apps en andere aankopen. In iOS 27 breidt Apple deze functie uit met Vragen om te bladeren.

Met Vragen om te bladeren moeten kinderen eerst toestemming vragen voordat ze een nieuwe website in Safari kunnen bezoeken. Ouders ontvangen vervolgens een verzoek via Berichten en kunnen de website snel goed- of afkeuren.

Voor kinderen jonger dan 13 jaar staat deze functie standaard ingeschakeld, maar ouders kunnen deze ook activeren voor oudere kinderen. Daarnaast worden websites met expliciete inhoud standaard geblokkeerd voor alle kinderen onder de 18 jaar. Ook ingesloten content wordt tegengehouden. Is bijvoorbeeld YouTube niet toegestaan, dan worden YouTube-video’s ook niet afgespeeld op websites die wel zijn goedgekeurd.

#4 Daglimieten (Time Allowance)

Schermtijd krijgt uitgebreidere opties voor ouderlijk toezicht. Ouders kunnen straks dagelijkse limieten instellen voor complete appcategorieën, zoals Entertainment, Games en Social Media, in plaats van voor afzonderlijke apps.

Daarnaast krijgen ze suggesties op basis van adviezen van experts. Ze kunnen deze aanbevelingen volgen of zelf limieten instellen. Ook wordt het mogelijk om eigen categorieën aan te maken en apps tussen categorieën te verplaatsen. Vraagt een kind via Vraag om te kopen toestemming voor een app, dan kunnen ouders die app direct aan een categorie toevoegen.

#5 Schema’s

In iOS 27 introduceert Apple ook Schema’s binnen Schermtijd. Hiermee kunnen ouders instellen welke apps op welk moment van de dag beschikbaar zijn. Zo kun je instellen dat je op school geen toegang hebt tot je social media-apps en dat je deze ’s avonds slechts tot een bepaald tijdstip kunt gebruiken. Ook kun je aparte schema’s instellen voor doordeweekse dagen, weekenden en uitzonderingen zoals vakanties en vrije dagen.

Ouders kunnen instellen dat hun kind eerst toestemming moet vragen voordat het een nieuwe contactpersoon toevoegt in Berichten, FaceTime of Telefoon. Ontvangt een kind een bericht van iemand die nog niet is goedgekeurd, dan moet een ouder eerst toestemming geven voordat het bericht kan worden gelezen.

Ook voor groepsgesprekken geldt een uitzondering. Zit er al een goedgekeurd contact in een groepsgesprek, dan hoeft niet elke andere deelnemer afzonderlijk te worden goedgekeurd.

#7 Communicatieveiligheid is uitgebreid

Apple heeft al jaren de functie Communicatieveiligheid in iOS, waarmee kinderen worden beschermd tegen gevoelige beelden. In iOS 27 breidt Apple deze functie verder uit: naast waarschuwingen voor foto’s en video’s met mogelijk naakt, krijgen kinderen voortaan ook waarschuwingen bij berichten met bloed of gewelddadige beelden.

Bekijk ook Communicatieveiligheid op de iPhone: zo kun je kinderen beschermen tegen schokkende beelden Apple heeft al langer de functie communicatieveiligheid in iMessage, waarmee kinderen een waarschuwing kunnen krijgen bij het ontvangen en versturen van naaktbeelden. Vanaf iOS 27 komen hier ook nog waarschuwingen bij voor gewelddadige beelden. Lees hier wat je allemaal kan met Communicatieveiligheid .

#8 Meldingen bij invoeren wachtwoord

Apple maakt het in iOS 27 ook gemakkelijker om toezicht te houden op wijzigingen in Schermtijd. Ouders ontvangen voortaan een melding zodra een kind het Schermtijd-wachtwoord invoert of probeert bepaalde beperkingen aan te passen. Hierdoor ben je direct op de hoogte wanneer er aan de ingestelde regels wordt gesleuteld.

Dat klinkt misschien als een kleine toevoeging, maar in de praktijk kan het veel frustratie voorkomen. Tot nu toe konden wijzigingen aan Schermtijd-instellingen soms onopgemerkt blijven, waardoor ouders pas later ontdekten dat een limiet was aangepast of uitgeschakeld. Met de nieuwe meldingen krijg je daar direct inzicht in en kun je sneller ingrijpen als dat nodig is.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.