iOS 27 bevat meer dan enkel de functies die Apple aangekondigd heeft. De update brengt nog veel meer kleine en handige wijzigingen, verborgen functies en andere nuttige vernieuwingen. Dit zijn de leukste ontdekkingen van iOS 27.

Het leek er lange tijd op dat iOS 27 niet zoveel nuttige nieuwe functies zou bevatten, omdat het vooral draait om bugfixes en optimalisaties. Nu is het ook zo dat Apple met iOS 27 flink de focus gelegd heeft op prestaties, maar dat betekent gelukkig niet dat er helemaal geen nuttige nieuwe toevoegingen meer zijn. Naast de belangrijkste nieuwe functies in iOS 27, zijn er ook veel andere verborgen wijzigingen doorgevoerd. Wij hebben de beta van iOS 27 doorzocht en alle kleine nieuwe functies, ontdekkingen en nuttige toevoegingen op een rij gezet.

Kleine ontdekkingen in iOS 27

De kleine ontdekkingen in dit artikelijk zijn vaak handige verbeteringen die je misschien niet altijd nodig hebt, maar het gebruik van je iPhone wel net wat prettiger maken. Vaak zitten er lang gekoesterde wensen tussen die eindelijk in vervulling gaan. Maar soms zijn het ook handige verbeteringen waar wij zelf nooit aan gedacht hebben, maar die toch wel verdomd handig zijn. Lees dus snel mee welke nuttige geheime functies wij voor iOS 27 ontdekt hebben.

#1 Individuele geluidsvolumes voor je beltoon, meldingen en wekkers en timers

Een doorn in het oog van veel iPhone-gebruikers is al jaren dat er één volumeregelaar is voor alle soorten geluiden die je iPhone maakt. Met de ene schuifknop in Instellingen > Horen en voelen bepaal je het geluid voor je beltoon en je meldingen, maar ook je wekker. In iOS 27 verandert dat: er komen individuele schakelaars waarmee je kan bepalen of het volume van zowel je wekkers en timers als waarschuwingen en systeemgeluiden moeten matchen met het volume van je ringtoon. Zet je die schakelaars allebei uit, dan komt er per onderdeel een nieuwe schuifknop waarmee je voor dat onderdeel apart het volume kan bepalen. Ideaal!

#2 Extra grote widgets op iPhone

De iPhone had standaard drie formaten widget (klein, gemiddeld en groot), maar daar komt nu een vierde bij. Met het extra grote widget, van bijvoorbeeld de Weer-app, kun je een heel beginscherm vullen met een enkele widget. Zo heeft de Weer-app een extra grote widget met een meerdaagse voorspelling.

#3 Nieuwe interface voor timer in Bedieningspaneel

Start je in iOS 27 een timer via een knop in het Bedieningspaneel, dan word je niet meer doorgestuurd naar het Timer-gedeelte in de Klok-app. In plaats daarvan verschijnt er bovenaan een kleine schuifknop waarmee je de tijd instelt en de timer kan starten. Zo hoef je het Bedieningspaneel niet meer te verlaten.

#4 Apple TV Remote-app weer als losse app

Sinds een aantal jaar heeft Apple de virtuele afstandsbediening op de Apple TV geïntegreerd in het Bedieningspaneel. Hoewel er in de begintijd van de Apple TV met tvOS een aparte Remote-app was, kan je het nu alleen nog benaderen via het Bedieningspaneel of een knop op je toegangsscherm. In iOS 27 verandert dat, want je kunt vanuit de Appbibliotheek de Remote-app weer verplaatsen naar het beginscherm. Het is daardoor weer meer een losse app.

#5 Veel apps weer met horizontale modus

Wist je dat Apple vroeger op bepaalde iPhones met grotere schermen een horizontale modus had, waarbij veel apps een tablet-achtige weergave kregen? Die optie is al een aantal jaar verdwenen en hoewel het nog niet per se terug is in iOS 27, voegt Apple wel meer horizontale weergaven toe aan veel standaardapps. Zo kun je het Huidige-scherm in de Muziek-app horizontaal gebruiken, is de Weer-app weer voorzien van een horizontale weergave en nog veel meer. Dit is mogelijk een voorbode voor de aankomende opvouwbare iPhone, die opengeklapt een veel breder scherm heeft.

Bekijk ook Opvouwbare iPhone komt eraan: deze iOS 27-wijzigingen verklappen het In iOS 27 zitten nieuwe en veranderde functies die op de komst van een opvouwbare iPhone zinspelen. In dit artikel vertellen we je hoe Apple dat doet.

#6 Mediaspeler verbergen van toegangsscherm

Het is vanaf iOS 27 mogelijk om de mediaspeler op het toegangsscherm te verbergen door deze naar links te vegen. Het werkt dus hetzelfde als het wegvegen van een melding, maar dan voor de minispeler. Gebruik je deze toch niet en zit deze alleen maar in de weg? Dan is deze verbetering er voor jou.

#7 Verberg opnameknop in iMessage-tekstveld

Heb je wel eens per ongeluk een spraakbericht in iMessage opgenomen terwijl dat helemaal niet de bedoeling was? Of activeer je te vaak ongewenst de dicteerfunctie? Dan is er nu goed nieuws. Vanaf iOS 27 kun je de extra knop in het tekstveld uitschakelen. Hierin staat normaal gesproken de knop om een spraakbericht op te nemen of om de dicteerfunctie te starten, afhankelijk van wat je vaak of het laatst gebruikt hebt. Met iOS 27 kun je zelf bepalen welke optie hier staat of je zet het gewoon helemaal uit.

#8 Veel meer camera-opties in de Camera-app

Als je vanaf iOS 27 tikt op de knop van de huidige cameramodus in de Camera-app, zijn er veel meer opties om aan te passen. Zo kun je rechtstreeks vanuit de app nu het raster of waterpas in- en uitschakelen. Dat scheelt weer een duik in de Instellingen-app.

#9 Gedeelde locatie tijdelijk pauzeren

Je kunt in de Zoek mijn-app het delen van je locatie tijdelijk pauzeren als je deze al met iemand deelt. Delen jij en je partner altijd jullie locatie met elkaar, maar wil je bijvoorbeeld als verrassing een cadeautje voor hem of haar halen, dan kan het nuttig zijn om tijdelijk je locatie te verbergen om niet te verklappen waar je naartoe gaat. De ander krijgt geen melding als je de locatiedeling tijdelijk pauzeert of weer hervat.

#10 Freeform in donkere modus

Freeform, de app waarmee je samen met andere aan een groot digitaal whiteboard voor je projecten kan werken, ondersteunt nu eindelijk volledig de donkere modus. Dat betekent dat het whiteboard als het ware een blackboard wordt, waarbij de tekst en tekeningen dan juist licht zijn.

#11 Tekening iMessage-app

iMessage krijgt een nieuwe mini-app om tekeningen te maken. Met de Tekening-app, verstopt achter het plusje in een iMessage-gesprek, krijg je een wit canvas waar je wat simpele tekeningen op kan maken, om deze vervolgens als afbeelding te versturen. Dan hoef je je tekenkunsten in het vervolg niet in een notitie te maken.

#12 Nieuwe toetsenbord nu standaard in alle apps

Apps die waren aangepast voor iOS 26, kregen automatisch een vernieuwd toetsenbord met afgeronde hoeken bovenaan en een wat andere vormgeving. Het was een goede manier om te spotten of een app wel geoptimaliseerd was voor iOS 26, maar zorgt tegelijkertijd voor inconsistentie. Het toetsenbord zag er daardoor in de ene app anders uit dan in de andere. Vanaf iOS 27 wordt in alle apps het vernieuwde toetsenbord getoond, ongeacht of die app aangepast is of niet.

#13 Plak-shortcut boven het toetsenbord

Als je iets op je klembord hebt staan (zoals een afbeelding of een websitelink), verschijnt boven het toetsenbord automatisch een suggestie om het gekopieerde onderdeel te plakken. Bijvoorbeeld als je een link gekopieerd hebt en deze in een berichtje wil plakken, hoef je alleen maar op de knop boven het toetsenbord te tikken.

#14 Dual Capture in FaceTime

Als je tijdens een FaceTime-gesprek wisselt naar de achterste camera, wordt het beeld verdeeld en blijf je zelf ook nog gewoon in beeld via de frontcamera. Op die manier kun je dus oogcontact blijven houden tijdens het videobellen, zelfs als je iets met de achterste camera wil laten zien. Dit werkt alleen bij de iPhone 17-modellen en iPhone Air, met uitzondering van de iPhone 17e.

#15 GymKit op iPhone

GymKit, de functie waarmee je je Apple Watch kan koppelen aan een fitnessapparaat in de sportschool, komt ook naar de iPhone. In combinatie met de AirPods Pro 3 met hartslagmeter, wordt de gemeten data van je AirPods via je iPhone naar het fitnessapparaat gestuurd, zodat die exact weet wat bijvoorbeeld je hartslag is.

#16 Boodschappenlijst in Herinneringen

Sinds een aantal jaar kun je in de Herinneringen-app een speciale boodschappenlijst maken, waarbij je individuele boodschappen automatisch gecategoriseerd worden. Dit was echter niet beschikbaar in Nederland, maar daar lijkt met iOS 27 verandering in te komen. Apple zegt dat de functie uitbreidt naar meer talen en wij hebben dit getest. Op een toestel met Nederlands als hoofdtaal, worden de boodschappen (getypt in het Nederlands) keurig gesorteerd. Het enige opmerkelijke is dat de categorieën zelf nog wel Engels zijn. Mogelijk verandert dit nog met de beta.

#17 Watch-app opnieuw ingedeeld

De Watch-app heeft een nieuwe indeling gekregen, die meer overeenkomt met de Instellingen-app op de iPhone zelf. Onderaan is een optie Apps toegevoegd, waar alle instellingen voor de standaardapps en apps van derden onder vermeld worden. Tik je daarop, dan zie je op het volgende scherm een lijst met alle apps. Op de iPhone heeft Apple dit al langer zo.

#18 Tijd op toegangsscherm in het klein

Je kan er nu voor kiezen om de tijd op het toegangsscherm klein weer te geven, in het balkje naast de huidige datum. Er is daardoor veel meer plek voor je eigen foto, omdat deze niet gemaskeerd wordt door een digitale klok.

#19 iTunes Store-app nu met Liquid Glass

De oude iTunes Store-app, die nog altijd onderdeel is van iOS, heeft een kleine designupdate gekregen. Hoewel de app eigenlijk al jarenlang niet meer is bijgewerkt, is deze nu toch voorzien van een Liquid Glass-ontwerp. Dat komt omdat Liquid Glass nu automatisch geforceerd wordt bij apps die gebruikmaken van Apple’s native designelementen, maar nog niet over zijn naar Liquid Glass.

#20 Stroomverbruik bekijken in Woning-app

In de Woning-app zie je nu ook het stroomverbruik bij accessoires die stroomverbruik meten, zoals slimme stekkers. Dit wordt direct in de knop van het accessoire getoond, maar ook in het detailscherm. Ook is er bovenaan de Woning-app een nieuwe categorie Energie toegevoegd, waarin je de desbetreffende accessoires bij elkaar ziet. Op dit moment kun je er nog niet veel anders mee doen.

#21 Twee iPhones, een telefoonnummer

Het is al veel langer mogelijk om twee telefoonnummers op een iPhone te gebruiken, maar hoe zit dat andersom? In iOS 27 voegt Apple een Dual Phone Number-optie toe, waarmee je een telefoonnummer kan gebruiken op twee iPhones. Hoe dit precies gaat werken weten we nog niet, omdat het nog niet te activeren is in de beta. Mogelijk is hier ook ondersteuning van providers voor nodig.

#22 Live Activiteiten in Dynamic Island in landschapsmodus

Zoals we zeiden kun je veel meer apps gebruiken in de horizontale landschapsmodus, dus heeft Apple het ook mogelijk gemaakt om Live Activiteiten in het Dynamic Island in deze weergave te zien. Je blijft daardoor zicht houden op een gebeurtenis, zoals een live tussenstand van een sportwedstrijd of een proces dat in de achtergrond op je iPhone draait.

#23 Live Activiteit voor nauwkeurig zoeken van vrienden

Je kan op je iPhone gebruikmaken van nauwkeurig zoeken om snel je vrienden terug te vinden op drukke plekken, tot op centimeters nauwkeurig. Vanaf iOS 27 wordt het zoeken ook als Live Activiteit getoond, op het toegangsscherm en in het Dynamic Island van je iPhone. Zo hoef je niet constant de Zoek mijn-app open te houden.

#24 Automatisering maken op basis van ontvangen melding

In de Opdrachten-app kun je een automatisering maken waarin gekeken wordt of je een melding van een specifieke app krijgt. Zo kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om automatisch een screenshot te maken zodra je van een specifieke app een melding krijgt.

#25 Nieuwe interface voor Apple Pay in apps en op het web

Er is nu een nieuwe interface als je online in een app of op het web afrekent met Apple Pay. Bovenaan wordt je huidige geselecteerde betaalkaart getoond en door erover te vegen kun je naar een andere schakelen.

#26 Opnieuw ontworpen zoekpagina in Gezondheid

In de Gezondheid-app is de zoekpagina opnieuw ontworpen. Alle categorieen staan nu in kleurrijke blokken naast en onder elkaar. Het lijkt een beetje op de weergave van alle opdrachten in de Opdrachten-app.

#27 Nieuwe categorieën in Foto’s-app: Vastgelegd door mij en Identiteitsdocumenten

In de Foto’s-app vind je bij het onderdeel Andere, waar je kan filteren op allerlei soorten foto’s en video’s, in iOS 27 twee nieuwe categorieën. Met Vastgelegd door mij zie je alle foto’s die specifiek door jou gemaakt zijn. Dit omvat alleen foto’s met de camera, dus screenshots tellen niet mee. Daarnaast verzamelt hij ook ID-bewijzen in een nieuwe categorie Identiteitsdocumenten.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.