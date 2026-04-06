Vorig jaar stapte Apple over op een nieuw versieschema voor macOS, waarbij het jaartal in plaats van het oude versienummer centraal staat. Die lijn wordt dit jaar doorgetrokken met macOS 27. De definitieve naam is nog onbekend, maar over een aantal functies is al het nodige uitgelekt. In dit artikel lees je welke Macs geschikt zijn, wanneer je de update ongeveer kunt verwachten en wat er verder al bekend is.

macOS 27 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen voor macOS 27:

Opvolger van macOS Tahoe

Grote nieuwe macOS-update van 2026

Verwachte veranderingen en functies: verbeterde stabiliteit, meer Apple Intelligence en de vernieuwde Siri.

Mogelijk geschikte Macs: alle Macs met Apple Silicon (M1 of nieuwer)

Aankondiging tijdens WWDC 2026 in juni

Release verwacht in september 2026

macOS 27 aankondiging: dit is wanneer het onthuld wordt

Hoewel er over macOS 27 nog weinig zeker is, staat één ding zo goed als vast: de onthulling vindt in juni 2026 plaats. Apple organiseert dan traditiegetrouw de WWDC (Worldwide Developers Conference), een vijfdaags evenement voor ontwikkelaars dat draait om apps en nieuwe mogelijkheden voor softwaremakers. Tijdens dit event kondigt Apple ook de grote jaarlijkse software-updates aan, waaronder macOS 27 en iOS 27. De presentatie gebeurt tijdens een keynote, meestal op de eerste of tweede maandag van juni.

Als we het patroon van de afgelopen jaren volgen, ligt het voor de hand dat Apple macOS 27 op 8 juni 2026 presenteert. Vanaf dat moment weten we officieel wanneer de updates verschijnen en welke vernieuwingen Apple heeft gepland. Hou iCulture in de gaten voor alle details.

Geruchten over macOS 27

De onthulling van macOS 27 is nog enkele maanden van ons verwijderd, maar in het geruchtencircuit duiken nu al de eerste mogelijke vernieuwingen op. Dit zijn de functies die op dit moment het vaakst genoemd worden:

#1 Focus op stabiliteit

In 2009 bracht Apple Mac OS X Snow Leopard uit voor de Mac. Echte kenners weten waar deze versie om bekendstaat: hij loste talloze bugs op en legde de nadruk op systeemstabiliteit. Snow Leopard wordt daarom vaak gezien als een van de beste macOS-versies ooit. Volgens geruchten kiest Apple met macOS 27 (en iOS 27) opnieuw voor zo’n kwaliteitsrelease, om de kinderziektes en bugs van macOS Tahoe grondig aan te pakken.

#2 Verbeterde Siri

Apple heeft een hoop in petto voor Siri. Volgens geruchten wordt de assistent omgebouwd tot een AI-chatbot, vergelijkbaar met diensten als ChatGPT en Gemini. Je zou daarmee een gesprek kunnen voeren, vragen kunnen stellen, content kunnen laten genereren, samenvattingen kunnen maken en bestanden kunnen laten analyseren. De nieuwe Siri kan daarbij gebruikmaken van persoonlijke gegevens die lokaal op je toestel staan (zoals Berichten) en systeemfuncties bedienen.

De chatbot zou draaien op krachtige Gemini‑modellen van Google, die via servers worden gebruikt, bovenop Apple’s eigen Apple Foundation Models. Apple zou extra maatregelen treffen om de privacy van gebruikers te waarborgen. Los daarvan komt dit voorjaar eerst de al eerder aangekondigde, slimmere Siri met Apple Intelligence, die lokaal slimmer wordt en beter je gegevens én het web kan doorzoeken. De chatbot‑Siri wordt daarna in het najaar verwacht, tegelijk met iOS 27 en macOS 27.

#3 Meer Apple Intelligence

Apple zet sinds 2024 stevig in op Apple Intelligence en rolt gaandeweg steeds meer nieuwe functies uit. Hoewel de initiële release wat stroef verliep, komt het platform inmiddels beter op stoom en krijgen steeds meer apps hun eigen slimme extra’s.

Begin 2026 maakten Apple en Google al bekend dat Google’s Gemini de drijvende kracht wordt achter Apple Intelligence. Daarmee ligt het voor de hand dat Apple ook in macOS 27 nieuwe AI-functies zal toevoegen. Het is nog niet duidelijk welke dit specifiek gaan zijn.

#4 Optimalisatie voor touch invoer

Er gaan al langere tijd geruchten dat Apple werkt aan een MacBook Pro met touchscreen, die in het najaar van 2026 zou moeten verschijnen. Daarvoor zou Apple macOS 27 op verschillende punten aanpassen. Zodra je een onderdeel op het scherm aanraakt, past de interface zich rond je vinger aan, zodat alles makkelijker te bedienen is. Zo zouden knoppen bijvoorbeeld groter worden dan wanneer je de muis gebruikt.

Volgens de bron worden veel onderdelen van de interface geoptimaliseerd voor aanraking. Het gaat dan onder meer om het kiezen van emoji en functies zoals inzoomen op afbeeldingen en pdf-bestanden. Ook sneller scrollen met een veegbeweging, zoals op de iPhone en iPad, zou op de aankomende MacBook werken.

Geschikte Macs voor macOS 27

Het is nog niet helemaal duidelijk welke modellen specifiek ondersteuning krijgen voor macOS 27, maar een ding werd vorig jaar al duidelijk en dat is dat macOS Tahoe de laatste update zou zijn voor Macs met een Intel-processor. Dit betekent dat alleen Macs met Apple Silicon een update krijgen naar macOS 27. Dat zijn de volgende modellen:

Ook de nieuwe Macs die in 2026 verschijnen, krijgen later een update naar macOS 27. Dit zijn de modellen die we op basis van de huidige verwachtingen in ieder geval kunnen noemen.

Release macOS 27

Hoewel Apple in juni de nieuwe softwareversies aankondigt, duurt het daarna nog even voordat je er zelf mee aan de slag kunt. De zomermaanden worden traditioneel gebruikt voor de betafase, waarin ontwikkelaars en publieke testers de software uitgebreid uitproberen. De publieke release van macOS 27 wordt pas in september 2026 verwacht, tegelijk met iOS 27, watchOS 27 en de andere grote updates.

Dit is de verwachte releaseplanning voor macOS 27:

Aankondiging macOS 27: juni 2026

Beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers: juni 2026 tot en met augustus 2026

Release macOS 27: september 2026 (week van 14 september 2026)

Naast de grote jaarlijkse release brengt Apple ook tussentijds kleinere updates uit met extra functies en verbeteringen. Die verschijnen doorgaans in dezelfde periodes als in voorgaande jaren. Deze updates verwachten we later nog:

macOS 27.1: oktober 2026

macOS 27.2: december 2026

macOS 27.3: januari 2027

macOS 27.4: maart 2027

macOS 27.5: mei 2027

macOS 27.6: juli 2027

macOS 27.7: september 2027

Vanaf september 2027 verwachten we alleen nog kleine bugfix‑updates, bedoeld voor mensen die niet kunnen of willen overstappen naar macOS 28. Maar dat is op dit moment nog verre toekomstmuziek.

Veelgestelde vragen macOS 27

Wat is macOS 27? macOS 27 is de volgende grote update voor de Mac, die in 2026 beschikbaar komt. Apple brengt jaarlijks nieuwe updates uit, waarin veel standaardapps nieuwe functies krijgen en de Macs nieuwe mogelijkheden krijgen. macOS 27 zal gratis beschikbaar zijn voor geschikte toestellen. Welke Macs werken met macOS 27? Het is nog niet bekend welke Macs geschikt zijn voor macOS 27, maar we verwachten dat alle Macs en MacBooks met een Apple Silicon-chip geschikt zullen zijn voor macOS 27. Als je een Mac hebt met Intel-chip, krijg je waarschijnlijk geen updates meer. Wanneer kondigt Apple macOS 27 aan? Apple kondigt de grote jaarlijkse updates altijd aan tijdens de WWDC in juni. Dat zal ook dit jaar het geval zijn, dus de aankondiging verwachten we in de eerste of tweede week van juni 2026. Wanneer kan ik macOS 27 downloaden? macOS 27 komt in september 2026 beschikbaar. Vanaf dan kan iedereen met een geschikt toestel de update downloaden. Wij verwachten de update in de week van 14 september 2026. Waarom heet het macOS 27 als het in 2026 uit komt? Sinds 2025 hanteert Apple voor het versienummer altijd het opvolgende jaar. Afgelopen september 2025 verscheen macOS Tahoe 26, de grote update met het Liquid Glass-design. Vandaar dat Apple in 2026 met macOS 27 komt. In 2027 zal macOS 28 uitgebracht worden, enzovoorts. Is updaten straks verplicht? In eerste instantie zal het updaten naar macOS 27 niet verplicht zijn. Apple biedt meestal nog maandenlang ondersteuning voor de vorige versie, in dit geval macOS 26. Je kunt dus op deze versie blijven, mocht je dat om wat voor reden dan ook willen. Maar om de nieuwste functies te krijgen en veilig te blijven, zul je op den duur wel over moeten stappen.

Laatst bijgewerkt april 2026

