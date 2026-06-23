Apple werkt in iOS 27 aan een nieuwe herstelomgeving waarmee je sommige softwareproblemen zonder Mac of pc kunt oplossen.

Raakt een iPhone of iPad na een softwareprobleem niet meer goed opgestart, dan heb je nu nog een Mac of pc nodig om het apparaat te herstellen. Apple wil dat in iOS 27 veranderen met een nieuwe herstelomgeving die rechtstreeks op het apparaat beschikbaar is.

Wat is het herstelmenu in iOS 27?

iOS 27 voegt een nieuwe herstelomgeving toe die verschijnt wanneer je iPhone niet meer normaal opstart. In dit menu vind je meerdere hulpmiddelen om problemen op te sporen en soms direct op te lossen, zonder dat je eerst een Mac of pc nodig hebt:

Recovery Assistant – helpt bij het herstellen van je iPhone, installeert iOS opnieuw.

– helpt bij het herstellen van je iPhone, installeert iOS opnieuw. Software Update – installeer een beschikbare software-update.

– installeer een beschikbare software-update. Diagnostics Mode – voer diagnostische controles uit.

– voer diagnostische controles uit. Wis alle inhoud en instellingen – zet de iPhone terug naar de fabrieksinstellingen.

– zet de iPhone terug naar de fabrieksinstellingen. Recovery Mode – herstel de iPhone met behulp van een Mac of pc.

Om het menu te openen, schakel je de iPhone eerst uit. Houd daarna tijdens het opstarten de zijknop ingedrukt. Na het Apple-logo verschijnt een voortgangsbalk en wordt de herstelomgeving geladen. Dat werkt vergelijkbaar met de herstelmodus op moderne Macs.

New in iOS 27: On-Device Recovery Mode Options



When turning on your iPhone, if you continue to hold the power button, you will see new recovery options such as:



Recovery Assistant

Software Update

Diagnostics Mode

Erase All Content and Settings

Recovery Mode via Mac pic.twitter.com/eS404VH8Ca — Aaron (@aaronp613) June 10, 2026

Verschil Recovery Assist en Recovery Mode

Opvallend is dat het herstelmenu zowel Recovery Assistant als Recovery Mode (herstelmodus) bevat. Hoewel de namen op elkaar lijken, hebben ze een verschillende functie. Recovery Assistant is nieuw in iOS 27 en helpt bij het oplossen van softwareproblemen op de iPhone of iPad zelf. Zo kun je bijvoorbeeld een vastgelopen software-update herstellen zonder het apparaat aan te sluiten op een computer.

Recovery Mode via Mac is de bestaande herstelmodus van Apple. Daarbij sluit je de iPhone of iPad aan op een Mac om het besturingssysteem opnieuw te installeren of het apparaat te herstellen als andere oplossingen niet werken. Met Recovery Assistant verplaatst Apple dus een deel van het herstelproces naar het apparaat zelf, terwijl voor hardnekkigere problemen de traditionele herstelmodus beschikbaar blijft.

Deze nieuwe herstelomgeving is bedoeld voor situaties waarin een iPhone of iPad niet meer goed opstart, bijvoorbeeld na een mislukte software-update. Hierdoor heb je geen ander toestel meer nodig om je iPhone of iPad aan de praat te krijgen.

Bekijk ook iPhone herstellen (restore) bij hardnekkige problemen Het kan zomaar gebeuren: je iPhone gedraagt zich vreemd, reageert niet meer of vertoont ander raar gedrag. Je iPhone herstellen met een restore (hersteloperatie) kan het oplossen en deze tip legt uit hoe dat werkt.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.