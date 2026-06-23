Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
Herstelmodus iPhone

Met de nieuwe herstelmodus in iOS 27 herstel je een iPhone eenvoudiger

Nieuws iOS en iPadOS
Apple werkt in iOS 27 aan een nieuwe herstelomgeving waarmee je sommige softwareproblemen zonder Mac of pc kunt oplossen.
Sasha Koevoets -

Raakt een iPhone of iPad na een softwareprobleem niet meer goed opgestart, dan heb je nu nog een Mac of pc nodig om het apparaat te herstellen. Apple wil dat in iOS 27 veranderen met een nieuwe herstelomgeving die rechtstreeks op het apparaat beschikbaar is.

Wat is het herstelmenu in iOS 27?

iOS 27 voegt een nieuwe herstelomgeving toe die verschijnt wanneer je iPhone niet meer normaal opstart. In dit menu vind je meerdere hulpmiddelen om problemen op te sporen en soms direct op te lossen, zonder dat je eerst een Mac of pc nodig hebt:

  • Recovery Assistant – helpt bij het herstellen van je iPhone, installeert iOS opnieuw.
  • Software Update – installeer een beschikbare software-update.
  • Diagnostics Mode – voer diagnostische controles uit.
  • Wis alle inhoud en instellingen – zet de iPhone terug naar de fabrieksinstellingen.
  • Recovery Mode – herstel de iPhone met behulp van een Mac of pc.

Om het menu te openen, schakel je de iPhone eerst uit. Houd daarna tijdens het opstarten de zijknop ingedrukt. Na het Apple-logo verschijnt een voortgangsbalk en wordt de herstelomgeving geladen. Dat werkt vergelijkbaar met de herstelmodus op moderne Macs.

Verschil Recovery Assist en Recovery Mode

Opvallend is dat het herstelmenu zowel Recovery Assistant als Recovery Mode (herstelmodus) bevat. Hoewel de namen op elkaar lijken, hebben ze een verschillende functie. Recovery Assistant is nieuw in iOS 27 en helpt bij het oplossen van softwareproblemen op de iPhone of iPad zelf. Zo kun je bijvoorbeeld een vastgelopen software-update herstellen zonder het apparaat aan te sluiten op een computer.

Recovery Mode via Mac is de bestaande herstelmodus van Apple. Daarbij sluit je de iPhone of iPad aan op een Mac om het besturingssysteem opnieuw te installeren of het apparaat te herstellen als andere oplossingen niet werken. Met Recovery Assistant verplaatst Apple dus een deel van het herstelproces naar het apparaat zelf, terwijl voor hardnekkigere problemen de traditionele herstelmodus beschikbaar blijft.

Deze nieuwe herstelomgeving is bedoeld voor situaties waarin een iPhone of iPad niet meer goed opstart, bijvoorbeeld na een mislukte software-update. Hierdoor heb je geen ander toestel meer nodig om je iPhone of iPad aan de praat te krijgen.

Bekijk ook
iPhone Hello

iPhone herstellen (restore) bij hardnekkige problemen

Het kan zomaar gebeuren: je iPhone gedraagt zich vreemd, reageert niet meer of vertoont ander raar gedrag. Je iPhone herstellen met een restore (hersteloperatie) kan het oplossen en deze tip legt uit hoe dat werkt.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

Bekijk ook
iOS 27 logo

Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026

Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

Hier zijn 11 verbeteringen en nieuwe functies in iOS 27 Beta 2
Het testen gaat door: tweede beta van iOS 27 nu beschikbaar voor ontwikkelaars
Beta 2 van iPadOS 27 voor ontwikkelaars uitgebracht: wat zit erin?
Streep eronder: Notities krijgt nieuwe trucs in iOS 27
11 nieuwe functies en verbeteringen in iPadOS 27 die je iPad nog veelzijdiger maken

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo
Alles wat we weten over iOS 27 De belangrijkste iOS 27 functies De beste kleine iOS 27-ontdekkingen Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? Toegangsscherm in iOS 27 Foto's-app in iOS 27 AirPods in iOS 27 CarPlay in iOS 27 Alles over de WWDC

Ook interessant

iOS 27 functies

Hier zijn 11 verbeteringen en nieuwe functies in iOS 27 Beta 2

Nieuws

Het testen gaat door: tweede beta van iOS 27 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Nieuws

Streep eronder: Notities krijgt nieuwe trucs in iOS 27

Nieuws
Opdrachten-app in iOS 27

Herhalende taken maak je makkelijker met de Opdrachten-app (verbeterd in iOS 27!)

Tips

Safari wordt véél handiger en slimmer in iOS 27 en macOS 27: dit is er nieuw in Apple’s browser

Nieuws
iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27

Al deze Apple-apparaten krijgen vanaf komend najaar geen nieuwe functies meer

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar