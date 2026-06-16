Hoewel Google Maps nog altijd een van de meestgebruikte navigatieapps is, heeft Apple Kaarten ook veel fans onder iPhone-gebruiker. Elk jaar voegt Apple in de grote software-updates nieuwe functies toe en dat is dit keer niet anders. In iOS 27 komen er opnieuw een aantal handige vernieuwingen bij, al zijn die vooralsnog grotendeels beperkt tot de Verenigde Staten.

#1 Vernieuwde Flyover

Flyover wordt in iOS 27 flink verbeterd. De bestaande luchtfoto’s worden gecombineerd met AI, waardoor ondersteunde steden scherper, gedetailleerder en realistischer in beeld komen. Dankzij deze upgrade kun je steden wereldwijd veel natuurgetrouwer vanuit de lucht bekijken, wat het ideaal maakt om een bestemming alvast te verkennen of een stad eens vanuit een ander perspectief te zien. In Nederland is de functie vooralsnog alleen beschikbaar in Eindhoven, Utrecht en Rotterdam.

Flyover is een 3D-weergave van de satellietbeelden, zodat je over en rondom de gebouwen kan vliegen. In Nederland worden diverse steden ondersteund, al is van de meeste regio’s in iOS 27 de Flyover-weergave (tijdelijk?) verborgen. In Amsterdam zien we het nog wel, waarschijnlijk omdat dat een DCE (Detailed City Experience) stad is. De vernieuwde Flyover weergave maakt bomen veel realistischer, zodat ze er minder uit zien als grote 3D-blokken.

Verbeterde Flyover in Apple Kaarten in iOS 27: iOS 26 (links) vs iOS 27 (rechts)

#2 Uitgebreid Liquid Glass design

Het design van Apple Kaarten is een klein beetje opgefrist, als gevolg van het bijgewerkte Liquid Glass. De knoppen en interface zijn op sommige punten wat transparanter en bovendien wat lichter van kleur gemaakt, zodat je de achterliggende kaart wat beter kan zien. Ook zijn sommige knoppen wat aangepast, zodat ze wat meer binnen de Liquid Glass-stijl passen.

Apple Kaarten Liquid Glass-design: iOS 26 (links) vs iOS 27 (rechts)

Maar ook de indeling van de app zelf is opgefrist. Sommige knoppen staan net op een iets andere plek (zoals de 3D-knop), terwijl in het zoekscherm de categorieën nu in een horizontale scrollbare lijst staan. Daardoor is er ook meer plek voor andere content binnen het zoekscherm, zoals de gidsen in de buurt.

Apple Kaarten zoekscherm: iOS 26 (links) vs iOS 27 (rechts)

#3 Natuurlijke taal in zoekopdrachten

Zoekopdrachten in Apple Kaarten worden minder strikt. In plaats van een exact adres kun je vaker in gewone taal zoeken, bijvoorbeeld “een Italiaans restaurant in de buurt” of “een speeltuin dichtbij het station”. Kaarten begrijpt deze formuleringen beter en toont direct relevante resultaten.

#4 Parkeerlocatie in slimme stapel op Apple Watch

De bewaarde parkeerlocatie van je auto wordt prominenter geïntegreerd – ook op de Apple Watch. In watchOS 27 kan deze locatie in een Slimme stapel-widget op je Apple Watch weergegeven worden, zodat je met één tik weer navigatie naar je geparkeerde auto start vanaf je pols. Je hoeft dus niet meer eerst de Kaarten-app te openen.

#5 Offline kaarten verbeterd

Offline kaarten worden betrouwbaarder in iOS 27. Je kunt kaarten van grotere gebieden downloaden en blijft dan turn‑by‑turn navigatie, POI’s en basisinformatie gebruiken zonder actieve internetverbinding. Dat is handig bij slecht bereik, op vakantie of als je mobiele data wilt besparen.

Bekijk ook Apple Kaarten offline gebruiken: navigeren zonder internet Het is mogelijk om bij Apple Kaarten de kaart te downloaden voor offline gebruik. Lees in deze tip wat dat allemaal omvat, hoe je het doet en wat je er nog meer over moet weten.

#6 Lokale lijsten (alleen in de VS)

In de VS verschijnen Local Lists in Kaarten. Dat zijn automatisch samengestelde lijstjes met lokale plekken, zoals populaire restaurants, cafés of kindvriendelijke locaties. Ze zijn gebaseerd op wat in de omgeving trending is, maar de onderliggende data wordt volgens Apple anoniem verwerkt en niet aan individuele gebruikers gekoppeld. Buiten de VS – dus ook in Nederland – zijn deze lijsten nog niet beschikbaar.

#7 Uitgebreidere Suggested Places (niet in Nederland)

In iOS 26.5 kwam Apple met Suggested Places in Apple Kaarten (niet in Nederland). Hierbij krijg je aanbevelingen vooor de plekken die je volgens Apple echt bezocht moet hebben. Hierbij speelt ook mee wat er op dit moment populair is en wat mensen in je omgeving ook vaker bezoeken. Ook deze functie is nog niet in Nederland beschikbaar

#8 Trending Places (niet in Nederland)

Naast vaste suggesties laat Apple Kaarten ook trending locaties zien: plekken die in jouw omgeving op dat moment populair zijn, bijvoorbeeld nieuwe horecazaken of evenementenlocaties. Zo krijg je een beter beeld van wat er speelt in de buurt, zonder zelf actief te hoeven zoeken. Deze functie blijft ook een exclusieve functie voor de VS, die niet beschikbaar is in Nederland.

#9 Uitbreiding van bestaande functies

In iOS 26 introduceerde Apple de functie Visited Places (Bezochte plaatsen), waarmee je kunt terugzien welke locaties je de afgelopen tijd hebt bezocht. In iOS 27 wordt deze functie naar meer landen uitgerold, maar Nederland staat opnieuw niet op de lijst. Nederlandse gebruikers moeten daardoor voorlopig nog steeds wachten voordat Visited Places hier beschikbaar komt.

Bonus: Nieuw icoontje voor Apple Kaarten

In iOS 27 verfijnt Apple het Liquid Glass‑design dat in iOS 26 werd geïntroduceerd. Daarbij zijn ook de appicoontjes opnieuw vormgegeven. Het icoon van Apple Kaarten heeft nu een meer gelaagde, glazige uitstraling die beter aansluit op de rest van het vernieuwde ontwerp.

Het vernieuwde Apple Kaarten-icoon in iOS 27

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Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.