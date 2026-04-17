Overzicht: deze Apple Intelligence-functies verwachten we in iOS 27
Door Apple Intelligence naar meer onderdelen te brengen, krijgt AI een prominentere rol in Apple’s software. Om het overzicht te bewaren, verzamelen we in dit artikel de verwachte Apple Intelligence-functies voor iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en misschien zelfs watchOS 27.
#1 Siri wordt een aparte app en krijgt meer functies
Misschien wel de grootste verandering is dat Siri vermoedelijk een losse app wordt. Dit jaar bestaat de slimme assistent alweer 15 jaar, maar het is altijd een soort achtergrondfunctie geweest. Om te concurreren met ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity en andere AI-tools, zou Apple aan een losse app werken. Je kunt hier vragen stellen in chatvorm. Vermoedelijk kun je dan ook je chatgeschiedenis bekijken – iets wat nu niet kan met Siri.
#2 Meer AI in Apple’s eigen apps
Naast de nieuwe Siri-app heeft Apple natuurlijk al heel wat standaardapps. Deze maken momenteel nog niet tot vrij beperkt gebruik van Apple Intelligence. Daar komt dit jaar verandering in als we de geruchten mogen geloven. Volgens MacRumors krijgen de Contacten-app, Wallet-app en Safari slimme functies voor het aanmaken van contacten, toegangskaartjes en tabgroepen.
Eerder werd al beweerd dat de Gezondheid-app AI zou krijgen. Dit zou in de vorm van een abonnement zijn, maar het is nog niet zeker dat deze Apple Intelligence-functie al in iOS 27 komt.
#3 Visual Intelligence krijgt een grotere rol
Om de eerder genoemde functies in Contacten, Wallet en Safari mogelijk te maken, werkt Apple aan Visual Intelligence. Deze techniek bestaat nu al om bijvoorbeeld objecten, planten en dieren te kunnen identificeren. Ook kun je een agenda-afspraak maken door bijvoorbeeld een reclameposter van een evenement te scannen.
Naast de ingebouwde apps heeft Apple misschien nog wel een belangrijkere reden om Visual Intelligence te verbeteren: wearables. Er gaan steeds meer geruchten rond dat Apple een slimme bril ontwikkelt. Een bril als deze maakt veel gebruik van Visual Intelligence om te kunnen werken.
#4 Komt Apple Intelligence naar de Apple Watch?
Een jaar geleden kwam in het nieuws dat de Apple Watch ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. Destijds werd niet gezegd welke versie van watchOS deze ondersteuning zou bieden. Mogelijk wordt het wel watchOS 27. De Apple Watch zou hiermee bijvoorbeeld meldingen kunnen samenvatten, zodat je niet alles apart hoeft te lezen op dat kleine scherm. Ook moet je Genmoji kunnen gebruiken en moet natuurlijk de langverwachte verbeterde Siri ook naar je pols komen.
De aankondiging van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27 is tijdens WWDC 2026. Dit vindt plaats in de week van 8 juni. Bekijk ons artikel met WWDC 2026 verwachtingen voor alle verwachtingen.
Apple Intelligence en AI van Apple
Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.