Hier zijn 11 verbeteringen en verbeteringen in iOS 27 Beta 2

In de tweede beta van iOS 27 zijn weer nieuwe functies toegevoegd en enkele onderdelen aangepast. Van handige nieuwe mogelijkheden tot kleine visuele wijzigingen: dit is er allemaal nieuw in iOS 27 Beta 2.

De tweede beta van iOS 27 is er en doorgaans biedt de tweede beta geen hele grote veranderingen. De reden: de ontwikkeling van de tweede beta start meestal al voordat de update uberhaupt aangekondigd is, waardoor de meeste feedback van de eerste beta hierin nog niet meegenomen is. Desondanks hebben we elf veranderingen en nieuwe functies kunnen ontdekken.

Nieuw vanaf deze beta is dat je een Apple TV met tvOS 27 kan updaten vanaf de Woning-app op een iPhone met iOS 27. Dit werkt op dezelfde manier als het updaten van de HomePod: je gaat naar de woninginstellingen, tikt op Software-update en de eventuele updates voor de Apple TV verschijnen in beeld. In een paar tikken kun je zo een Apple TV updaten, zonder dat je de Apple TV hoeft op te starten.

#2 Direct antwoorden met threads in RCS-gesprekken met Android

Vanaf deze versie biedt de Berichten-app ondersteuning voor het direct antwoorden op een RCS-bericht in een thread, in een gesprek met Android-gebruikers. Daardoor kun je, net als in iMessage, een gesprek in een gesprek voeren. RCS wordt echter nog steeds niet door Nederlandse providers ondersteund.

#3 Instelling voor Visuele intelligentie

Bij de instellingen voor Siri is nu een nieuwe optie voor Visuele intelligentie. Je kunt daarmee de Highlight to Image Search-functie uitschakelen. Met deze functie kun je een onderdeel op een afbeelding aanwijzen om vergelijkbare onderdelen te zoeken. Hiervoor wordt de afbeelding wel naar derden gestuurd, dus door dit uit te schakelen voorkom je dat.

#4 Camera-app toont actieve wijziging

Als je een instelling gewijzigd hebt in de nieuwe rechter menuknop in de Camera-app, wordt deze menuknop geel omlijnd. Zo kun je dus snel zien of er een wijziging actief is, bijvoorbeeld zodra de nachtmodus actief is of als je iets aan de diepteinstelling gewijzigd hebt.

#5 Wallet-kaart maken met effen kleuren

In de Wallet-app kun je vanaf iOS 27 je eigen kaarten maken. De drie templates die Apple daarvoor biedt, zijn standaard voorzien van een patroon om de kaart wat visueel aantrekkelijker te maken. Vanaf de tweede beta kun je deze patronen uitschakelen of zelf een ander patroon kiezen om een kaart juist zichtbaarder te maken.

#6 Verbeterde melding HomeKit-camera’s

Krijg je een melding van een HomeKit-camera, dan kun je vanaf de tweede beta rechtstreeks vanuit die melding de opname bekijken en andere accessoires in de buurt bedienen. Dit werkt ook al in iOS 26 en ouder, maar niet in de eerste beta van iOS 27.

De nieuwe AI-tools in de Foto’s-app (Breid uit en Herkader) kunnen nu ook gebruikt worden bij RAW-foto’s. Dit zijn foto’s in de meest pure vorm, zonder optimalisaties. Professionele fotografen werken vaak met het RAW-formaat.

#8 Inzichten-functie in Wallet

In de Wallet-app is via het menu rechtsboven een nieuwe optie Inzichten verschenen. Daarmee kun je een account van een bank koppelen aan de Wallet-app, zodat je daar inzicht krijgt in uitgaven, terugkerende transacties en meer. De functie is nog niet functioneel, dus we weten ook nog niet of dit in Nederland gaat werken.

#9 Schrijf met Siri-knop (niet in de EU)

In regio’s waar de nieuwe Siri AI beschikbaar is, verschijnt nu boven het toetsenbord de knop Schrijf met Siri (Write with Siri). Dit vervangt de gewone Schrijfhulp-optie. Met Schrijf met Siri kun je tegen Siri zeggen wat je wil typen en in welke stijl, waarna Siri de tekst voor je maakt.

#10 Persoonlijke automatiseringen makkelijk uitzetten in Opdrachten

In de Opdrachten-app kun je je persoonlijke automatiseringen veel gemakkelijker uitschakelen. In elke persoonlijke automatisering in het overzichtsscherm is nu een schakelaar zichtbaar, zodat je ze in een tik aan en uit kan zetten.

#11 Visuele wijzigingen

Vanaf de tweede beta zijn er wat visuele wijzigingen in iOS 27 doorgevoerd. Zo verschijnt er een blur-effect achter het pop-up venster voor het afspelen van audio via AirPlay, zijn sommige appicoontjes aangepast en is de tekstcursor in het nieuwe Siri-veld (niet in de EU beschikbaar) iets minder dik en lichtgevend gemaakt. Ook zijn sommige onderdelen wat beter leesbaar gemaakt, onder andere in de Weer-app.

iOS 27 beta 2 tweaks some app icons, including Tips, FaceTime, and Compass. pic.twitter.com/xT5B13bXep — Beta Profiles (@BetaProfiles) June 22, 2026

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.