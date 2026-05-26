Apple heeft de nieuwste beta van iOS 26.6 en iPadOS 26.6 uitgebracht. Wat is er nieuw in de middelgrote update en wanneer komt deze uit?

Net voordat Apple iOS 27 presenteert, is het betaprogramma voor alweer de zesde middelgrote update van iOS 26 gestart. Wat is er nieuw in deze versie en wat kun je ervan verwachten? In dit artikel houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de beta van iOS 26.6.

Nieuwste iOS 26.6 beta

iOS 26.6 Beta 1

26 mei 2026 – Apple heeft zojuist de eerste betaversie van iOS 26.6 uitgebracht voor ontwikkelaars. Welke nieuwe functies en veranderingen daarin precies zitten, is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra daar meer over bekend is, lees je het uiteraard op iCulture!

Nieuwste iPadOS 26.6 Beta

iPadOS 26.6 Beta 1

26 mei 2026 – Apple heeft zojuist de eerste betaversie van iPadOS 26.6 uitgebracht voor ontwikkelaars. Welke nieuwe functies en veranderingen daarin precies zitten, is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra daar meer over bekend is, lees je het uiteraard op iCulture!

iOS 26.6 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van iOS 26.6 is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar komt, kun je je daarvoor aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 26.6 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 26.6-beta’s. iOS 26.6 wordt in juli 2026 voor iedereen verwacht.

iOS 26.6 Beta 1: 26 mei 2026 (verschenen; buildnummer 23G5028e)

iOS 26.6 definitief: juli 2026 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 26.6 Beta

iPadOS 26.6 wordt in juli 2026 voor iedereen verwacht. Hieronder zie je de tijdlijn van de beta’s:

iPadOS 26.6 Beta 1: 26 mei 2026 (verschenen; buildnummer 23G5028e)

iPadOS 26.6 definitief: juli 2026 (verwacht)

Over iOS 26.6 en iPadOS 26.6

iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn de zesde grote aanvullende update van iOS 26 en iPadOS 26. Deze beta is net beschikbaar gekomen voordat iOS 27 en iPadOS 27 aangekondigd zijn. Het kan zijn dat Apple nog wat nieuwe functies of wijzigingen in petto heeft, dus hou deze pagina vooral in de gaten.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS beta’s, lees je in ons aparte artikel.