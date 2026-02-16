‘Dit is hoe iOS 27 straks zorgt voor een langere batterijduur’
Al maanden geleden konden we melden dat Apple met iOS 27 vooral focust op bugfixes en kwaliteit van de software, waarbij er minder aandacht is voor nieuwe functies. Uiteraard brengt de grote iOS-update van 2026 wel wat nieuws, maar naar verwachting niet in dergelijke grote mate als bij iOS 26 waar het hele design op de schop ging. Dat nieuwe design was meteen ook voor veel gebruikers een probleem, want los van de smaakkwestie zorgt het bij sommige gebruikers ook voor glitches, bugs en andere problemen. Apple is van plan om dit met iOS 27 glad te strijken en dat zou ook een mooi bij-effect hebben: een langere batterijduur.
‘iOS 27 brengt langere batterijduur’
Dat meldt Mark Gurman van Bloomberg in zijn nieuwe Power On-nieuwsbrief. Achter de schermen is iOS door alle toevoegingen de afgelopen jaren een beetje een zooitje geworden, zo zegt de bron. Dit is ook in veel gevallen de oorzaak van eerder genoemde problemen. Door een grote schoonmaak, gaat Apple oude ongebruikte code uit het besturingssysteem verwijderen. Ook worden functies opnieuw geprogrammeerd en krijgen apps een update waardoor ze beter draaien.
De veranderingen in de code zouden als extra effect hebben dat het hele systeem efficiënter draait, met als gevolg mogelijk een langere batterijduur voor de eindgebruiker. Of Apple dit daadwerkelijk gaat aanprijzen als een groot voordeel en aandachtspunt van iOS 27, is nog onduidelijk. Apple heeft in het verleden niet vaak benoemd dat een iOS-update zorgt voor een langere batterijduur. Meestal ligt de focus op prestaties en bugfixes en is een langere accu een bijkomend voordeel. Het zou goed kunnen dat deze langere accuduur uiteindelijk blijkt door ervaringen van gebruikers, in plaats van dat Apple dit als speerpunt noemt.
iOS 27 wordt, samen met iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 en meer, later dit jaar verwacht. De aankondiging van de update zal zijn tijdens de WWDC 2026, die doorgaans in juni gehouden wordt. In de zomer volgen dan de beta’s, waarna de releases in september zijn.
iOS 27
iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.