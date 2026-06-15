‘Deze drie onaangekondigde functies komen later alsnog naar iOS 27 en meer’

Apple heeft tijdens de WWDC veel functies aangekondigd, maar er is volgens een bron nog meer onderweg. Een drietal functies in onder andere iOS 27 komt op een later moment, waarschijnlijk in september.

Er zijn voor iOS 27 veel nieuwe functies aangekondigd en er zijn nog veel meer kleine dingen te ontdekken die ook heel handig zijn. Maar niet alle functies die in het geruchtencircuit genoemd zijn, zijn op dit moment al realiteit. Zaten de bronnen er dan naast? Nee, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg. Hij verwacht nog steeds dat deze drie functies van iOS 27 en watchOS 27 nog steeds onderweg zijn en in combinatie met nieuwe hardware worden aangekondigd.

#1 Aanpasbare Camera-app

De Camera-app krijgt in iOS 27 een aangepaste interface, met knoppen op nieuwe posities die binnen handbereik zijn. Maar van tevoren beweerden de geruchten over de Camera-app veel meer. Je zou de volledige Camera-app zelf kunnen indelen met widgets, zodat je de voor jou belangrijkste opties binnen handbereik hebt. Volgens Gurman komt deze vernieuwing er alsnog aan. Apple bewaart dit vermoedelijk voor aankomende september, als Apple de iPhone 18 Pro en iPhone Fold gaat onthullen. De iPhone 18 Pro krijgt weer een verbeterde camera voor pro’s en hoe kun je dat beter laten zien dan met een vernieuwde Camera-app die geoptimaliseerd is voor pro’s?

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 27 brengt volledig aanpasbare Camera-app’ De Camera-app krijgt in iOS 27 veel nieuwe mogelijkheden om de app zo in te stellen als jij dat wil, zo zegt een bron. Je kan dan zelf kiezen welke opties en instellingen zichtbaar zijn.

#2 Siri die samenwerkt met andere chatbots

Gurman meldde eerder dat Apple het mogelijk gaat maken om te bepalen met welke chatbot Siri samenwerkt. Op dit moment is er alleen een actieve koppeling met ChatGPT mogelijk, dankzij een samenwerking met OpenAI. Apple zou echter een geheel nieuw extensiessysteem willen inbouwen, waarmee ontwikkelaars zelf ondersteuning voor Siri kunnen maken voor hun eigen chatbot. Op die manier hoeft Apple niet per aanbieder afspraken te maken. Maar op dit moment is deze functie nog niet ingebouwd.

Apple zou echter nog in gesprek zijn met OpenAI om de bestaande deal over te zetten naar dit nieuwe extensiesmodel. Ook met Anthropic en Google is Apple hierover in gesprek, zodat Claude en Gemini rechtstreeks integreren met Siri. Gurman zegt dat hij nog steeds verwacht dat deze functie er komt, maar dat er nu vier redenen zijn waarom het nog niet zover is. Allereerst zou dit niet goed uitkomen met de strijd die Apple nu voert met de Europese Commissie voor het al dan niet openstellen van de mogelijkheden van Siri AI. Anderzijds kan dit de show stelen van Apple’s eigen Siri AI, als er direct betere modellen beschikbaar zouden zijn.

Ook speelt mee dat Apple nu al een samenwerking met Gemini heeft aangekondigd. De nieuwe Siri AI is weliswaar door Apple gebouwd, maar enkele taalmodellen op de achtergrond komen van Google af. Een verdere openstelling zou voor verwarring kunnen zorgen. Tot slot heeft OpenAI gedreigd met een rechtszaak over het eventueel stopzetten van de huidige samenwerking. Toch gelooft Gurman dat de integratie met andere chatbots er uiteindelijk vroeg of laat wel komt.

#3 Nieuwe Apple Watch wijzerplaat

Tot slot komt er later dit jaar naar verwachting een nieuwe wijzerplaat voor de Apple Watch. Apple heeft op dit moment nog helemaal geen nieuwe wijzerplaten in watchOS 27 aangekondigd, maar volgens de geruchten staat er een versimpelde versie van de Modulair Ultra-wijzerplaat op de planning. Ook deze gaat Apple mogelijk pas aankondigen in combinatie met nieuwe hardware, zoals Apple de afgelopen jaren al vaker gedaan heeft.

Maar er komt mogelijk nóg meer aan

Hoewel Gurman het bij deze drie functies houdt, gaan wij er vanuit dat er nog meer in de pijplijn zit. Apple houdt sowieso voor aankomende aanvullende updates nog het een en ander achter de hand, zodat er in iOS 27.1, iOS 27.2 en later ook nog nieuwe functies beschikbaar komen. Daarnaast komt Apple later dit jaar nog met een nieuwe HomePod (mini) en Apple TV. Voor deze platformen heeft Apple op dit moment bijzonder weinig aangekondigd. Met een nieuwe verbeterde chip in deze modellen, heeft Apple vermoedelijk ook nog nieuwe softwarefuncties in het verschiet. Zo verwachten wij dat de nieuwe Apple TV wel nog wat AI-functies gaat krijgen.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.