Odido stunt met gratis ESPN Compleet én een flinke korting

Ben je van plan om over te stappen naar glasvezel? Dan heeft Odido op dit moment een aantrekkelijke actie voor nieuwe klanten. Je krijgt namelijk tijdelijk één jaar gratis ESPN Compleet bij een Glasvezel + TV-abonnement. Daarbovenop profiteer je ook nog van een flinke korting op je maandbedrag.

Krijg een jaar gratis ESPN Compleet én bespaar op je abonnement

Sportliefhebbers zitten voorlopig goed bij Odido. Sluit je nu een Glasvezel + TV-abonnement af, dan ontvang je 12 maanden gratis ESPN Compleet. Deze actie geldt zowel wanneer je kiest voor een 1-jarig als een 2-jarig abonnement. Daarmee kijk je een jaar lang zonder extra kosten naar alle Eredivisie-wedstrijden, KNVB Beker, Keuken Kampioen Divisie én diverse Amerikaanse sporten zoals de NBA, NFL en MLB. Na afloop van de actieperiode betaal je weer het reguliere maandbedrag dat hoort bij het gekozen abonnement.

Betaal tijdelijk een stuk minder per maand

Het gratis ESPN Compleet is niet het enige voordeel van deze actie. Odido verlaagt namelijk ook tijdelijk de prijs van je Glasvezel + TV-abonnement. De hoogte van de korting hangt af van de looptijd die je kiest, waardoor je de eerste maanden of zelfs het eerste jaar profiteert van een extra lage maandprijs. Hieronder zie je welk actietarief bij jouw abonnement hoort.

2-jarig abonnement: de eerste 12 maanden voor €25,- per maand .

de eerste . 1-jarig abonnement: de eerste 6 maanden voor €26,- per maand.

Twee voordelen in één: gratis ESPN Compleet en een scherpe maandprijs

Normaal gesproken betaal je €17,99 per maand voor ESPN Compleet als extra zenderpakket. Met deze actie krijg je het sportpakket het eerste jaar helemaal gratis, goed voor een voordeel van bijna €216,-. Daar blijft het niet bij, want Odido geeft ook nog eens een flinke korting op je Glasvezel + TV-abonnement. Zo profiteer je niet alleen van een lagere maandprijs, maar kijk je ook een jaar lang zonder extra kosten naar alle Eredivisie-duels, de KNVB Beker en verschillende internationale competities.

Niet alleen het gratis ESPN Compleet maakt deze actie interessant, ook op je abonnement zelf krijg je tijdelijk een flinke korting. Kies je voor een 2-jarig Glasvezel + TV-abonnement, dan betaal je de eerste 12 maanden slechts €25,- per maand. Ga je liever voor een 1-jarig abonnement, dan profiteer je de eerste 6 maanden van een actietarief van €26,- per maand. Na afloop van de actieperiode betaal je weer het reguliere maandbedrag. Zo kun je het eerste jaar of halfjaar flink besparen op je vaste lasten, terwijl je direct gebruikmaakt van alle voordelen van een Glasvezel + TV-abonnement.

Van Eredivisie tot NFL: dit biedt ESPN Compleet

Met ESPN Compleet krijg je toegang tot alle vier de ESPN-zenders. Daarmee kijk je live naar alle wedstrijden uit de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de TOTO KNVB Beker en de Vrouwen Eredivisie. Ook zijn er voor- en nabeschouwingen, analyses en verschillende voetbalprogramma’s te zien.

Naast Nederlands voetbal zendt ESPN ook een groot aantal internationale sporten uit. Zo kun je onder meer kijken naar wedstrijden uit de NFL, NBA, MLB, NHL en verschillende Amerikaanse collegecompetities. Het aanbod verschilt per seizoen, maar met ESPN Compleet heb je altijd toegang tot alle sportuitzendingen die ESPN in Nederland aanbiedt.