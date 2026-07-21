Apple heeft de vierde beta van iOS 27 uitgebracht. De update bevat nieuwe functies, verbeteringen en kleine aanpassingen. We zetten alle veranderingen voor je op een rij.

Met de vierde beta van iOS 27 begint voor Apple een nieuwe fase van de testperiode. Grote nieuwe functies maken steeds vaker plaats voor verfijningen, bugfixes en kleinere toevoegingen. Toch zijn er ook in deze beta weer een aantal nieuwe opties ontdekt. Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

#1 Automatisch afleveringen downloaden in de Apple TV-app

De Apple TV-app krijgt een handige nieuwe downloadfunctie. Je kunt nu instellen dat nieuwe afleveringen van series die je volgt automatisch worden gedownload. iOS bewaart daarbij steeds twee nog niet bekeken afleveringen op je iPhone en verwijdert bekeken afleveringen automatisch. Zo heb je altijd iets klaarstaan om offline te kijken.

#2 Nieuwe instelling voor foto’s op volledig scherm

In de instellingen van de Foto’s-app is een nieuwe optie toegevoegd: Zoom Photos to Fill. Hiermee worden foto’s die bijna dezelfde beeldverhouding hebben als het scherm automatisch iets ingezoomd, zodat ze het volledige scherm vullen. De functie staat standaard ingeschakeld, maar is desgewenst uit te schakelen.

#3 Achtergrond in het Meldingencentrum aangepast

In de vorige beta leek Apple een nieuwe animatie te hebben toegevoegd bij het openen van het Meldingencentrum vanuit een app. In beta 4 blijkt dat effect alweer verdwenen te zijn. Volgens Apple ging het om een bug en was de wijziging dus niet bedoeld.

iOS 27 beta 3 adds a new wallpaper animation which is so smooth pic.twitter.com/8LzBOx3HMD — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

#4 Vergrendelscherm krijgt weer transparantere knoppen

Apple heeft ook de snelkoppelingen onderaan het vergrendelscherm aangepast. In beta 3 hadden de knoppen voor bijvoorbeeld Zaklamp en Camera een opvallend ondoorzichtige achtergrond, zelfs als je de transparante Liquid Glass-weergave gebruikte. In beta 4 zijn de knoppen weer transparanter, zodat ze beter aansluiten bij de rest van de interface.

#5 Nieuwe ProRes Log 2-optie voor video’s

Voor iPhone-modellen die Apple ProRes ondersteunen, is een nieuwe instelling toegevoegd. In Instellingen > Camera kun je nu kiezen tussen Log en Log 2 als je video’s in ProRes Log opneemt. Daarmee krijgen professionele gebruikers meer controle over de kleurinformatie tijdens het filmen. Log 2 is bovendien het nieuwere en flexibelere formaat dat meer informatie van je video opslaat.

#6 Wifi-Assist per wifi-netwerk instellen

Apple breidt de vernieuwde Connectiviteitsassistent verder uit. In beta 4 kun je per wifi-netwerk bepalen of je iPhone automatisch mag overschakelen naar mobiele data wanneer de wifi-verbinding onvoldoende presteert. Dit werkt ook ongeacht of je de schakelaar voor Connectiviteitsassistentie aan hebt.

#7 AirPods-bediening uitgebreid in het Bedieningspaneel

In beta 3 had Apple al meer instelmogelijkheden toegevoegd voor de adaptieve luistermodus van AirPods. Hiermee kun je de mate van ruisonderdrukking in de adaptieve modus aanpassen. Tot nu toe waren die opties alleen beschikbaar via de instellingen. In beta 4 kun je dezelfde schuifregelaar ook rechtstreeks vanuit het Bedieningspaneel gebruiken, waardoor je de mate van ruisonderdrukking sneller aanpast.

#8 Menu voor delen gezondheidsdata

De Gezondheid-app krijgt een nieuwe privacymelding. Als een app gedurende langere tijd gezondheidsgegevens blijft gebruiken, toont iOS voortaan een herinnering. Dat werkt vergelijkbaar met de meldingen die je al kent voor apps die continu toegang hebben tot je locatie. Zo word je er regelmatig aan herinnerd welke apps toegang hebben tot gevoelige gegevens.

#9 ‘Info’ heet nu ‘Over’ in Instellingen

Apple heeft ook een kleine wijziging doorgevoerd in de instellingen. De pagina Info onder Instellingen > Algemeen heet voortaan Over. Daarmee gebruikt Apple dezelfde benaming als op de Mac, waardoor de naamgeving binnen de verschillende besturingssystemen gelijk wordt getrokken.

#10 Meer verbeteringen voor Siri (niet in de EU)

Apple heeft in iOS 27 beta 4 ook een aantal wijzigingen doorgevoerd voor Siri. Zo is het scherm waarin je een stem voor Siri kiest opnieuw ontworpen. Vooral op apparaten die de uitgebreide Siri-functies ondersteunen, is het overzicht duidelijker geworden en zijn er meer stemopties beschikbaar.

Daarnaast krijg je meer controle over de informatie die Siri toont bij voorbeeldweergaven van gesprekken. Je kunt zelf bepalen hoeveel inhoud zichtbaar is voordat je een gesprek opent. Dat is vooral handig als je meer privacy wilt wanneer je iPhone op tafel ligt of als iemand anders kan meekijken.

Vooralsnog komen deze Siri-functies niet beschikbaar in Nederland, doordat deze onderdeel zijn van Siri AI, wat door wet- en regelgeving, evenals Apple’s eigen keuzes, niet te gebruiken is in de Europese Unie.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.