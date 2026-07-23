Aqara introduceert slimme stekker met energiemeting en Matter-ondersteuning
Aqara heeft de Power Plug H2 EU officieel uitgebracht. De slimme stekker werd vorig jaar al tijdens IFA 2025 aangekondigd, maar is nu ook daadwerkelijk verkrijgbaar in Europa. Opvallend is dat de stekker zowel Matter over Thread als Zigbee ondersteunt, waardoor je zelf kiest welk protocol het beste bij jouw slimme huis past.
Ondersteuning voor zowel Matter als Zigbee
De Power Plug H2 EU werkt op twee verschillende manieren. Gebruik je Matter over Thread, dan kun je de stekker rechtstreeks toevoegen aan platformen zoals Apple Woning, Google Home of Amazon Alexa, zonder Aqara-hub. Kies je voor Zigbee, dan krijg je toegang tot extra Aqara-functies en automatiseringen via een Aqara-hub. Ook oudere Aqara Zigbee-hubs worden ondersteund.
De slimme stekker kan apparaten tot 3680 watt schakelen en houdt daarnaast het stroomverbruik bij. Die gegevens kun je gebruiken om automatiseringen te maken, bijvoorbeeld om apparaten automatisch uit te schakelen zodra ze in stand-by staan of een bepaald energieverbruik bereiken. Daarnaast beschikt de stekker over beveiliging tegen oververhitting en overbelasting, een kinderslot en een instelbaar ledlampje dat je desgewenst volledig kunt uitschakelen.
Geschikt voor HomeKit
Voor gebruikers die hun slimme huis aansturen vanuit Apple Woning wordt deze functie bovendien nog interessanter. In iOS 27 heeft Apple de Woning-app uitgebreid met ondersteuning voor energiegegevens van compatibele Matter-accessoires. Daardoor kun je het stroomverbruik van de Power Plug H2 straks rechtstreeks in de Woning-app bekijken, zonder dat je daarvoor de Aqara-app hoeft te openen. Ook kun je deze gegevens gebruiken voor automatiseringen binnen Apple Woning.
Beschikbaarheid Aqara Power Plug H2
De Aqara Power Plug H2 EU is vanaf nu verkrijgbaar via Amazon voor een adviesprijs van €32,99. Aqara heeft laten weten dat de slimme stekker binnenkort ook bij andere geautoriseerde verkooppunten beschikbaar zal zijn.
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